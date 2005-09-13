Norges Musikkorps Forbund forventningsfull etter valget

Publisert
13.09.2005
Skrevet av
- Red.

– Nå gleder vi oss til å gå fra prat til penger. Det har vært store løfter i partiprogram og valgkamp. Vi har store forventninger til den rød-grønne alliansen, sier Norges Musikkorps Forbunds generalsekretær Anna Elisa Tryti, etter at valgresultatet er klart.

De rød-grønne partiene som snart overtar regjeringen, gikk tidlig ut og lovet bedre rammevilkår for kultur, og ikke minst for det frivillige kulturlivet. Gjennom 15 punkt har de i Kulturløftet forpliktet seg til å satse sterkt på kultur.

— I Kulturløftet har de lovet best mulig rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner, og har lovet instrumentfond for korps og orkestre, mer frifondmidler og å vurdere å dekke TONO-avgiften for korps. Arbeiderpartiet har lovet bedre rammevilkår for korps og kor, sier Tryti i NMF.

— Alle de rød-grønne har lovet et instrumentfond. I intervju med Musikkorpsavisa, har Senterpartiet sagt de ønsker dette beløpet til 100 millioner kroner. SV har i forbindelse med kulturmeldingen også lovet å vurdere fri dirigenttjeneste til skolekorpsene. Vi er glad for at FrP i valgkampen har lovet å se på instrumentfond, så her ligger det an til et stort flertall når statsbudsjettet skal behandles i høst, fortsetter Tryti.

De rød-grønne har også lovet å se på fordelingen av Tippemidlene. I dag går det 800 millioner kulturkroner direkte inn i statsbudsjettet som ingen kan redegjøre for. Dette er penger som skulle direkte ut som friske midler til kulturformål. Dessuten har de rød-grønne lovet å se på erstatning for korpsenes tapte inntekter fra spilleautomater.

— NMF takker for en god og konstruktiv dialog med alle partier. Vi gleder oss til å fortsette den fremover, sier Anna Elisa Tryti.

DebattOrganisasjonerPolitikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

