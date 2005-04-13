Vinner av ConocoPhillips musikkstipend 2005: Stefán Jón Bernhardsson

ConocoPhilips musikkstipend 2005 ble vunnet av hornisten Stefán Jón Bernhardsson, under en stipendkonsert på Norges musikkhøgskole torsdag 7. april. Han vant den prestisjetunge prisen i skarp konkurranse med 3 andre medstudenter fra Musikkhøgskolen. 1. prisen er på kr. 50.000,- mens de tre andre finalistene delte 2. prisen på kr. 10.000,-.

Islendingen Stefán Jón Bernhardsson (26) går på Norges musikkhøgskole, og avslutter denne våren sitt diplomstudium med professor Frøydis Ree Wekre. Bernharsson er født i Reykjavik av musikerforeldre.

I finalen spilte han tre stykker, hvorav det ene er skrevet spesielt til ham. Bernharsson har nylig fått jobb som førstehornist i Islands symfoniorkester, en stilling han foreløpig har permisjon fra for å fullføre sitt diplomstudium. Han er en av Musikkhøgskolens mange utenlandske studenter, som søker seg hit på grunn av de mange gode lærerne ved høgskolen, heter det i pressemeldingen Ballade har mottatt.

— Det å vinne dette musikkstipendet er en stor inspirasjon. Det gir meg muligheter til å utvikle meg som musiker og er den første store prisen jeg har vunnet, sa en svært glad vinner etter finalekonserten.

Juryen hadde en vanskelig oppgave å plukke ut en vinner blant fire, svært gode finalister, men valgte å gi prisen til Bernhardsson. Juryformann og pianisten Sveinung Bjelland sa:

— I vinneren hørte vi en finalist som er kommet langt på vei som en ferdig musiker. Han har en stor teknikk, kontroll og musikalitet, og innen hans vanskelig instrument er han helt suveren. Juryen lot seg spesielt imponere over hans fremføring av verket «Appell Interstelllaire» av Olivier Messiaen, men også av verket «Survivor» som er skrevet av landsmannen Áki Asgeirsson spesielt for Bernhardsson.

De andre prisvinnerne var kabaretsangeren Tora Augestad, pianisten Ingrid Røynesdal og kineseren Yi Yang på fiolin. På prøvespillet 2. april deltok 28 av master- og diplomstudentene, og fire av disse gikk altså til finalen.

Energiselskapet ConocoPhillips har siden 1999 samarbeidet med Norges musikkhøgskole. Sentralt i samarbeidet står en årlig stipendkonkurranse for mastergrads- og diplomstudentene ved Musikkhøgskolen. Siden 2000 er det hvert år delt ut et stipend på kr. 50. 000 kroner til et spesielt musikktalent.

Tidligere vinnere:

Prisvinner 2000: Kari Postma (sang)

Prisvinner 2001: Tri O’Trang (jazz)

Prisvinner 2002: Björn Nyman (klarinett)

Prisvinner 2003: Kjell Tore Innervik (slagverk)

Prisvinner 2004: Mikael Holmlund (klaver)