En norsk gutt

Stein Fosslie

Stein Fosslie "var med på å åpne og utvide det norske samfunnet og perspektivet, ikke minst i kampen for skeive", skriver Arvid Skancke-Knutsen i dette minneordet over ikonet og mannen bak bandet Norske Gutter. Bandet ble kjent for låter som blant annet «Hvem faaen tror du du er?», «Mamma, mannen ga meg gonoré» og «Gud signe».

Publisert
07.09.2024
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

«Takk for frigjøringsprosjektet som låtene, tekstene og provokasjonene utgjorde», skriver musikkjournalist Arvid Skancke-Knutsen i disse minneordene over musikeren og ikonet Stein Fosslie, som nylig gikk bort, nær 72 år gammel.

Minneordene over Stein Fosslie ble først publisert i Klassekampens Musikkmagasinet fredag 6. september. Ballade har fått lov til å dele dem med våre lesere. 

Denne uken kom beskjeden om at det skeive ikonet Stein Fosslie har forlatt oss, 72 år gammel, etter en lengre tids sykdom som de færreste visste om. Selv ga han et lite forvarsel i sommer, da han skrev en siste melding på Facebook-siden sin: «Tiden går i full fart mot solnedgang.»

Stein Fosslie var ofte i full fart, han også. For oss som har levd en stund er det nok slik at Facebook stadig står mer frem som en slags dødebok, full av minner om folk vi har truffet et sted på veien. Stein var blant dem som helt klart gjorde inntrykk, og etterlater seg også betydelige avtrykk i historien om norsk rock og nyveiv.

Selv gjorde jeg et av mine første større intervjuer med nettopp ham. Det var for musikkavisen Nye Takter i 1984. Da hadde han alt gitt ut en håndfull klassiske singler med Norske Gutter, med sanger som «Hvem faaen tror du du er?», «Mamma, mannen ga meg gonoré», «Madam Arthur» og «Gud signe». Ofte med stor vilje og evne til provokasjon. Som han selv sa det i løpet av samtalen vår: «Slik den gode norske moral er i dag, foretrekker jeg umoralen.»

Stein Fosslie var en som var med på å åpne og utvide det norske samfunnet og perspektivet

I første halvdel av 80-tallet var Stein kanskje det nærmeste Norge kom en Malcolm McLaren, den legendariske manageren for Sex Pistols. Han var kanskje ikke noen fantastisk musiker og sanger, men hadde desto større talent som idémaker – og en særegen evne til å trekke med seg mange av de beste musikerne fra den nye bølgen. Derfor hører vi folk som Michael Krohn, Johnny Yen, Jørn Christensen og Ola Snortheim på de første singlene. Og ikke minst Cecilie Nilfish, som løftet majestetsfornærmelser til et helt nytt nivå på «Gud signe».

I dag husker vi Stein Fosslie som en som var med på å åpne og utvide det norske samfunnet og perspektivet. Ikke minst i kampen for skeive. Han var dessuten aktiv i anarkist-bevegelsen i Gateavisa alt på 70-tallet, og var også med på å starte og drive det seksualpolitiske tidsskriftet Supergutt. Han deltok i den såkalte mannebevegelsen, og kjempet gjennom organisasjoner som Soperligaen for retten til å være annerledes – uten å måtte søke flertallets velsignelse.

Senere ble det mindre musikk, selv om Norske Gutter gjorde comeback i 1992. I nyere tid dukket de også opp på en hyllestplate til Raga Rockers, og med en helt ny single i 2023. Samme år kom LP-en «Norske Gutter», som samlet samtlige av deres innspillinger. Nå gjenstår det bare å takke – for frigjøringsprosjektet som låtene, tekstene og provokasjonene utgjorde.

Norske Gutter anno 2022.

Norske gutter tilbake med musikk for outsiderne

Fire tiår etter skandalegjennombruddet er Norske Gutter tilbake.

Marc Bolan, stillbilde

Ziggy Stardust kom aldri til Norge

I første halvdel av 1970-tallet var glam rock den ledende popmusikken i Europa. Men så godt som ingen norske musikere...

Illustrasjon Glamrock i Norge

Ziggy Stardust kom aldri til Norge, del to

Vi fortsetter her jakten på spor etter glam rocken i Norge, og får hjelp av bl.a. en platedirektør, en tegneserieforfatter...

Flere saker

Audun Reithaug med festivalplakatene Foto: Privat

Audun Reithaug har saumfart Norden etter feministisk eller skeiv visesang

I helgen arrangeres svensk feministisk visefestival på Salt i Oslo.

Fie Eike

Ballade video: Flytende håp

På tampen av sommeren hører vi på Daniel Herskedal, Fie Eike, Enilora, Simin Tander, Crybaby Claire, Charlotte Villanelle, Hogne Galåen...

Konsert på Uhørt Foto: Ida Sorknes

10 gode råd for urutinerte musikere som vil ha spillejobb

Bookingansvarlig for Oslo-scenen Uhørt, Silje Holmen, har laget sjekkliste for hva den første eposten til spillestedet bør inneholde.