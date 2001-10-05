Ultima lørdag 6. oktober

På lørdag starter den store konferansen om samtidsopera, New Op 2001, mens Black Box, Stenersenmuseet og Henie-Onstad Kunstsenter frister med installasjoner og performance-opptrinn. Du kan også få med deg urpremieren på Cecilie Ores nye opera «A – ein skuggeopera» på det Norske Teatret, mens John Cages «Europeras 3 & 4» fra 1987 spilles i Kulturkirken Jakob.

Dagsprogram:

[10.00] Konferanse om samtidsopera ­ NewOp 2001

[13.00] Henie Onstad Kunstsenter

Åpning av installasjonen EROTOGOD – et verk av Synestetik – en interaktiv og immersiv sanse-installasjon

Medvirkende Knut Mork Skagen, Asbjørn Flø, Ståle Stenslie og Trond Lossius i samarbeide med Einar Øverenget, Siv Thorud, dd, Max Rheiner, Thomas Jøndal

Takk til Karl Anders Øygard, Birger Nymo, Pål Malm, Caroline Ekornes, alle på Riksutstillinger, Castor Mek. Verksted

Verket er støttet av Telenor FoU, Norsk kulturråd, Riksutstillinger, Ultima, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM) og Bergen Elektroniske Kunstsenter (BEK)

Installasjonen vises hver dag under resten av festivalen. Etter festivalen vises den på Henie Onstad Kunstsenter frem til 21. oktober 2001. Henie Onstad Kunstsenter er åpent tirsdag til torsdag kl. 10.00 – 21.00 og fredag til mandag kl.11.00 -18.00.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

[14.00] Black Box Teater

MINIBOX – Paintbox*

Pia Myrvold

En multimediaforestilling for barn fra 4 ­11 år

Dansere: Siri Jøntvedt, Snelle Hall

Skuespiller: Kyrre Hellum

Scenografi, video, kostymer, musikk: Pia Myrvold

Koreografi: Un-Magrit Nordseth

Lysdesign: Inger Johanne Byhring

Produsert av Black Box Teater/LilleBox i samarbeid med Teater Ibsen. Støttet av Norsk kulturråd og Norge 2005

Bill.: 100/80 BS/kode: BBL0610

[14:00] Henie Onstad Kunstsenter

ELISION Soloists

Live-elektronikk Richard Barrett

El-gitar, E-bow, live-elektronikk Daryl Buckley

Saksofoner Timothy O’Dwyer

Klarinetter Carl Rosman:

Volker Heyn (DE) Buon natale, fratello Fritz (1985)

for sopran- og tenorsaksofon

Helmut Lachenmann (DE) Dal Niente (1970)

for klarinett solo

Richard Barrett (GB) Transmission Mvts. 1-6 (1998-99)

for el-gitar og live elektronikk

Pause

John Rodgers (AU) Phlegethon (1999/2000)

for elektrisk slide-gitar med pitch-shifting og CD-playback

Timothy O’Dwyer (AU) Sige (1999)

for basssaksofon solo og CD-playback

Timothy O’Dwyer og Richard Barrett Improvisasjon

Produsert av Ny Musikk Oslo

Bill.: 120/80 BS/kode: OHO061

[15:00] Stenersenmuseet

FAKTA MORGANA ­ legitim vold?

En konsertperformance for to tromboner, skuespillere, tape og tv

«For en kvinne en lørdagskveld er det tryggere å oppholde seg et hvilket som helst annet sted enn i sitt eget hjem.»

Medvirkende:

Trombone Musikere fra Ensemble Ernst

Film/visuelt Ingebjørg Torgersen

Musikk Bjørn B. Skjelbred

Instruktør Marius Kolbenstvedt

Video, lys Boya Bøckman

Lyd Cato Langnes

Skuespillere Kristin Hestad Are Larsen Tomi Päiväläinen Kristin Skogheim Jan Sælid

Basert på vitenskapelige tekster av Kristin Skjørten, Vidar Halvorsen, Andreas Winsnes, Tore Bjørgo og Yngve Carlsson.

Åpningstider Tirsdag og torsdag kl 11:00-19:00

onsdag, fredag, lørdag og søndag kl 11:00-17:00

[18:00] og [20:00] Det Norske Teatret

A. ­ ein skuggeopera* (2001)

Musikk Cecilie Ore

Tekst Paal-Helge Haugen

Solostemmer Joachim Calmeyer

Anneke von der Lippe

Stemmer Tilman Hartenstein

Henrik Inadomi

Lakis Karnezis

Rob Waring

Scenisk medvirkning Øyvind Jørgensen

Regi Hilde Andersen

Scenografi Henrik E. Nielsen

Lys Kristin Bredal

Lydopptak/lydkonsulent Audun Strype

Lydkonsulent Mats Claeson

Produsent Ketil Akerø

Verket er bestilt og produsert av oslo opera net

Bill.: 180/120

[19:30] Universitetets Aula

DEN NORSKE OPERAS ORKESTER MED SOLISTER

Dirigent Thierry Fischer

Sopran Toril Carlsen

Fiolin Ole Bøhn

Baryton Ole Hermod Henriksen

Trombone Christian Lindberg

John Adams (US) The Wound Dresser (1988)

Luciano Berio (IT) SOLO ­ trombonekonsert (1999-2000)

Willem Jeths (NL) Flux/Reflux (1998)

Hans Werner Henze (DE) Ariosi (1963)

Tre notturni del Torquato Tasso

1. Qual rugiada

2.Compinato

3. Marariglioso fior del rosto mare

4. Estro

5. Deh, vien, morte soave

Produsert av Den Norske Opera

Bill.: 200/150 BS/kode: OUA0610

[20:00] Black Box Teater

zero visibility corp.

confession time

that cool and immature feeling of total honesty

(se fredag 5.)

Bill.: 180/130 BS/kode: BBS0610

[22:00] Kulturkirken Jakob

John Cage: EUROPERAS 3 & 4 (1987)

Klaver James Clapperton

Klaver Signe Bakke

Sangere EUROPERAS 3 Hilde Haraldsen Sveen, Anne Felberg, Siri Torjesen, Henrik Engelsviken, Njål Sparbo, Ketil Hugaas

Sangere EUROPERAS 4 Hege Høisæter, Itziar Martinez Galdos

Sveivegrammofon Anne Grete Eriksen, Mia Göran, Lars Petter Hagen, Leif Hernes, Sven Lyder Kahrs, Ole Henrik Moe Jr, Synne Skouen

Regi Veselina Manolova

Lys Artlight

Inspisient Sten Are Fogge

Produsert av Opera Vest

Bill.: 180/120 BS/kode: OKJ0610