Politikk & debatt

Musikere hever stemmen

Publisert
19.08.2013
Skrevet av
Ida Habbestad

Ønsker politisk klimafokus, lager mangehodet gatekonsert.

Lørdag 24. august går mer enn 80 organisasjoner i alliansen Klimavalg 2013 sammen om en stormarkering for klimahandling.

Ragnhild Briseid er blant dem som står i bresjen for norske musikeres bidrag til Hev stemmen!

— Fokuset i den politiske debatten og i denne valgkampen er lite i tråd med hva FNs klimapanel nå sier om klimaet. Verden må få utslippspila til å peke nedover innen den neste Stortingsperioden er over, ellers settes det i gang en irreversibel prosess i naturen som forskerne ikke aner enden på, sier hun om bakgrunnen for markeringen.

Både profesjonelle musikere og amatører melder seg nå på musikeraksjonen, hvor tanken er å lage en mangehodet gatekonsert i Oslo. Også i Bergen, Drammen og Sandefjord og Snåsa planlegges aksjoner for å få klimaspørsmålet på agendaen ved valget.

— Hvorfor musikk i klimakampen?

— Å lage gatekonserter er fin måte å bli hørt på som jeg tror kan påvirke mye. Konkret har ikke musikk og klima noe med hverandre å gjøre. Men hvis man har lyst til å kunne leve et liv med trygghet og meningsfullt innhold som musikken kan gi, må man rett og slett ha et stabilt livsgrunnlag og en klode som er frisk, sier Briseid.

— Vi vil vise at vi er mange musikere som synes dette er utrolig viktig, og jeg tror at dette er en kjærkommen mulighet for oss alle til å kunne si ifra og gjøre noe, på vår måte. Det er en veldig positiv aksjon – vi skal fylle gatene med musikk.

Kultur og miljø deler også den skjebnen at ingen av delene tradisjonelt har hatt noen sentral plass på dagsordenen i valgkampen, påpeker Briseid

— Det er etter mitt skjønn en enda større grunn til å engasjere seg. Men det er ikke bare dystert. Alvorlighetsgraden i klimakrisen har gjort at miljøsaken er på full fart inn i politikken og folks bevissthet. Det skal vi få fram, høyt og tydelig 24.august, lover Briseid.

Musikere som vil delta kan melde seg på gjennom hevstemmen.no. I Oslo starter aksjonen kl 13. 00 på Youngstorget.
Les også musikernes

Flere saker

Sekstetten Lady Bird Orchestra kjemper om finaleplass mot trioen Damata

Jazzintro-duell under Oslo Jazzfestival

Lanseringsprogrammet Jazzintro gjennomføres på en annen måte i koronaåret enn tidligere år. Andre del i serien med jazzdueller skjer denne...

Illustrasjon indie

Indieselskapene står for det kulturelle mangfoldet

Men pengene går til majorselskapene. Hvorfor er det slik, når 90 prosent av utgivelsene er indie?

Brennende bil

Å holde det humanistiske hodet over vannet

Hvilke prosjekter ville vi fått dersom hovedsponsorene i det frie kunstfeltet var det private næringsliv, spør Mette Kaaby.