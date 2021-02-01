Nordre Follo: En hyllest. Det ordner seg.

Sangdikteren Matias Hilmar Iversen skrev «Nordre Follo» sist høst, en låt som har fått et oppsving under den siste tidens pandemisituasjon. Vi tok en prat om låten, området som kjennetegnes av toget, black metal og kornåkre, om sanger med geografisk tilknytning og om å blåse opp lyttertall.

Høsten 2020 lagde musiker og sangdikter Matias Hilmar Iversen låten «Nordre Follo», en låt som har blitt reaktualisert under den siste tidens pandemiutvikling. Nylig la Iversen ut denne lille hilsenen i sosiale medier:

Jeg vet ikke om det er lokalpatriotisme under pandemien eller lettelsen over å ikke bo der som gjør at folk lytter til dette stykket heimstaddiktning som jeg begikk i høst, men takk. Og lykke til. Det ordner seg. Heia Follo.

Dermed ble vi straks ekstra nysgjerrige på låten, området og ikke minst de økte lyttertallene, og tok en prat med sangdikteren.

– Så, Matias Hilmar Iversen: Hva er bakgrunnen for låten «Nordre Follo»? Hvorfor har du laget den?

– Jeg ble spurt av Panta Rei om å lage en låt til en video der folk fra hele Nordre Follo danser. De hadde laget en del sånne i andre kommuner. De spurte vel fordi jeg er fra Kolbotn, som lå i Oppegård og derfor ligger i Nordre Follo etter kommunesammenslåingen. Det tenkte jeg var litt corny, men så kom melodien og noen ord ganske med én gang, så da sa jeg ja og ringte moren min for å spørre om hva som kjennetegner kommunen utover toget, black metal og kornåkre. Hun bekreftet at det var de tre tingene der.

– Dette høres ut som et fint stykke heimstaddiktning – hva er forholdet ditt til Nordre Follo?

– Jeg vokste opp på Kolbotn fra jeg var 12 år. Spilte i de første banda der. Foreldra mine og søsken bor der fortsatt (jeg bor i Asker nå). Så låta er jo en hyllest til Follo der jeg vokste opp, ja. Vi var jo alle ironiske på 90-tallet da jeg var ungdom og bodde der, så det kjentes litt rart å skrive noe som ikke er ironisk om Kolbotn og resten av kommunen. Men det ble fint. Spilt inn i Audioskop på Sofiemyr, så dermed ble den lokalt produsert også. Kan også nevnes at det er Martin Winstad på trommer og perk, og Karl-Joachim Wisløff på Gyllene Tider-orgel og bass. Produsert av Jørund Fluge Samuelsen. Fint skal det værra. Og Jørund spiller også munnspill.

– Fortell om skriveprosessen bak teksten! Og forklar gjerne oss som ikke er fra Nordre Follo noen av linjene i teksten. For eksempel: hva ligger bak «nå har de sikkert lagt ned Østfoldbanen»? Og er svartmetallbandet Darkthrone spesielt glad i skog og mark?

– Ringte moren min som sagt, for hun har bodd der stort sett hele livet. Tenkte jeg måtte ha med en del kjente steder, Amundsen sitt hus, og black metal. Mye bra rap, pop og rock fra Nordre Follo også, men jeg hadde ikke plass til alt. Og ja, Darkthrone er spesielt glad i skog og mark. Sjekk dokumentaren på NRK (serien Helvete, red. mrk.) – Nocturno Cultu sitter på ei tue uti skogen og prater om bandet. Mye natur i den musikken.

– Østfoldbanen kjennetegnes jo av at toget ikke kommer når det skal, i hvert fall har alle opplevd det nok ganger til at det føles som om det skjer hele tiden.

– Vi kan vel si at Nordre Follo har fått seg en liten omdømmeknekk, nå når hele landet kjenner stedsnavnet men forbinder det med noe av det aller verste landets generasjoner har opplevd. Slik sett er jo sangteksten din som bestilt, med den lune, fine, trygge og helt pandemifrie stemningen den skaper. Den siste tidens store oppsving i lyttertallene til låten bekrefter kanskje det? Hvor store tall snakker vi om, hvem er lytterne, hvor bor de?

– Altså: Det store oppsvinget er bare stort i forhold til at ingen hørte på låta dagen før smitteutbruddet ble kjent, og bare en 10-12 stykker hadde vært innom i løpet av uka før, så på min pc så jeg en 706 prosents økning i lyttertallene målt for de siste 28 dagene. Ikke noe det blir penger av, ikke noe som får Spotify til å putte meg på listene sine, men nok til at jeg syns jeg kunne nevne det på internett sjøl. Nesten alle lyttere er i Oslo. De er kanskje utflytta fra Nordre Follo, eller bare Follo-entusiaster. Vanskelig å si. Det er ikke så mange på Kolbotn, også er det noen få trøndere. De tenker jeg på som en bonus. Altså – små tall i et globalt eller nasjonalt perspektiv, men store utslag min lille verden. Det ga i hvert fall meg et oppsving.

– Hva slags tilbakemeldinger får du på «Nordre Follo»? Er tilbakemeldingene annerledes nå enn da låta ble sluppet i september i fjor?

– Nei, jeg har ikke egentlig fått så mye meldinger, kun registrert at det plutselig er noen hundre som oppdager låta og lurt på åssen det skjer.

– Finnes det et annet sted du kunne tenke deg å skrive sang om? Du kan velge fritt i verden!

– Jeg har skrevet sanger tidligere om Fagerborg og Grønland i Oslo, om Solbråtan Stasjon på Østfoldbanen, Skedsmokorset og Skåne, så jeg har stort sett skrevet om steder jeg har bodd eller som jeg kan nå med bil på noen timer. Når jeg ser på det nå, syns jeg faktisk at jeg har skrevet uvanlig mange sanger med geografisk tilknytning. Men jeg liker det godt, det med steder i tekst. Mye stedsnavn i country, for eksempel. Tøft når Lynyrd Skynyrd synger «from the Florida border up to Nashville, Tennessee». Så jeg prøver vel å finne noe lignende på norsk.

– Nevn en sang om et sted du liker!

– «Gustav Lindströms visa» av Olle Adolphson er verdens fineste sang om en del av Stockholm som er borte nå. En av de fineste visene jeg vet om. «God natt Oslo» av Lillebjørn Nilsen er jo en nydelig beskrivelse av byen og menneskene. Og deLillos sin «Stakkars Oslo», som jo er andre siden av medaljen.

– Noe du har lyst til å legge til?

– Jeg kan legge til at jeg ikke prøver å få dette til å se ut som større lyttertall enn det er, men moro at låta fikk litt fart på seg igjen. Fint om noen liker den. Og så kan jeg nevne, mens jeg har oppmerksomheten, at jeg kommer med en singel snart, og et album som heter Hei Teddy. Ingen låter om Nordre Follo på den plata, men et par andre steder blir nevnt.