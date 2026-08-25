Midnattskonsertene i Tromsø: På rett sted til rett tid

En av Norges mest unike konsertserier kan bli forrykket ved et forhastet pennestrøk. Rutetidene til verdens vakreste sjøreise må behandles varsomt, skriver musikerne ved ved Midnattskonsertene i Tromsø.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner.

Av Ola A. Rokkones, Ole Bolås, Anne-Berit Buvik, Ingrid Eliassen, Caroline C. Lindkvist, Tore Nedgård, Bodil Onsøien, Guro U. Salvesen, Eirik H. Sandvik, Gro-Anita G. Skog, Stine Maren Steien, Eivind Valnes – Musikere ved Midnattskonsertene

Det heter seg at man må være på rett sted til rett tid. Da kan det mest vidunderlige skje.

I Tromsø har det oppstått noe helt unikt, i krysningspunktet mellom «verdens vakreste sjøreise» og «Nordens Paris». Rett før midnatt, gjennom hele året, legger sørgående kystrute til kai i Tromsø. Spente passasjerer følges den lille spaserturen fra Prostneset og opp til Domkirka, der de får en variert konsert med norsk og skandinavisk musikk – både klassiske perler og folketoner. Ankomsten til kystruten hver natt kl.23:45 er som en forutsigbar og taktfast puls, som skaper rom for alle taktene og tonene som triller ut i kirkerommet.

Av alle opplevelser kystrutepassasjerene kan velge mellom på sin reise fra nord til sør, er Midnattskonsertene en av de som scorer absolutt høyest på tilfredshet. Konserten er også blant de best besøkte. I sterk konkurranse med fjell, fjord, nordlys og midnattssol, er det ofte konserten i Tromsø domkirke som trekkes frem av de reisende som et høydepunkt.

Det er kanskje ikke så rart at det er blitt slik. Musikken leverer uansett vær. For mange turister er det dessuten en ekstra dimensjon i overraskelsen over å høre at Tromsø kan by på dyktige og høyt utdannede musikere på internasjonalt nivå. Flere må forsikre seg om det virkelig er sant at de har hørt musikere som bor og jobber i Tromsø, og som attpåtil har utdannelse fra byens eget musikkonservatorium.

Publikum går sterkt berørt ut i natta etter endt konsert. Folk som til vanlig holder til i storbyer med operahus, legendariske jazzklubber og kjente symfoniorkestre, går med tårer i øynene tilbake til skipet. Det er som at musikken de har hørt forsterker naturopplevelsene de har hatt, eller som at de har fått et eget soundtrack til norgesreisen sin.

Hvert år finner om lag 35 000 mennesker veien til konsertene, og publikumstallene er økende. Siden den spede starten i 1997 har Midnattskonsertene utviklet seg til å bli en egen musikkdestinasjon, med 21 ansatte. Det er ikke mange slike musikkdestinasjoner i Norge. Antakeligvis er Midnattskonsertene den eneste konsertserien av sitt slag i verden. Tar man med i betraktningen at konsertserien heller ikke mottar en krone i offentlig støtte, er historien enda mer spesiell.

Med forslaget til ny ruteplan for kystruten risikerer dette å fordufte. Vi ser allerede i dag at det er frafall av publikum dersom skipene blir forsinket. Nå vil hovedregelen bli at skipene legger til halv ett på natta. Konsertene vil begynne kvart på ett, og vil ikke være ferdig før halv to.

En stor del av det som utgjør dagens publikum vil la være å kjøpe billett, og publikumsgrunnlaget kan forsvinne. Dermed vil 21 ansatte i Tromsø miste jobben; blant dem 15 musikere som kombinerer Midnattskonsertene med annet musikalsk arbeid i byen og landsdelen. For flere av disse kan det rett og slett bli vanskelig å bli boende i Tromsø.

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I den nye foreslåtte ruteplanen er det bare små endringer i liggetidene på havnene sørover fra Kirkenes. Men som det heter i ordtaket; «mange bekker små, gjør en stor å». Fem minutter her og fem minutter der, de blir til hele tre kvarter innen skipene ankommer Tromsø.

I Oslo Economics’ utredning som er lagt til grunn for høringsprosessen, er det vanskelig å se hvorfor endringene er foreslått. Rapporten deres viser nemlig at andelen gods og persontrafikk fra de havnene som nå skal få økt liggetid er svært lav, og det er verken dokumentert eller sannsynliggjort at økt liggetid i hver havn vil endre noe på dette.

Ikke vil det føre til mer godstrafikk, ikke vil det føre til mer persontrafikk, og ikke vil det føre til flere arbeidsplasser. I beste fall vil våre 21 arbeidsplasser i Tromsø bli ofret for en høyst usikker effekt andre steder.

Midnattskonsertene i Tromsø befinner seg i dag på rett sted til rett tid. Men den skjøre symbiosen mellom sted og tid, som har gitt liv til en av Norges mest unike konsertserier, risikerer å bli forrykket ved et forhastet pennestrøk. Rutetidene til verdens vakreste sjøreise må i stedet behandles varsomt.

I vurderingen må man også ha blikk for alt det spennende som oppstår i kjølvannet av skipene, der de seiler i akkurat passe tempo langs kysten vår – ikke bare anse rutetidene som tall i et regneark. Dét ville være ganske umusikalsk.