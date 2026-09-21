Girl in Red ansatte fan: – Jeg visste ikke at dette kunne være en jobb

Nederlandske Marieke Weeda var blant Girl in Reds mest engasjerte fans. I dag jobber hun med å bygge og følge opp artistens fanfellesskap.

– Når jeg sier det høyt – «jeg jobber for Girl in Red» – så høres det fortsatt ut som en drøm, at jeg faktisk klarte å få til dette, forteller Weeda når Ballade møter henne på Bylarm.

Etter paneldebatten «No Fans, No Future?» i regi av Music Norway, kom flere bort for å spørre hvordan hun fikk jobben.

– Jeg forstår veldig godt at de spør. Jeg visste ikke selv at dette kunne være en jobb, og er glad for å kunne forklare at dette faktisk er en mulighet.

Drev fanfelleskapet

Weeda har en grad i digital kultur, der hun blant annet studerte digitale fellesskap. I 2018 oppdaget hun Girl in Red, og ble etter hvert en svært engasjert fan.

– Jeg gjorde mye frivillig fanarbeid. Etter hvert endte jeg opp med å drive deler av fanfellesskapet hennes, og for rundt tre år siden tok jeg sjansen på å kontakte teamet hennes og spørre om vi kunne gjøre dette mer offisielt. Jeg er veldig glad for at de var så åpne for det og ga meg muligheten.

I det frivillige fanarbeidet organiserte Weeda blant annet lyttefester, der fansen spilte albumet samtidig og snakket om det. Hun fant også ulike måter å samle fellesskapet på, blant annet gjennom playback-lyric-videoer.

– Vi samlet for eksempel fellesskapet på Twitter, og jeg ga alle en linje fra sangen. Jeg kunne si: «Send meg en video av deg der du synger med på denne linjen, så lager vi en video sammen».

Ble lagt merke til

Arbeidet hennes ble lagt merke til av Girl in Red og teamet hennes. Weeda ble fan da Girl In Red fortsatt var i starten av karrieren, så artisten hadde god oversikt over hvem de mest dedikerte fansen var, og hvem som engasjerte seg mest og aktivt la ut innhold.

– Det du gjorde på den tiden, var det knyttet til det du studerte?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg gjorde det bare for moro skyld. Jeg visste at jeg gjerne ville jobbe med musikk, men jeg hadde ingen anelse om hvilke muligheter jeg hadde, eller at det jeg jobber med nå i det hele tatt var en mulighet.

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I 2023 tok hun kontakt med Girl in Reds team og foreslo å gjøre fanarbeidet mer formelt.

Betalt jobb

– De var veldig åpne for det, noe jeg var veldig takknemlig for. Jeg sa at dette allerede var noe jeg gjorde, og at jeg hadde mange flere ideer hvis de ga meg tilliten og ressursene til å gjennomføre det offisielt. De lot oss prøve det ut over en periode, og etter noen måneder sa de: «Vi liker virkelig alt du har gjort, det ser kjempebra ut, la oss fortsette med dette og bygge videre på det.»

I dag er det en betalt jobb, og Weeda jobber stort sett fulltid med fanfellesskapet, som i hovedsak foregår på Discord. Hun tror ikke det er mange plateselskaper og artister som har vurdert å etablere en slik stilling.

– Det å ha noen som kan bidra med innspill på fellesskapssiden, er så viktig, og samtidig er det ikke noe man vanligvis har, verken som uavhengig artist eller på et plateselskap. Man har et markedsføringsteam, men noen som har fansen og fellesskapet som sitt spesifikke fokus, tror jeg det er mange som ikke vet at finnes. Og det er en ganske viktig rolle.

Registrerer ønsker og bekymringer

– Hva er oppgavene dine i dag, når du offisielt jobber som en del av artistens team?

– Det handler om den daglige driften av fellesskapet, å holde kontakten med dem, sørge for at alt går bra, at alle er fornøyde og trygge. Hva kan vi gjøre for å engasjere fansen? Hva er det fanbasen ser etter akkurat nå? Hva er det de ønsker? Har de bekymringer?

– Hva kan det være, for eksempel – en bekymring fra fansen?

– For eksempel hvis en ny plattform blir introdusert, og de ikke helt forstår hvorfor den ble introdusert. Jeg føler at artister vet hvorfor de tar bestemte valg, men det betyr ikke nødvendigvis at fansen forstår disse valgene, forklarer hun.

– Men det kan også handle om noe så konkret som merch de gjerne vil ha. Noen ganger kan vi faktisk få det til å skje. Dette smykket jeg har på meg nå, er et eksempel. Jeg hørte stadig fans si: «Så mange artister lager T-skjorter og hettegensere. Vi skulle ønske det fantes noe lite og mer overkommelig, som du alltid kunne ha med deg, som smykker». Og jeg tenkte: «Godt poeng». Og nå har vi det. Det var et resultat av at fansen sa fra, og at noen kunne videreformidle det til teamet.

Populær på konsert

– Fansen vet hvem du er, og at du er et bindeledd til artisten?

– De vet at jeg jobber for henne, og at jeg også er fan, akkurat som dem. Og jeg tror det hjelper veldig i jobben min, fordi jeg ikke bare er en fra teamet som infiltrerer et fellesskap.

– Så du er populær på konserter, antar jeg?

– Veldig! Det er veldig, veldig rart for meg, fordi det åpenbart ikke handler om meg. Folk kommer bort til meg på konserter og sier: «Er du Marieke fra Discord?» Og jeg bare: «Ja!», sier hun og ler.

– Det er litt merkelig, men det er også veldig hyggelig. Jeg har hatt folk som har takket meg for innsatsen min, for at jeg har bidratt til at fansen har fått en møteplass hvor de faktisk har fått seg venner.

Vanskelig å måle

– Kan du fortelle litt om Discord. Det kan kanskje virke overveldende for nye brukere?

– Ja, det forstår jeg. I bunn og grunn er det en veldig stor gruppechat. Den er bare mye mer strukturert, fordi vi har forskjellige kanaler rundt forskjellige temaer. Vi har for eksempel en kanal for daglig prat, og en der du kan dele merch du har skaffet eller snakke om konsertminner. Vi har mange quizer, spill og den typen ting. Alt dette er integrert der.

Hva man får igjen for å investere i en person som Weeda, er vanskeligere å måle.

– Jeg tror det er det som gjør at mange stopper opp i utgangspunktet, fordi det er vanskelig å måle avkastningen på å investere i fans. Det meste av arbeidet jeg gjør handler ikke direkte om å selge fansen noe, men til syvende og sist er det det som blir effekten, mener hun.

– Kollektivt tap av fokus

Weeda opplever at kampen om oppmerksomheten er en av de største utfordringene for artister og fans i dag.

– Internett er fullstendig overmettet, og med det følger et slags kollektivt tap av fokus. Alle legger merke til at jo mer som blir kastet mot deg, desto mindre kapasitet har du til faktisk å bearbeide noe ordentlig og bli værende i det.

Det er her det å skape felleskap blant fansen kan være nøkkelen til at de vier mer tid og oppmerksomhet.

– Det å være så involvert i dette fellesskapet, gjør at man føler seg mer knyttet til artisten. Så selv om det er vanskelig å måle, må man på en måte stole på at fans er viktige nok til å investere i dette. Man kommer ikke til å se en direkte sammenheng mellom utgifter og inntekter, men til syvende og sist får man langt flere engasjerte fans, og det vil selvfølgelig lønne seg for en artist på alle mulige måter.

Se musikkvideoer med Girl in Red i Ballade video og les om artisten i Ballades arkiv