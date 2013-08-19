Musikere hever stemmen
Ønsker politisk klimafokus, lager mangehodet gatekonsert.
Lørdag 24. august går mer enn 80 organisasjoner i alliansen Klimavalg 2013 sammen om en stormarkering for klimahandling.
Ragnhild Briseid er blant dem som står i bresjen for norske musikeres bidrag til Hev stemmen!
— Fokuset i den politiske debatten og i denne valgkampen er lite i tråd med hva FNs klimapanel nå sier om klimaet. Verden må få utslippspila til å peke nedover innen den neste Stortingsperioden er over, ellers settes det i gang en irreversibel prosess i naturen som forskerne ikke aner enden på, sier hun om bakgrunnen for markeringen.
Både profesjonelle musikere og amatører melder seg nå på musikeraksjonen, hvor tanken er å lage en mangehodet gatekonsert i Oslo. Også i Bergen, Drammen og Sandefjord og Snåsa planlegges aksjoner for å få klimaspørsmålet på agendaen ved valget.
— Hvorfor musikk i klimakampen?
— Å lage gatekonserter er fin måte å bli hørt på som jeg tror kan påvirke mye. Konkret har ikke musikk og klima noe med hverandre å gjøre. Men hvis man har lyst til å kunne leve et liv med trygghet og meningsfullt innhold som musikken kan gi, må man rett og slett ha et stabilt livsgrunnlag og en klode som er frisk, sier Briseid.
— Vi vil vise at vi er mange musikere som synes dette er utrolig viktig, og jeg tror at dette er en kjærkommen mulighet for oss alle til å kunne si ifra og gjøre noe, på vår måte. Det er en veldig positiv aksjon – vi skal fylle gatene med musikk.
Kultur og miljø deler også den skjebnen at ingen av delene tradisjonelt har hatt noen sentral plass på dagsordenen i valgkampen, påpeker Briseid
— Det er etter mitt skjønn en enda større grunn til å engasjere seg. Men det er ikke bare dystert. Alvorlighetsgraden i klimakrisen har gjort at miljøsaken er på full fart inn i politikken og folks bevissthet. Det skal vi få fram, høyt og tydelig 24.august, lover Briseid.
Musikere som vil delta kan melde seg på gjennom hevstemmen.no. I Oslo starter aksjonen kl 13. 00 på Youngstorget.
