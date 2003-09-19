Verdensteatret under Autunnalefestivalen

Etter stor suksess i Berlin har Bergenspublikummet nå mulighet til å oppleve Verdensteatrets siste verk «Tsalal» under Autunnale 2003. «Tsalal» er allerede vist mange steder i Europa, og skal direkte videre til Reykjavik og Beograd. Verdensteatret har de siste årene blitt stadig mer tverrkunstneriske i sitt uttrykk, og mottok nylig Telenors kulturpris «Grenseløs Kommunikasjon» nettopp av denne grunn.

Verdensteatret foretok i mai 2001 en reise gjennom Ukraina, over Svartehavet og ned til Istanbul. «Tsalal» er en ferd gjennom mange plan, der grensene mellom meningsbærende språk, visuelle uttrykk, musikk og støy krysses. De audielle effektene spenner over hele registeret fra lette forvrengninger til total transformasjon. Teknologien blir et poetisk redskap for å uttrykke følelsen av reise/ ferd, ord og bilder som man bare får med seg fragmenter av – som stemmer i vinden. «Tsalal!» er derfor et verk som kan oppleves som et musikkstykke, et levende tredimensjonalt maleri eller begge deler på en gang.

«Tsalal» er et kunstverk utstrakt i tid og rom som krysser grensene mellom teater, dans, billedkunst og musikk/lydkunst. Med «Tsalal» viser Verdensteatret et pionérarbeid med hensyn til bruk av ny

teknologi.Resultatet er en forestilling som like gjerne oppleves som et musikkstykke, et levende tredimensjonalt maleri eller begge deler på en gang.

— Reisen gjennom Ukraina, over Svartehavet og ned til Istanbul fungerte som et tematisk gravitasjonsfelt for «Tsalal», og stråler ut i mange retninger i forestillingen, uttaler Verdensteatret selv. – Europas historie tydeliggjøres, de dødes mumling durer gjennom kraftledninger og radiotårn, og bare et tynt lag jord er skyflet over beinrestene. Med dette mørke landskapet som bakgrunn foregår reisen vår. Reisens erfaringer og følelser blir registrert på forskjellig måte i bevisstheten og i underbevisstheten. Senere omformes de videre i våre drømmer og vår upålitelige hukommelse. Det er hele denne samlede og komplekse erfaringen vi forsøker å uttrykke i «Tsalal».

Styket er av og med Asle Nilsen, Håkon Lindbäck, Lisbeth J. Bodd, Lars Øyno, Per Flink Basse, Mara Oldenburg, Ali Djabbary, Marius Kjos, Øyvind Borgemoen, Reinert Mithassel, Ken Theodorsen, Ulf Knudsen, Trond Lossius, Anti Bjørn, Petter Steen, Cathrine Bjørndalen, Kenneth K. Langås, Hans T. Zeiner-Henriksen, Ellen Røed, Godspeed, samt de tyske kunstnerne Heiner Goebbels og Heiner Müller. Den sistnevntes tekster har vært med på å danne grunnlaget for flere av Verdensteatrets forestillinger.

Verdensteatret er et tverrkunstnerisk prosjekt ledet av Asle Nilsen og Lisbeth J. Bodd, som lager scenekunst, installasjoner, lydprosjekter, av ny teknologi. Verdensteatret består av kunstnere fra forskjellige kunstgrener og miljøer. Hver produksjon er et resultat av et kollektivt samarbeid på tvers av profesjonsgrensene. Arbeidene vises i mange forskjellige kontekster og kunstarenaer, og presenteres både i Norge og internasjonalt.

Verdensteatret er støttet av Norsk Kulturråd. Du kan lese mer om dem ved å gå til http://www.verdensteatret.com. Forestillingene under Autunnale 2003 spilles lørdag 20. og søndag 21. september, begge dager klokken 21. Åstedet er BiT Teatergarasjen.

Om du har installert Quick Time, kan du for øvrig se et kort filmutsnitt av «Tsalal» på denne lenken.