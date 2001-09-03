Politikk & debatt

Stortingsvalget – også et kulturvalg

Publisert
03.09.2001
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Stortingsvalget er like rundt hjørnet. I den forbindelse inviterer Musikernes fellesorganisasjon alle kunst- og kulturpolitiske interesserte til debatt med noen av landets mest profilerte kulturpolitikere. – Kunstnere og musikere bør generelt bli flinkere til å ta klar politisk stilling, mener SVs partisekretær Bård Vegar Solhjell.

Den kunst- og kulturpolitiske debatten, som er i regi av Musikernes fellesorganisasjon – forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger, finner sted tirsdag 4. september på Gamle Christiania ved Stortorvets gjestgiveri i Oslo. Debatten er tenkt å vare fra klokken tolv til klokken fjorten.

Det dukker opp en rekke prominente gjester, med kulturminister Ellen Horn i spissen. Videre kommer Høyres kulturpolitiske talsmann Trond Helleland, Senterpartiets kulturpolitiske talskvinne Åslaug Haga, SVs kulturpolitiske talskvinne Ågot Valle og Venstres Odd Einar Dørum. I tillegg vil det også være representanter fra andre politiske partier til stede.

— Jeg synes dette er et glimrende initiativ fra Musikernes fellesorganisasjon, sier SVs partisekretær Bård Vegard Solhjell til Ballade i ettermiddag. – I grunnen vil jeg gjerne komme med to oppfordringer til alle utøvende kunstnere. Jeg skulle gjerne ha sett at flere kunstnere tok klar politisk stilling, og deltok i samfunnsdebatten generelt – ikke bare i kulturpolitiske spørsmål. Samtidig burde kunstnere nok være langt flinkere til å drive lobbyvirksomhet for sine hjertesaker. Når f.eks. Rederforbundet ønsker gjennomslag for sine standpunkt, peker de alltid konkret på hvilke parter som mener hva i saken – hvem som er ”for” dem, og hvem som er ”mot”. Det kunne antagelig kunstnerlivet lære noe av. Det er ikke så ofte jeg ser musikere komme på banen i den politiske debatten her hjemme.

Men samtidig er det vel også sjelden at partier gjør kunst og kultur til fanesaker – det virker heller ikke som om kultur er fremhevet blant SVs hovedsaker i valgkampen?

— Det er nok dessverre slik at kultur sjelden blir blant toppsakene. Mange politikere synes ofte det er lettere å gripe fatt i ”konkrete” saker, slik som skole, skattepolitikk og eldreomsorg. Men i denne valgkampen har faktisk kultur etter hvert blitt en av de viktigste sakene, mer enn i noen annen valgkamp jeg kan huske. Det skyldes nok i første rekke fokuset på de kulturpolitiske kuttene som Høyre har foreslått. Akkurat det har utløst et ganske kraftig engasjement.

Ballade istemmer i hvert fall med arrangørene av morgendagens debattmøte på Gamle Christiania – og oppfordrer alle til å benytte anledningen til å ta et kulturpolitisk standpunkt få dager før valget.

Konferanser / SeminarerOrganisasjonerPolitikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Kulturpolitikkens vakuum

Trenger vi en ny politikk for kultur i dagens Norge? Eller holder det med flere fotballkamper på TV? Geir Johnson...

John Persen

Kulturpolitikk som en mangel

Komponist John Persen mener at Norge mer og mer fremstår som en søkkrik, fet evnukk som mangler evner og forstand...

Hvordan redde norsk musikk?

Musikksjef i NRK P1, Per Ole Hagen, blander seg her inn i den pågående debatten mellom Ellen Horn og Arve...

Ellen Horn

Økt bruk av norsk musikk

Kulturminister Ellen Horn svarer her på innlegg av Arve Løberg som ble publisert i Ballade.no sist torsdag. Her skriver hun...

Hva er norsk musikk?

I Aftenposten 12.9 kommer styreformannen i foreningen for norske plateselskaper, FONO, Larry Bringsjord med en kraftsalve i anledning av at...

Musikernes fellesorganisasjon

Musikernes fellesorganisasjon blir navnet på det nye forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger. Det er Norsk Musikerforbund, Norsk kantor- og...

Flere saker

Kilden teater og konserthus støtte til Ukraina

Norske kulturinstitusjoner markerer støtte til Ukraina

Onsdag 2. og torsdag 3. mars lyssetter norske musikk- og scenekunstinstitusjoner bygningene sine i Ukrainas farger i solidaritet med landet.

Fra fjorårets festival «Ding-dong eller dong-ding #3 – Uten kulturlivet er Norge fattig». Her fra forestillingen «Mitt rom» av Eir Inderhaug, med Jan Gunnar Sørbø på piano.

Å være musikalsk i et etisk perspektiv

Under festivalen «Ding-dong eller dong-ding?» 4. mars vil pianist Ellen Ugelvik og musikkterapeut Gro Trondalen utfordre publikum til å reflektere...

Lars Klevstrand

Vil diskutere visa

Spørsmålet om hva en vise er har vært stilt før, men hvor plasserer den seg i dagens kulturbilde, spør Lars...