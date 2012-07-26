Forsvarer knutepunktordningen

Men ingen festival har statusen evig, sier statssekretær Kjersti Stenseng til Dagsavisen.

Tidligere har Lars Tefre Baade, fungerende leder i Norsk Rockforbund, kritisert Kulturdepartementets ordning med knutepunktfestivaler , og i dag gjentar han kritikken i Dagsavisen.

Vi er for å løfte fram noen, men om knutepunktstatusen skal ha noen funksjon og oppnå legitimitet blant arrangørkolleger, må et felles løft og kompetansedeling stå i fokus, sier Tefre Baade.

— Varer ikke evig

i Trondheim har vært gjenstand for kritikk i år på bakgrunn av manglende kompetansedeling og konkurransevridende programmering.

Statssekretær Kjersti Stenseng sier til Dagsavisen at «det skal være et stort ansvar å være knutepunktfestival, og det er ingen som har statusen evig».

— Vi mener det er viktig å ha enkelt fyrtårn innen festivaler, og det er også hensikten med knutepunktordningen, sier hun.

Stenseng sier videre til Dagsavisen at «det er en sum av vurderinger som bestemmer hvorvidt festivalene beholder statusen, og verken Moldejazz eller Olavsfestdagene ble vurdert til at de måtte fratas statusen».

— Blant kriteriene er at festivalene skal være nyskapende og være kunstnerisk ledende på sitt område. Det er målinger som er vanskelig å gjøre, men vi registrerte kritikken i år, og vi vil arbeide videre for å tydeliggjøre ansvaret festivalene har.