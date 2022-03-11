Ballade video: Førti år med Frode!

Elleve musikkvideoer, syv premierer! Vi har med oss musikk og videoer fra det klassiske feltet så vel som folkemusikk fra det mørkeste stabburet i dalen. Og vi feirer 40 år med musikk fra Frode Alnæs. Hør og se Elisabeth Turmo, Veps, This Daze, Poor Bambi, Jenny Hval, Susanna, Broken Swans, Longfield & Super Skeleton, Helge Lien Trio, Frode Alnæs og Rasmus Kjorstad.

Det er alltid hyggelig å sette på videoer som går litt utenom populærmusikken. Det har vi flere eksempler på her, slik som Elisabeth Turmos utsøkte versjon av Eugène Ysaÿes Sonata no. 3. Vi avslutter også med felespill, men da i folkemusikalsk lei med Hans Kjorstad. Vi skal også ha jazz med Helge Lien Trio, og byr ellers på alt fra indie-pop til slowcore.

Det er veldig hyggelig med premierer også – og denne uken har vi hele syv av dem: Veps, This Daze, Poor Bambi, Broken Swans, Helge Lien Trio, Frode Alnæs og Rasmus Kjorstad.

Ekstra stas er det med premieren til Frode Alnæs, som i år kan feire 40 år som artist. Han fikk sin første gitar som 11-åring, og så seg aldri tilbake. Han er opphavsmann til samtlige av låtene til Dance With A Stranger, som har gitt ut åtte plater. Han har også medvirket som låtskriver og gitarist på en rekke album i inn- og utland.

Kort sagt: God fornøyelse!





ELISABETH TURMO: Ysaÿe: Sonata No. 3

Elisabeth Turmo er utdannet ved Royal College of Music i London og Barratt Due Musikkinstitutt. Hun har blitt beskrevet som «en ung fiolinist som forener teknisk fjellstø perfeksjon og enorm energi. Hennes egen variant av spillet mellom folkemusikk, den nordnorske urkraften, og det klassiske, resulterer i en vulkansk-musikalsk kraft av de sjeldne».

Turmo har vunnet både norske og internasjonale priser. og ble utnevnt til kunstnerisk leder for Timani Chamber Orchestra i 2018. Her fremfører hun «Sonata No. 3», et stykke som opprinnelig ble skrevet i 1923 av belgiske Eugène Ysaÿe.

– Har du noen gang følt at du ikke kunne se lyset i enden av tunnelen? Vi har alle vanskelige perioder. Følelser som er så uutholdelige at vi gjør alt vi kan for å distrahere oss selv. Det er så vondt at vi ikke ønsker å møte disse «demonene», som skriker og ikke lar oss hvile, sier Elisabeth Turmo selv.

– Mange av oss har blitt tvunget til å møte våre «indre demoner» under pandemien. Ideen om denne musikkvideoen kom under nedstengningen i fjor. Det gjenspeiler en indre reise som alle mennesker går gjennom fra tid til annen, noen oftere enn andre.

– Videoen illustrerer hvordan verden kan oppleves som svart-hvitt. Men gjennom å møte disse tankene og følelsene kan vi komme ut på den andre siden – lettere, gladere og mer autentiske enn før. Som om livet har fått fargene tilbake.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Denne videoen er en musikalsk, filmatisk og visuell illustrasjon av hvordan psykisk helse kan oppleves fra innsiden når man sliter. Vi håper den kan gi inspirasjon, håp og medfølelse.

Den sterke videoen er ved Aleksander Nordaas, med Rikke Anett Lund, Maja Meisfjord, Astri Langmo Tømmervik som dansere. Den er spilt inn i Studio Nord, og er laget med støtte fra Nordland fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB og Vefsn kommune. Kostymene er ved Kristin Larsen. Videoen hadde premiere på en av de mest internasjonalt anerkjente plattformene innen klassisk musikk – The Strad.



VEPS: Ballerina (Norah)

Premiere!

