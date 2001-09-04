Politikk & debatt

Kulturell måltørke

Publisert
04.09.2001
Skrevet av
Aleksander Haugen

Dagbladet har den siste tiden hatt en utmerket føljetong der representanter fra de politiske partier utdyper sitt syn på kultur. Forleden var turen kommet til Fremskrittspartiet ved stortingsrepresentant Per Sandberg, som bl.a. mener at fotballspilleren John Carew er «det viktigste bidraget fra norsk kulturliv til samfunnet de siste fire årene». Dette ga Aleksander Haugen i Norsk Jazzforum et ønske om å entre banen, med en lett ironisk kommentarartikkel som Ballade har gleden av å bringe videre.

I Dagbladets serie der representanter fra politiske partier får 10 spørsmål om kultur, var det onsdag 22. august Fremskrittspartiets Per Sandberg som svarte for seg og sitt parti. Han synes kultur får nok penger, kunstnere får heller lage kunst som selger nok til å kunne leve av det istedet for å motta støtte og stipender, og John Carew er den kulturpersonligheten som har bidratt mest fra norsk kulturliv til samfunnet de siste fire årene. Til tross for at han fikk refs av landslagstrener Semb. Noen som gleder seg til valget?

Det hele begynner med spørsmål om hva som er partiets viktigste satsingsområde innen kultur, og Sandberg svarer blant annet at overskuddet fra Norsk Tipping skal tilfalle frivillige lag innen idrett og kultur. OK. Her skiller man de to tingene. Litt lenger ut i artikkelen får han spørsmålet «hva er det viktigste bidraget fra norsk kulturliv til samfunnet de siste fire årene?», og da er svaret «John Carew»! Fotballspilleren som riktignok har gjort det bra hva karriere angår, men hvis Carew er den viktigste kulturpersonligheten, hvem er da det viktigste bidraget fra idretten den siste tiden?

Per Sandberg sier også at Frp ikke ønsker å binde noen andel av statsbudsjettet til kultur, men se på de totale bevilgningene. En bedre organisering vil gi mer kultur av hver krone og mer kultur til flere mennesker. Litt senere supplerer han med at han synes kultur får nok penger, og at den rettferdige fordelingen av disse «må gjenspeile oppslutningen om de enkelte områder det spørres om», og at overføringene til kunstnere burde reduseres. De burde heller «søke å leve av sitt eget produkt».

Med andre ord: Klart du får oppleve kultur, du må bare bli fotballsupporter og gå på konsert med band fra VG-lista.

Kanskje det til neste år blir slik at Oslo Jazzfestival kun har arrangementer i pausen i landskampene på Ullevål, og at den neste plata til Paal Nilssen-Love kommer til å hete «Kom igjen, Norge, vi vinner EM» eller noe slikt. Selvfølgelig med en karaokeversjon som spor nr. 2.

Plutselig får uttrykket landska(m)ppleik en ny betydning…

Dagbladets serie med politiker-intervjuer finner du for øvrig her.

Politikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

