Ny bok om Musikk og helse

10.05.2006
- Red.

«Musikk og helse» er en bok som skal gi kunnskap om hvordan musikk og musikkaktiviteter kan anvendes i ulike helsesammenhenger. For første gang på norsk presenteres teori, praktiske prosjekter og forskningsarbeider der musikk er brukt til å fremme helse innenfor en rekke forskjellige fagområder. Redaktør er førsteamanuensis Trygve Aasgaard, mens Cappelen Akademisk Forlag er utgiver.

Bidragsyterne viser i følge Cecilie von Hirsch Larsen ved Cappelen Akademisk Forlag hvordan musikkaktiviteter og musikklytting benyttes overfor barn på sykehus, innen psykiatri og eldreomsorg, i lokalsamfunn, i (og utenfor) fengsel, i forhold til mennesker med livsstilsrelaterte diagnoser – og hvordan musikk kan forstås som forbyggende og helsefremmende aktiviteter.

«Musikk og Helse» redegjør også for bruk av musikk innen de ulike helsefagene og spesialpedagogikk og presenterer musikkterapiens historie.

— Musikk benyttet i helsesammenhenger er et tema som stadig får større oppmerksomhet. I Norge er faget musikk og helse nå etablert ved flere høgskoler og universiteter, og forfatterne av denne boka representerer flere av disse fagområdene, forteller von Hirsch Larsen.

«Musikk og helse» formidler ikke bare teoretiske aspekter på musikk og helse, men beskriver en rekke praksisområder og forskningsprosjekter der bruk av musikk er benyttet til å fremme helse. Den henvender seg til praktikere og studenter innen fag som musikk, musikkterapi, sykepleie, medisin, de ulike helse- og sosialfagene, pedagogikk og spesialpedagogikk.
— Dette er også den første boka på et nordisk språk som knytter musikk og helse til så mange ulike fagområder. Den er nyttig og inspirerende for alle som arbeider med, eller som ønsker å arbeide med musikk i en helsesammenheng, reklamerer forlaget.

Trygve Aasgaard er forsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Han har doktorgrad i musikkterapi (Aalborg Universitet) og en omfattende internasjonal litterær produksjon om musikk og helsespørsmål, ikke minst i forhold til alvorlig syke barn på sykehus. I tillegg er følgende forfattere bidragsytere til boken:

Even Ruud, professor ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole, Audun Myskja, lege og Fellow i nevrologisk musikkterapi, Musikkterapeut Tone Sæther Kvamme, tilknyttet Geria, Oslo kommune, musikkterapeut og spesialpedagog Bente Mari Mortensen, musikkterapeut og leder for «Musikk i fengsel og frihet», Venja Ruud Nilsen, musikkterapeut ved psykiatrisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hans Petter Solli, førsteamanuensis og leder for musikkterapistudiet ved Universitetet i Bergen, Brynjulf Stige, førsteamanuensis/leder for doktorgradsutdanningen ved Norges musikkhøgskole, Gro Trondalen, sosiolog/førstelektor/stipendiat ved Høgskolen i Akershus, Kari Bjerke Batt-Rawden, samt Rudy Garred, som erførsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Utgivelsen vil bli markert med et arrangement ved Høgskolen i Oslo fredag 12. mai.

Eirik Birkeland, Ingrid Maria Hanken, NMH

Populært med studier på Musikkhøgskolen

Norges musikkhøgskole melder om høye søkertall for studieåret 2006-2007. I alt 1333 personer har søkt om opptak til bachelor, master-...

Eirik Birkeland, Ingrid Maria Hanken, NMH

Den klassiske musikkens plass i samfunnet

I regi av Norsk tonekunstnersamfund møttest eit antal representantar frå det klassiske musikklivet til debatt på Norges musikkhøgskole mandag. Temaet...

Noter

– Mer fordypning i musikk, dans og drama

Etter en del innvendinger som blant annet har kommet fram på Ballade har Kunnskapsdepartementet bestemt at det nå skal gis...

Norges Musikkhøgskole, elevtime

Høy søkning til Norges musikkhøgskole

Søkertall for 2005-2006 viser stor interesse for musikkstudiene ved Norges musikkhøgskole. Til sammen har Norges musikkhøgskole mottatt 1210 søknader i...

Cover: Operette og musikalsguiden

Bøker om musikk: Nesheim om operetter og musikaler

Den produktive Elef Nesheim har begått et nytt bokverk, som kanskje kan overraske de som kjenner han som musikkhistoriker og...

Fra Debussys fødsel til Schönbergs død (Omslagsbilde fra Unipub forlag)

Ny bok: Bjerkestrand om Debussy og Schönberg

Musikkteoriprofessor Nils E. Bjerkestrand har skrevet bok «Om veiskiller i komposisjonshistorien». Selve hovedtittelen på boken er «Fra Debussys fødsel til...

Sommarbeite – still fra video – Maurseth

Ballade video: Villrein og mirakler

Ut på vidda med Benedicte Maurseth, Veps, Ida Stein, Fig Tape, Henry Oak, Kristine Hovda, Eplehagen og Hopalong AKA.

Thomas Kongshavn i studio med Karpe

Han produserer Karpe og Dagny: – Litt flaut med så få kvinner

Å snakke om kjønn bak musikken er et både-og, mener suksessprodusent Thomas Kongshavn. – Jeg blir litt flau av å...

Edvard

Edvard-priser til Aurora, Tine Surel Lange, Kajsa Balto, ULD og Witch Club Satan

Prisene har blitt delt ut i hemmelighet gjennom høsten, men nå er alle fem vinnere offentliggjort.