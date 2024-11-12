Stefano Boggiani har utforsket hvor mange måter en komposisjon kan fungere som en kilde til improvisasjon på. 16. november kl. 19:00 spiller han debutkonsert med trioen TryΔngles i Majorstuen kirke.(Foto: Francesco Saggio)

Masterportrett: Spontan-komponistene

Publisert
12.11.2024

– Vi prøver å lande i en slags struktur eller form som ligner en nedskrevet melodi, forteller gitarist og masteralumni ved NMH Stefano Boggiani, som nå tar videreutdanning i improvisasjonsbasert samtidsmusikk ved samme institusjon.

Artikkelen er produsert av og først publisert på Norges musikkhøgskoles (NMH) hjemmesider, og Ballade republiserer med tillatelse. Flere intervjuer i denne serien vil være å lese på Ballade.no i de kommende ukene. Utover dette intervjuet vil musikken til TryΔngles være å oppleve på sin debutkonsert i Majorstuen kirke den 16. november klokken 19:00.

Av Karina Ayguavives Krokaa

Gitarist Stefano Boggiani fra Italia begynte med rock og blues, før det i tenårene ble stadig mer jazz. Han ble ferdig med en master i utøvende jazz og improvisert musikk på NMH i mai, og nå tar han videreutdanning i improvisasjonsbasert samtidsmusikk. Men ifølge Stefano spiller han ikke så mye mainstream jazz lenger – nå handler alt om komposisjon og improvisasjon.

LES OGSÅ: Masterportrett: Hamskiftaren

Stefano Boggiani bruker elektronikk med loop og lydmanipulasjon for å skape en form og – musikk som utvikler seg konstant, med veldig, veldig subtile forandringer, sier han. (Foto: Liliana Sommariva)

Dyp lytting
TryΔngles bruker begrepet «spontan kollektiv komposisjon» når de beskriver musikken sin.

– Vi prøver å lande i en slags struktur eller form som ligner en nedskrevet melodi, forteller Stefano.

Det gjør de ved dyp lytting seg imellom – for eksempel ved at én musiker introduserer et veldig simplistisk musikalsk element, som deretter utvikles og berikes av de andre to.

Et av spørsmålene Stefano stilte i masterprosjektet sitt, var hvor mange måter en komposisjon kan fungere [som] en kilde til improvisasjon på.

– Uttrykket vi ønsker oss er musikk som utvikler seg konstant, med veldig, veldig subtile forandringer. For å få til denne effekten skal Stefano også bruke elektronikk med looper og lydmanipulasjon.

LES OGSÅ: Masterportrett: Polymetrikeren

Stort spenn
Stefano skryter av bandkollegene sine. Han forteller blant annet om multi-instrumentalist Erlend Albertsen, som har tatt master i kontrabass på NMH, men på denne konserten skal spille fretless el-bass og sopran-saksofon.

Å veksle mellom å enten ha bass eller saksofon i besetningen, gjør at det dynamiske spennet og graden av rytme i låtene blir helt forskjellig, alt ettersom.

LES OGSÅ: Blir klassiske musikere fratatt improvisasjon? Betraktninger rundt improvisasjon, musikk og læring

Trommeslager Bruno er også italiensk med base i Norge. Han har akkurat blitt ph.d.-stipendiat på Grieg-akademiet i Bergen.

Vil vi ha et mer oppslukende oppsett, og bruke klangen i rommet til sin fordel. (Foto: Marco Slaviero)

Skal omringe publikum
Planen for konsertopplevelsen i Majorstua kirke er å sitte vendt mot hverandre i midten av rommet, med publikum rundt seg.

– Siden denne musikken er så rolig og nesten ambient, vil vi ha et mer oppslukende oppsett. Det kan være lettere for publikum å lytte ordentlig da.

Elektronisk jazz eller ambient er kanskje ikke det folk flest forbinder med konsert i et kirkerom, men med tanke på musikkens meditative, atmosfæriske stemning, tror Stefano at lokalet taler til trioens fordel.

– Vi kan bruke klangen i rommet til vår fordel, sier han, og forteller at den greske bokstaven Delta som A-ens stedfortreder i TryΔngles er ikke tilfeldig.

– Den er ofte brukt som et symbol på utvikling eller forandring. Kontinuerlig evolusjon.

LES OGSÅ: Klingende skrift. Om notasjon som komposisjonsverktøy

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Trina Coleman

Masterportrett: Hamskiftaren

Musikkhøgskolen har laget en serie portretter av sine masterstudenter. Ballade viderebringer et utvalg av portrettene, og først ut er Trina...

Bjørn Alterhaug Quintet

Blir klassiske musikere fratatt improvisasjon? Betraktninger rundt improvisasjon, musikk og læring

ESSAY: Musiker, komponist og pedagog Bjørn Alterhaug diskuterer hvordan «verktrohet» har kunnet virke styrende i høyere utdanning og musikk generelt,...

Jorgen berg svela2 foto Jorgen Nordby2

Masterportrett: Polymetrikeren

Konsertstansen under pandemien fikk Jørgen Berg ‘Berque’ Svela til å spørre seg selv om han var fornøyd med å bare...

Morten Christophersen

Klingende skrift. Om notasjon som komposisjonsverktøy

Hvordan nyttes egentlig notasjon i komposisjon? Hva slags rolle spiller noter for komponister, musikere – og for musikktradisjonen? Les komponist...

Stillbilde fra Madrugadas video Nobody Loves You Like I Do

Ballade video CVII: Ingen elsker deg som jeg

Ny utgave av Ballade video. Med Madrugada, Marianne Engebretsen, Annie, Løvetann, Sjøgress og Hellbillies. Og en helt fersk premiere fra...

Tan Dun med Eldbjørg Hemsing og Oslo Filharmonien

Spiller inn verdensstjernens komposisjoner

Den verdenskjente komponisten Tan Dun har samarbeidet med Eldbjørg Hemsing om to fiolinkonserter. De er nå spilt inn, sammen med...

Kygo, her på konsert i San Francisco.

Kygo toppet – her er Tonos radiotopp for låter

Kygo var den mest spilte norske låtskaperen – du finner også tre ganger Chris Holsten, og låtskriverne Synne Vo og...