Masterportrett: Spontan-komponistene

Artikkelen er produsert av og først publisert på Norges musikkhøgskoles (NMH) hjemmesider, og Ballade republiserer med tillatelse. Flere intervjuer i denne serien vil være å lese på Ballade.no i de kommende ukene. Utover dette intervjuet vil musikken til TryΔngles være å oppleve på sin debutkonsert i Majorstuen kirke den 16. november klokken 19:00.

Av Karina Ayguavives Krokaa

Gitarist Stefano Boggiani fra Italia begynte med rock og blues, før det i tenårene ble stadig mer jazz. Han ble ferdig med en master i utøvende jazz og improvisert musikk på NMH i mai, og nå tar han videreutdanning i improvisasjonsbasert samtidsmusikk. Men ifølge Stefano spiller han ikke så mye mainstream jazz lenger – nå handler alt om komposisjon og improvisasjon.

Dyp lytting

TryΔngles bruker begrepet «spontan kollektiv komposisjon» når de beskriver musikken sin.

– Vi prøver å lande i en slags struktur eller form som ligner en nedskrevet melodi, forteller Stefano.

Det gjør de ved dyp lytting seg imellom – for eksempel ved at én musiker introduserer et veldig simplistisk musikalsk element, som deretter utvikles og berikes av de andre to.

Et av spørsmålene Stefano stilte i masterprosjektet sitt, var hvor mange måter en komposisjon kan fungere [som] en kilde til improvisasjon på.

– Uttrykket vi ønsker oss er musikk som utvikler seg konstant, med veldig, veldig subtile forandringer. For å få til denne effekten skal Stefano også bruke elektronikk med looper og lydmanipulasjon.

Stort spenn

Stefano skryter av bandkollegene sine. Han forteller blant annet om multi-instrumentalist Erlend Albertsen, som har tatt master i kontrabass på NMH, men på denne konserten skal spille fretless el-bass og sopran-saksofon.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Å veksle mellom å enten ha bass eller saksofon i besetningen, gjør at det dynamiske spennet og graden av rytme i låtene blir helt forskjellig, alt ettersom.