Da skifter vi stil ganske voldsomt. I dag slipper Veps den nye singelen «Ballerina (Norah)» via amerikanske Kanine Records. Bandet består stadig vekk av fire 18-åringer fra Oslo, og ble nylig stemt frem som et av prosjektene som norske musikkbransje har stor tro på i 2022.

– Vi kjenner alle en som snakker litt vel høyt om noe de ikke vet, men som vi allikevel er veldig glade i. «Ballerina (Norah)» er en lystig og bittersøt låt om å bli blåst av banen av skavankene til dem du holder nær deg, og å bryte gjennom skallet man holder rundt seg, sier bandet om sangen.

Veps har alt høstet lovord fra anerkjente musikknettsteder som Clash Magazine og The Line Of Best Fit. De har spilt på en rekke showcasefestivaler, deriblant The Great Escape (Storbritannia), Reeperbahn (Tyskland) og Indiestad (Nederland), samt Bylarm og Vill Vill Vest her hjemme.

Veps består av Helena M. Olasveengen (keyborads, vokal), June K. Urholt (bass) og Laura Dodson (gitar/vokal) og Maja B. Berge (trommer). Kvartetten spilte nylig på Salt i Oslo, som en oppvarming til deres aller første turné i Storbritannia. Denne starter i kveld, fredag 11. mars. Det blir til sammen åtte konserter: først en egen klubbturné i de største byene, og så to festivalopptredener i Skottland.

«Ballerina (Norah)» er produsert og mikset av Matias Tellez, som ellers har jobbet med blant andre Girl In Red og Sondre Lerche. Den er andre single ut fra bandets kommende debutalbum, som er ventet senere i 2022.

Vi kan ellers nevne at Veps-vokalist Laura Dodson også har lagd en video for This Daze, som du kan lese mer om nedenfor.



THIS DAZE: Cigarette Smile

I november i fjor presenterte vi This Daze fra Trondheim for første gang. I dag slipper de singelen «Cigarette Smile» via svenske AWAL.

De fire medlemmene er fortsatt i starten av 20-årene, og har siden oppstarten i 2019 blitt omtalt i internasjonale medier som Clash Magazine, The FADER og The Line Of Best Fit. Bandet ble også kåret til «Månedens Urørt» av NRK P3 våren 2020, og har hatt flere singler spillelistet på samme kanal.

– «Cigarette Smile» handler om den fargerike personen utenfor baren med en sigg mellom leppene. Låten gjenspeiler ungdommelig tematikk av avstandsforelskelse gjennom ønsket om at vedkommende skal legge merke til deg – og den frykten man har for å møtes.

– Vi spilte inn videoen backstage på Studentersamfundet i Trondheim, med August Strand som regissør, sier This Daze. – Hele videoen er veldig «DIY», og filmet med det første kameraet August noen gang kjøpte. Kvaliteten til kameraet gir videoen en veldig hjemmelaget feel, noe som passer soundet til låta perfekt.

– Vi ønsket å gjenskape estetikken fra videoer vi digger fra 90- og 2000-tallet, og det synes vi August fikk veldig bra til.

«Cigarette Smile» er andre single ut fra det som blir This Daze sitt debutalbum. Musikken er produsert og mikset av Matias Tellez, som ellers nylig har jobbet med Girl In Red, Sondre Lerche og Veps.

This Daze består av Erlend Eggan (gitar, vokal), Martin Engelien (gitar), Martin J. Ringerud (bass) og Hallvard L. Näsvall (trommer).



POOR BAMBI: Teddy Boy

Premiere!

Det ferske Stavangerbandet Poor Bambi, som slapp sin debutsingel «Teddy Boy» i november, følger nå opp med en riktig flott musikkvideo til låten.

Videoen er filmet av Sondre Olderiede Michaelsen, mens bandet selv har stått for regi og manus. Poor Bambi består av Sarah Margrethe Hestness på vokal og gitar, Espen Eidem på gitar og Simen Amundrud på trommer.

