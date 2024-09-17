Golden Core

Metalbandet Golden Core legger opp, og spiller sin siste konsert på Parkteatret i Oslo lørdag 5. april 2025. Alle annonserte konserter inntil da, i Danmark og på Island, vil bli gjennomført som planlagt, melder de.(Foto: Storm Drabitius)

AktueltMetal

Golden Core legger opp

Publisert
17.09.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

Metalbandet Golden Core ble startet opp for ti år siden av de to svært unge Simen Jakobsen Harstad og Johannes Thor Sandal. Nå har de besluttet å gå hver sin vei, og annonserer at aller siste konsert blir på Parkteatret i Oslo 5. april 2025.

Simen Jakobsen Harstad og Johannes Thor Sandal begynte å spille sammen i 2014, bare 9 og 11 år gamle. De to unge mennene fra Ammerud i Oslo har nå spilt sammen i ti år, og gitt ut tre fullengder-album i tillegg til EP-er og bidrag på samleplatene Norsk Urskog Metal Sampler vol. VI 2017 (2017) og Euronoize (2019).

Deres seneste, og aller siste, album heter Kosmos brenner og ble utgitt på deres egen etikett Helvetes Indre Kretser i februar i år. Albumet ble spilt inn i Aber Studio på Berby Herregård i Halden, og produsert av Yngve Andersen fra Blood Command.

Nå legger duoen opp. I helgen formidlet bandet på egne sosiale medier-sider at de «med tungt hjerte (…) meddeler at Golden Core avvikles som band og et kreativt prosjekt. Vi har visst over tid, at alle gode ting har en slutt, og at det er bedre å avslutte mens leken er god. Vi mener det er bedre å avslutte med verdighet og ikke bare la det gå og sakte forsvinne. ‘It’s better to burn out than to fade away’», kommenterer de.

Den norsk-islandske duoen har gjennom årene fått massevis av glitrende omtaler i både inn- og utland, ikke minst i forbindelse med andrealbumet Fimbultýr fra 2019 (dette ble også produsert av Yngve Andersen). Dette albumet ble beskrevet som et konseptalbum med fokus på Odin, mytologi, rune-magi, kunnskap, forbannelser, død og krig, og ble sagt å være en sammensmeltning av duoens norrøne arv med amerikansk stonerrock og norsk black metal.Golden Core har spilt på festivaler som Midgardsblot, Øyafestivalen, Bylarm, Vill Vill Vest, Høstsabbath og Bloodstock Open Air (UK), og varmet opp for band som Napalm Death og Bongzilla.

Vi har presentert Golden Core gjennom flere utgaver av musikkvideospalten vår, Ballade video. Blant dem er låten «Sól Valtíva» fra det siste albumet, Kosmos Brenner. Mye av dette albumet er basert på norrøn mytologi, som også det korte og eksperimentelle kuttet «Sól Valtíva» om urtidsjotnen Sutr. Teksten er på gammelnorsk, og videoen viser tilsynekomsten av Surtsey, en vulkansk øy som oppsto på sørkysten av Island i 1963.

En annen musikkvideo er «Fáfnis bani» vi presenterte i starten av 2021, en tredje er «Hrafnaspá», fra vår første sommer i pandemi og lockdown, juni 2020. Men i februar 2020 var Ballades utsendte på konsert med Golden Core under Trondheim Calling, der bandet spilte for et stappfullt lokale av engasjerte Trondheimspublikummere.

I sin avskjedshilsen til fans og omverden skriver bandet at Golden Core har «vært en fantastisk kreativ reise»:

Vi har levd våre drømmer og fått lov til å vokse og utvikle oss som musikere og menneske, og kan se tilbake på våre prosjekter med stolthet både på scenen og i studio, der vi har pushet grenser, alltid investert og gjort det lille ekstra for å få til best mulige produksjoner. Vi er stolt av det vi har oppnådd sammen, avslutter som venner og er oppriktig glad i hverandre, angrer ingenting og ser fremover. Vi er brødre som heier på hverandre og hva den andre måtte finne på i fremtiden.

Det er sikkert mange som har spørsmål til hvorfor akkurat nå!

Det er sammensatt, men handler først og fremst om motivasjon og kreativitet, og at vi ikke kan se for oss hvordan Golden Core skal kunne fortsette fremover med de kravene vi stiller til oss selv, i en stadig tøffere bransje og uforutsigbart konsertmarked, spesielt etter Covid-19.

