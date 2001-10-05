Ultima lørdag 6. oktober
På lørdag starter den store konferansen om samtidsopera, New Op 2001, mens Black Box, Stenersenmuseet og Henie-Onstad Kunstsenter frister med installasjoner og performance-opptrinn. Du kan også få med deg urpremieren på Cecilie Ores nye opera «A – ein skuggeopera» på det Norske Teatret, mens John Cages «Europeras 3 & 4» fra 1987 spilles i Kulturkirken Jakob.
Dagsprogram:
[10.00] Konferanse om samtidsopera NewOp 2001
——————————————————————————–
[13.00] Henie Onstad Kunstsenter
Åpning av installasjonen EROTOGOD – et verk av Synestetik – en interaktiv og immersiv sanse-installasjon
Medvirkende Knut Mork Skagen, Asbjørn Flø, Ståle Stenslie og Trond Lossius i samarbeide med Einar Øverenget, Siv Thorud, dd, Max Rheiner, Thomas Jøndal
Takk til Karl Anders Øygard, Birger Nymo, Pål Malm, Caroline Ekornes, alle på Riksutstillinger, Castor Mek. Verksted
Verket er støttet av Telenor FoU, Norsk kulturråd, Riksutstillinger, Ultima, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM) og Bergen Elektroniske Kunstsenter (BEK)
Installasjonen vises hver dag under resten av festivalen. Etter festivalen vises den på Henie Onstad Kunstsenter frem til 21. oktober 2001. Henie Onstad Kunstsenter er åpent tirsdag til torsdag kl. 10.00 – 21.00 og fredag til mandag kl.11.00 -18.00.
———————————————————————————
[14.00] Black Box Teater
MINIBOX – Paintbox*
Pia Myrvold
En multimediaforestilling for barn fra 4 11 år
Dansere: Siri Jøntvedt, Snelle Hall
Skuespiller: Kyrre Hellum
Scenografi, video, kostymer, musikk: Pia Myrvold
Koreografi: Un-Magrit Nordseth
Lysdesign: Inger Johanne Byhring
Produsert av Black Box Teater/LilleBox i samarbeid med Teater Ibsen. Støttet av Norsk kulturråd og Norge 2005
Bill.: 100/80 BS/kode: BBL0610
———————————————————————————
[14:00] Henie Onstad Kunstsenter
ELISION Soloists
Live-elektronikk Richard Barrett
El-gitar, E-bow, live-elektronikk Daryl Buckley
Saksofoner Timothy O’Dwyer
Klarinetter Carl Rosman:
Volker Heyn (DE) Buon natale, fratello Fritz (1985)
for sopran- og tenorsaksofon
Helmut Lachenmann (DE) Dal Niente (1970)
for klarinett solo
Richard Barrett (GB) Transmission Mvts. 1-6 (1998-99)
for el-gitar og live elektronikk
Pause
John Rodgers (AU) Phlegethon (1999/2000)
for elektrisk slide-gitar med pitch-shifting og CD-playback
Timothy O’Dwyer (AU) Sige (1999)
for basssaksofon solo og CD-playback
Timothy O’Dwyer og Richard Barrett Improvisasjon
Produsert av Ny Musikk Oslo
Bill.: 120/80 BS/kode: OHO061
———————————————————————————
[15:00] Stenersenmuseet
FAKTA MORGANA legitim vold?
En konsertperformance for to tromboner, skuespillere, tape og tv
«For en kvinne en lørdagskveld er det tryggere å oppholde seg et hvilket som helst annet sted enn i sitt eget hjem.»
Medvirkende:
Trombone Musikere fra Ensemble Ernst
Film/visuelt Ingebjørg Torgersen
Musikk Bjørn B. Skjelbred
Instruktør Marius Kolbenstvedt
Video, lys Boya Bøckman
Lyd Cato Langnes
Skuespillere Kristin Hestad Are Larsen Tomi Päiväläinen Kristin Skogheim Jan Sælid
Basert på vitenskapelige tekster av Kristin Skjørten, Vidar Halvorsen, Andreas Winsnes, Tore Bjørgo og Yngve Carlsson.
Åpningstider Tirsdag og torsdag kl 11:00-19:00
onsdag, fredag, lørdag og søndag kl 11:00-17:00
———————————————————————————
[18:00] og [20:00] Det Norske Teatret
A. ein skuggeopera* (2001)
Musikk Cecilie Ore
Tekst Paal-Helge Haugen
Solostemmer Joachim Calmeyer
Anneke von der Lippe
Stemmer Tilman Hartenstein
Henrik Inadomi
Lakis Karnezis
Rob Waring
Scenisk medvirkning Øyvind Jørgensen
Regi Hilde Andersen
Scenografi Henrik E. Nielsen
Lys Kristin Bredal
Lydopptak/lydkonsulent Audun Strype
Lydkonsulent Mats Claeson
Produsent Ketil Akerø
Verket er bestilt og produsert av oslo opera net
Bill.: 180/120
———————————————————————————
[19:30] Universitetets Aula
DEN NORSKE OPERAS ORKESTER MED SOLISTER
Dirigent Thierry Fischer
Sopran Toril Carlsen
Fiolin Ole Bøhn
Baryton Ole Hermod Henriksen
Trombone Christian Lindberg
John Adams (US) The Wound Dresser (1988)
Luciano Berio (IT) SOLO trombonekonsert (1999-2000)
Willem Jeths (NL) Flux/Reflux (1998)
Hans Werner Henze (DE) Ariosi (1963)
Tre notturni del Torquato Tasso
1. Qual rugiada
2.Compinato
3. Marariglioso fior del rosto mare
4. Estro
5. Deh, vien, morte soave
Produsert av Den Norske Opera
Bill.: 200/150 BS/kode: OUA0610
———————————————————————————
[20:00] Black Box Teater
zero visibility corp.
zero visibility corp.
confession time
that cool and immature feeling of total honesty
(se fredag 5.)
Bill.: 180/130 BS/kode: BBS0610
———————————————————————————
[22:00] Kulturkirken Jakob
John Cage: EUROPERAS 3 & 4 (1987)
Klaver James Clapperton
Klaver Signe Bakke
Sangere EUROPERAS 3 Hilde Haraldsen Sveen, Anne Felberg, Siri Torjesen, Henrik Engelsviken, Njål Sparbo, Ketil Hugaas
Sangere EUROPERAS 4 Hege Høisæter, Itziar Martinez Galdos
Sveivegrammofon Anne Grete Eriksen, Mia Göran, Lars Petter Hagen, Leif Hernes, Sven Lyder Kahrs, Ole Henrik Moe Jr, Synne Skouen
Regi Veselina Manolova
Lys Artlight
Inspisient Sten Are Fogge
Produsert av Opera Vest
Bill.: 180/120 BS/kode: OKJ0610