Her møter vi Teddy Boy, spilt av Skage Rollheim Larsen, som blir fanget i en drømmeaktig stue omringet av et energisk band. Etter å ha sett seg litt rundt, oppdager han en lekebil som ligger gjemt i en gammel radio. Han slipper den i gulvet og befinner seg plutselig inne i bilen sammen med bandet.

Idéen til videoen kommer fra vokalist og gitarist Sarah Hestness. Hun ble fascinert av Teddy Boys, en britisk subkultur blant ungdom på 50-tallet. De var kjent for sin ekstravagante stil – gjerne med uro, vold og opprør hakk i hæl. Det er også hun som har redigert videoen.

Poor Bambi er aktivt i gang med å planlegge slipp av sin neste låt, «Runaway», som slippes 25. mars på Tukan Records. Du kan også få med deg Poor Bambi live på Checkpoint Charlie i Stavanger den 13. mai.



JENNY HVAL: Freedom

Jenny Hval er ute med tredje og siste single fra albumet Classic Objects, som slippes i dag. Selv sier hun dette om «Freedom», som er den nest siste låten på det nye albumet:

– Jeg vet ikke egentlig hva frihet er. Det er et begrep som knas og manipuleres på så mange ulike måter. Jeg er heller ikke sikker på hvor låta «Freedom» kom fra. Den eneste måten jeg kan beskrive den på, er som et slags performativt øyeblikk som bryter opp mønsteret, språket og ambivalensen på resten av albumet. Sett for seg selv virker den nesten banal, som om den er skrevet av en protestvise-generator.

– Jeg ser for meg “Freedom” bli sunget i en rettssal eller i parlamentet hver gang debatten hardner til og alle trenger å ta en pause. I dette tenkte øyeblikket synger alle parter sammen, unisont.

– Jeg er ikke sikker på om jeg kan forsvare denne låta. Eller kanskje det er meg selv jeg ikke helt kan forsvare. Kanskje det er sånn: Låta er nødvendig, men den minner meg på at jeg ikke er det.

Videoen er regissert av Annie Bielski, Jenny Berger Myhre og Jenny Hval. Kunstobjekter, animasjoner og filmopptak er ved Annie Bielski, mens Jenny Berger Myhre har klippet sammen filmen.

Jenny Hval drar samtidig ut på en større turné, som i første omgang fører henne til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I april, mai og juni går ferden videre til Skandinavia, Europa og USA.



SUSANNA: Elevation

Jenny Hval og Susanna Wallumrød har samarbeidet før, og ga ut det flotte albumet Meshes Of Voice i 2014. Den kom på Susannas eget plateselskap, SusannaSonata. Det gjør også det snarlige kommende soloalbumet Elevation, som er en oppfølger til Baudelaire & Piano fra 2020.

Musikkvideoen til tittelkuttet ble sluppet denne uken. Den er laget av Cloak/Dagger, alias Carsten Aniksdal og Sølve Sæther.

– Musikkvideoen til «Elevation» er som en tåkete mørk drøm, sier Susanna selv. – Det er bare såvidt vi kan skimte bevegelse gjennom de saktegående skiftene i lys, og se hint av noe bakenfor. Selve diktet står for meg med klare lyse bilder, men jeg liker hvordan videoen flyter av gårde som en introspektiv reise.

Susanna har blitt beskrevet som en artist som får til å være både eksperimentell og tilgjengelig på samme tid. Denne gangen er det en skjelett-aktig pianofigur og Stina Stjerns stemningsfulle kassett-lyder som utgjør grunnlaget for Susannas tolkning av diktet.

– At mennesker har vært på søken etter transcenderende sinnstilstander er verken et nytt eller moderne fenomen. Enten det er gjennom religion, meditasjon, ritualer, ulike former for spirituell oppvåkning, eller narkotiske stoffer – mennesket er søkende. Fra hva vi kan lese om Baudelaire sitt liv gjaldt dette også den bistre dikteren.

Om albumet Elevation heter det at Susanna smelter sammen båndopptak, spoken word og sang, med musikalske bidrag fra norske Stina Stjern og franske Delphine Dora. Elevation slippes både på vinyl og CD, og er ventet utgitt 25. mars.