Alt henger sammen og påvirker utfallet. Rent økonomisk går det ikke rundt med de kravene vi stiller til hva Golden Core skal være. Vi liker å gjøre ting ryddig og skikkelig. Det å gi ut ny musikk med de kvalitetskravene vi har til produksjon eller lage konsertproduksjoner er ikke bærekraftig. Vi bor i hvert vårt land som gir utfordringer, men er ikke avgjørende. Det å lage og levere musikk krever tid, arbeidslyst, planlegging, profesjonalitet og investeringer til å bære det hele. Uten en eller flere av delene kan vi derfor ikke fortsette som før. Det har alltid vært viktig for oss å levere varene med den høyeste kvalitet, det vi er kapable til, til en hver tid, kreativt, profesjonelt og aldri gjøre noe uinspirert eller middels, av respekt for oss selv og til glede for vårt publikum.

Vi avslutter ikke uten å oppfylle våre forpliktelser og uten å ta farvel med våre trofaste fans. En skal alltid feire og minnes det som betyr noe, livet, kjærligheten og døden, og vi skylder oss selv og våre fans å ta skikkelig farvel. Det vil vi gjøre med en verdig avslutning. 2025 blir derfor året vi gjør vår siste konsert.

Parkteatret lørdag 5. april 2025 blir vår avskjedskonsert, og vår aller siste konsert, der vi vil invitere til feiring og gravøl. Alle annonserte konserter inntil da, i Danmark og på Island, vil bli gjennomført som planlagt.

Golden Core takker både trofaste fans, band og artister de har delt scene med, i tillegg til alle kreative samarbeidspartnere og støttespillere som har hjulpet dem fram og muliggjort musikkdrømmen og -livet de har fått oppleve sammen.

Så takker de selv av, med et … og husk alle sammen, ‘Death is not the end’, men en ny begynnelse! MÓRI 🖤 DEG!


Her spiller Golden Core i tida som kommer:

5. oktober 2024: Doomed Basement, København
18. oktober 2024: Gamli Landsbankinn, Akranes (Island)
19. oktober 2024: Gaukurinn, Reykjavík (Island)
5. april 2025: Parkteatret, Oslo

Golden Cores bukkehorn, som har vært fast dekor på konsertene deres. (Foto: Golden Core)

Ballade Videodoom-metalGolden Coremusikkvideoer

Relaterte saker

Deathcrush var et av de tyngre bandene som spilte under årets Trondheim Calling. Her ved vokalist Linn Nystadnes

Mangfold og kontrollert kaos

Årets Trondheim Calling ble også en visningsarena for mange av de tyngre musikkuttrykkene, her representert ved Deathcrush, Sibiir, Dangerface og...

Stillbilde fra GIRL IN RED: Too Much – musikkvideo

Ballade video: Tilbake på Lillehammer 

Vår utgave av Olympiatoppen er Girl In Red, Metteson, Sebastian Zalo, Peder Elias, Johan Berggren, Fangst, Bokassa og Golden Core. 

Edvard Munchs Skrik. Stillbilde fra videoen til Fredrik Høyer og Bendik Baksaas

Ballade video LVIII: Tentakler, vampyrer og skjeletter (sommeren er her!)

Skriket fra jorden, og hviskinger i natten. Sjekk ut disse videoene fra Aggie Frost, Cezinando, Fredrik Høyer og Bendik Baksaas,...

Stillbilde fra den tyske regissøren Fritz Langs fem timer lange epos ”Die Nibelungen” fra 1924.

Ballade video LXXX: Skal vi drepe drager?

Åtte videoer, tre premierer. Møt Smerz, Flying Rabbit, Damokles, Dobbeltgjenger, Skambankt, Antipole, Tusmørke og Golden Core.

Flere saker

Spellemann

Spellemann, ta ditt mandat på alvor!

Hvorfor var ikke klassisk, metal og jazz representert med hvert sitt musikalske innslag i Spellemann-showet, spør Magnus Wiik.

Elever i DKS – film – medvirkning – Den kulturelle skolesekken

DKS: Den vanskelige elevmedvirkningen

Elevene ønsker selv å stå på scenen, men kunstnerne i Den kulturelle skolesekken (DKS) er redd krav om medvirkning vil...

Bilde fra Nordnorsk Jazzensembles første produksjon, Vippepunktet, med musikk av Jakop Janssønn og tekster av Pål Moddi Knutsen

Nord-Norges første jazzensemble

I dag ble Nord-Norges første jazzensemble lansert – nyetableringen Nordnorsk Jazzensemble. – Med denne nyetableringen får endelig Nord-Norge et stort,...