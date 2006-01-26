Wallin fremføres med Stavanger Symfoniorkester

I kveld fremfører Stavanger Symfoniorkester ”Act” av Rolf Wallin. Dette er den sjuende fremføringen av verket i løpet av kort tid, hvilket kan betegnes som sjelden kost når det gjelder norske orkesterverk av nyere art. Få norske komponister i nyere tid har fått et så sterkt navn i utlandet som Rolf Wallin. Han har fått bestillinger fra orkestre i USA og Europa, han har mottatt Nordisk Råds Musikkpris og mottok nylig Lindemansprisen 2005. I kveld fremføres verket ”Act” i Stavanger, med Stavanger Symfoniorkester og dirigent Niklas Willén.

— ”Act” er en hyllest til det samhandlende mennesket, sier Rolf Wallin. – Jeg tror ikke sosialdarwinismens vinkling med alles kamp mot alle kan være sann. Ser man på menneskets historie tror jeg man vil finne at grunnen til at vi enda eksisterer nettopp er at vi kan samhandle. Orkesteret er et godt eksempel på dette. Selv om det står en i midten og dirigerer, og orkesteret består av ganske invididuelle musikere, krever det stor grad av samhandling for å skape det de gjør.

Hvordan kommer dette frem i ”Act”?

— I begynnelsen av stykket har orkestermusikerne enkeltdeler. I løpet av stykket blir det en sterkere og sterkere samhandling, og til slutt finner de enkelte delene sammen, i en felles retning. Det siste minuttet er et fremoverdrevet, kraftig parallelløp fra alle i orkesteret, forteller Wallin.

”Act” ble skrevet til Cleveland Orchestra i 2003, og ble urfremført av dem i 2004.

— I forhold til at stykket ble skrevet for et amerikansk orkester, følte jeg det var viktig å ha med en programnotis. Uten å skrive eksplisitt om politikk, er kanskje ikke USA det landet i verden som er sterkets preget av samhandling og kollektiv handling, noe man for eksempel kunne se i forbindelse med syklonen i New Orleans nylig.

Siden urfremføringen i 2004, er verket blitt spilt i London av BBC Symphony Orchestra, deretter av Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester, samt i Østerrike og på Island.

På programmet for øvrig står Sjostakovitsj cellokonsert nummer 2 og Carl Nielsens Symfoni nr. 3.

Dirigent for konserten er svenske Niklas Willén.

Rolf Wallin er født i 1957, og regnes som en av Norges mest anerkjente komponister i dag. Musikken hans spilles regelmessig over hele verden.

Detaljopplysninger:

Torsdag 26. januar 2006 kl 19.30, Stavanger Konserthus,

en abonnementskonsert i Hovedserien

Dirigent: Niklas Willèn

Solister: Jan-Erik Gustafsson, cello

Janne Berglund, sopran

Johannes Weisser, baryton

Verkorientering i foajeen v/ komponist Rolf Wallin