BROKEN SWANS: Highway Star

https://www.youtube.com/watch?v=lQHkx3JbBjM

Indiefolk-duoen Broken Swans består av Christian Dam og Håvard Berstad. De slapp det selvtitulerte debutalbumet Broken Swans i fjor vår. Nå har de allerede sitt andre album på plass, og gir ut Highway Star i april via deres eget label Sotron Records.

På låten «Highway Star», som videoen er hentet fra, hører man elementer av slowcore og folk, noe som bandet selv sier går igjen i mange av låtene fra deres tidligere utgivelser.

– Jeg er fan av Galaxie 500, Mountain Goats og Jason Molina, og liker lo fi-soundet. Når jeg først har skrevet og spilt inn en låt, vil jeg helst slippe den så fort som mulig, sier Christian Dam til oss.

Tidligere i år ble singelen «Cold Heaven» kåret til Bandcamp of the Day av det anerkjente amerikanske musikkmagasinet New Noise Magazine, som blant annet skrev :»The track incorporates raw vocals alongside a dormant guitar, making for an exceptional pairing.»

«Cold Heaven» og fem andre spor fra det kommende albumet ligger allerede tilgjengelig på bandcamp-siden deres. Videoen er produsert og filmet av bandet selv.

– Som alle andre videoer vi har laget de siste årene, bruker vi et par timer – og så er det gjort. Telefon og movie-maker er alt vi trenger.



LONGFIELD & SUPER SKELETON: Parasite

Er den norske befolkningen sosialt utsultede surpotter etter to år med pandemi? Det er spørsmålet som Longfield & Super Skeleton stiller, samtidig som de foreskriver sin nye låt «Parasite» som medisin. Ellers beskriver de seg som «fem menn og én gutt fra vestkysten».

– Det er på tide å feire at den mørke tiden er over! Og på høy tid å kaste vekk apati og sarkastisk likegyldighet, mener frontfigur Jarle Langåker i Longfield & Super Skeleton. – Denne låta handler om å slippe løs alt av innestengte følelser og rense seg fra livets parasitter. Så ærlig man bare kan, og aldri se seg tilbake.

«Parasite» er, som hele det kommende albumet, unnfanget via spontan jamming i studio. Bandet sier selv at de er tungt inspirert av disko-beats og dual gitarer. Musikkvideoen er unnfanget på en RC-bane på Helganes tidligere i år, og er i sin helhet produsert av bandet selv.

– Ingen i bandet er vante syklister, så etter to lange dager med mye tråkking hadde samtlige utfordringer med å både sitte og stå, sier de avslutningsvis, samtidig som de påpeker at de gjør alle stunts i videoen selv.



HELGE LIEN TRIO: Krystall Revisited

Premiere!

Etter suksessen med jubileumsutgivelsen 10, som har rundet over 7 millioner avspillinger på strømmetjenestene, er Helge Lien Trio klar med ny utgivelse. Albumet Helge Lien Trio – Revisited ble sluppet fredag 4. mars på Ozella Music.

Rett før koronapandemien for alvor gjorde sitt inntog ble Johannes Eick med som ny bassist, mens Knut Aalefjær kom tilbake som trommeslager i jazztrioen.

– Noe av det første Johannes gjorde, var å høre gjennom alle trioplatene, for så å sende meg en liste over sine favorittlåter, forteller frontmann Helge Lien.

– På den lista var det mange spor trioen aldri hadde spilt live. Dette inspirerte meg til å fordype meg i vår musikalske historie, og det ble også en fin start på arbeidet med den nye besetningen. Etter hvert kom ideen om å lage et album med nyinnspillinger av låter fra hele diskografien vår.

Jazztrioen bestemte seg for å gjøre en live-session med lyd- og filmopptak i Tøyen kirke, men uten publikum.

– Jeg ønsket å gjøre noe som kunne minne om en konsert for å liksom sette litt fyr på samspillet. Vi spilte inn låter fra både gamle og nye utgivelser de dagene. Opptakene ble veldig fine, og vi bestemte oss for å gi ut et par av dem som singler samme år.

– Vi var jo midt i det første koronaåret, så det var ikke lett å få til noe aktivitet. Men vi hadde én konsert på planen, nemlig på Hamar Teater i oktober. Vi ble enige om å plukke én låt fra hvert album, og gjøre en live nyinnspilling farget av de nye bandmedlemmene.

– Heldigvis gikk det utrolig bra, lydopptakene ble kjempefine, og det kommende albumet Helge Lien Trio – Revisited var et faktum, avslutter pianisten.



FRODE ALNÆS: Beste tida mi

Premiere!

Frode Alnæs kan i år feire 40 år som profesjonell musiker og artist. Sist fredag ga han ut sin femte og nyeste soloplate: Beste tia mi.

– Jeg er alltid i gang, og hodet mitt er fylt med musikk fra morgen til kveld. Jeg er utrolig stolt og takknemlig over å kunne leve godt av musikken i 40 år. Sånt må feires med å gi ut ny musikk på norsk, sier Frode Alnæs.

Beste tia mi omtales som et inderlig og helhetlig popalbum. Alnæs selv kaller dette en optimistisk plate som reflekterer livet.

– Jeg blir alltid inspirert av å jobbe med nye folk, på nye steder og i nye settinger. Denne gangen ønsket jeg å stille med blanke ark sånn sett. Vi endte opp med å spille inn albumet et sted jeg aldri hadde vært før; i Sarons dal i Kvinesdal, som er hjembygda til produsent og trommis Thomas Gallatin. Der disponerer han det gamle studioet til selveste Aril Edvardsen.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet, og gleder meg over å gi ut 11 helt nye låter med norske tekster av blant andre Ingvar Hovland. Jeg håper folk vil like det de hører, sier musikeren.

Frode Alnæs regnes som en av Norges beste gitarister. Han har gjennom 40 år vært en produktiv og suksessrik låtskriver, og har skrevet musikk til egne prosjekter og andres.

Hans musikalske livsreise har også gitt ham mye heder og ære, blant annet tre Spellemannpriser. Hans melodi «Vitae Lux» lå hele 10 uker på den klassiske Billboard-listen med Sissel Kyrkjebø og Mormon Tabernacle choir.



RASMUS KJORSTAD: Hundorpen

Og premiere igjen!

Vi lovet å avslutte med folkemusikk og felespill. Og det gjør vi med Rasmus Kjorstad, som her leverer det som beskrives som «musikk fra det mørkeste stabburet i dalen».

Etter å ha gitt ut plater med band som Kjorstad Brothers, Morgonrode, Reolô og Vassvik kommer Rasmus Kjorstad nå med sin første soloplate. Her spiller han både fele, oktavfele og langleik. Det har aldri før vært gitt ut plate med tradisjonelt langeleik-spill fra Gudbrandsdalen.

Jarnfrid Kjøk har skrevet en innledning til albumet i tekstheftet som følger med. Her skriver hun blant annet:

– På plata tolkar Rasmus Kjorstad godleikane sine og viser kva spel- og tonalitetsideal han står for. I tekstheftet plasserer han seg som ledd i ein solid spelemannstradisjon med Erik Bjørke som læremeister og bindeledd til den eldre tradisjonen der Iver Storodden er eit sentralt namn.

– Saman utgjer plata og tekstheftet alle elementa i det som var og er ei tradisjonell spelstund. Det Rasmus spelar og fortel om og rundt slåttane sine er viktig dokumentasjon av spelet og tradisjonen hans i ei ettertid; for den som høyrer på og les blir slåttane og sogene levandegjort nåtid.

Musikken på albumet Spelstund er spelt inn i stugun i våningshuset,»Nordstugu» på Budsjord på Dovre. Innspillingen er gjort av Anders Sundsteigen Hana, som også har produsert sammen med Kjorstad. Spelstund kommer ut 1. april, og blir utgitt av det viktige plateselskapet Ta:lik.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 131 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