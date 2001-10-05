Kunstmusikk

Ultima lørdag 6. oktober

Publisert
05.10.2001
Skrevet av
- Red.

På lørdag starter den store konferansen om samtidsopera, New Op 2001, mens Black Box, Stenersenmuseet og Henie-Onstad Kunstsenter frister med installasjoner og performance-opptrinn. Du kan også få med deg urpremieren på Cecilie Ores nye opera «A – ein skuggeopera» på det Norske Teatret, mens John Cages «Europeras 3 & 4» fra 1987 spilles i Kulturkirken Jakob.

Dagsprogram:

[10.00] Konferanse om samtidsopera ­ NewOp 2001

——————————————————————————–

[13.00] Henie Onstad Kunstsenter

Åpning av installasjonen EROTOGOD – et verk av Synestetik – en interaktiv og immersiv sanse-installasjon

Medvirkende Knut Mork Skagen, Asbjørn Flø, Ståle Stenslie og Trond Lossius i samarbeide med Einar Øverenget, Siv Thorud, dd, Max Rheiner, Thomas Jøndal

Takk til Karl Anders Øygard, Birger Nymo, Pål Malm, Caroline Ekornes, alle på Riksutstillinger, Castor Mek. Verksted

Verket er støttet av Telenor FoU, Norsk kulturråd, Riksutstillinger, Ultima, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM) og Bergen Elektroniske Kunstsenter (BEK)

Installasjonen vises hver dag under resten av festivalen. Etter festivalen vises den på Henie Onstad Kunstsenter frem til 21. oktober 2001. Henie Onstad Kunstsenter er åpent tirsdag til torsdag kl. 10.00 – 21.00 og fredag til mandag kl.11.00 -18.00.

———————————————————————————

[14.00] Black Box Teater

MINIBOX – Paintbox*
Pia Myrvold
En multimediaforestilling for barn fra 4 ­11 år

Dansere: Siri Jøntvedt, Snelle Hall
Skuespiller: Kyrre Hellum

Scenografi, video, kostymer, musikk: Pia Myrvold
Koreografi: Un-Magrit Nordseth
Lysdesign: Inger Johanne Byhring

Produsert av Black Box Teater/LilleBox i samarbeid med Teater Ibsen. Støttet av Norsk kulturråd og Norge 2005

Bill.: 100/80 BS/kode: BBL0610

———————————————————————————

[14:00] Henie Onstad Kunstsenter

ELISION Soloists
Live-elektronikk Richard Barrett
El-gitar, E-bow, live-elektronikk Daryl Buckley
Saksofoner Timothy O’Dwyer
Klarinetter Carl Rosman:

Volker Heyn (DE) Buon natale, fratello Fritz (1985)
for sopran- og tenorsaksofon
Helmut Lachenmann (DE) Dal Niente (1970)
for klarinett solo
Richard Barrett (GB) Transmission Mvts. 1-6 (1998-99)
for el-gitar og live elektronikk

Pause

John Rodgers (AU) Phlegethon (1999/2000)
for elektrisk slide-gitar med pitch-shifting og CD-playback
Timothy O’Dwyer (AU) Sige (1999)
for basssaksofon solo og CD-playback
Timothy O’Dwyer og Richard Barrett Improvisasjon

Produsert av Ny Musikk Oslo
Bill.: 120/80 BS/kode: OHO061

———————————————————————————

[15:00] Stenersenmuseet

FAKTA MORGANA ­ legitim vold?

En konsertperformance for to tromboner, skuespillere, tape og tv

«For en kvinne en lørdagskveld er det tryggere å oppholde seg et hvilket som helst annet sted enn i sitt eget hjem.»

Medvirkende:
Trombone Musikere fra Ensemble Ernst
Film/visuelt Ingebjørg Torgersen
Musikk Bjørn B. Skjelbred
Instruktør Marius Kolbenstvedt
Video, lys Boya Bøckman
Lyd Cato Langnes
Skuespillere Kristin Hestad Are Larsen Tomi Päiväläinen Kristin Skogheim Jan Sælid

Basert på vitenskapelige tekster av Kristin Skjørten, Vidar Halvorsen, Andreas Winsnes, Tore Bjørgo og Yngve Carlsson.

Åpningstider Tirsdag og torsdag kl 11:00-19:00
onsdag, fredag, lørdag og søndag kl 11:00-17:00

———————————————————————————

[18:00] og [20:00] Det Norske Teatret

A. ­ ein skuggeopera* (2001)

Musikk Cecilie Ore
Tekst Paal-Helge Haugen

Solostemmer Joachim Calmeyer
Anneke von der Lippe
Stemmer Tilman Hartenstein
Henrik Inadomi
Lakis Karnezis
Rob Waring
Scenisk medvirkning Øyvind Jørgensen

Regi Hilde Andersen
Scenografi Henrik E. Nielsen
Lys Kristin Bredal
Lydopptak/lydkonsulent Audun Strype
Lydkonsulent Mats Claeson

Produsent Ketil Akerø

Verket er bestilt og produsert av oslo opera net
Bill.: 180/120

———————————————————————————

[19:30] Universitetets Aula

DEN NORSKE OPERAS ORKESTER MED SOLISTER
Dirigent Thierry Fischer

Sopran Toril Carlsen
Fiolin Ole Bøhn
Baryton Ole Hermod Henriksen
Trombone Christian Lindberg

John Adams (US) The Wound Dresser (1988)

Luciano Berio (IT) SOLO ­ trombonekonsert (1999-2000)

Willem Jeths (NL) Flux/Reflux (1998)

Hans Werner Henze (DE) Ariosi (1963)
Tre notturni del Torquato Tasso
1. Qual rugiada
2.Compinato
3. Marariglioso fior del rosto mare
4. Estro
5. Deh, vien, morte soave

Produsert av Den Norske Opera
Bill.: 200/150 BS/kode: OUA0610

———————————————————————————

[20:00] Black Box Teater

zero visibility corp.
zero visibility corp.
confession time
that cool and immature feeling of total honesty
(se fredag 5.)

Bill.: 180/130 BS/kode: BBS0610

———————————————————————————

[22:00] Kulturkirken Jakob

John Cage: EUROPERAS 3 & 4 (1987)

Klaver James Clapperton
Klaver Signe Bakke

Sangere EUROPERAS 3 Hilde Haraldsen Sveen, Anne Felberg, Siri Torjesen, Henrik Engelsviken, Njål Sparbo, Ketil Hugaas

Sangere EUROPERAS 4 Hege Høisæter, Itziar Martinez Galdos

Sveivegrammofon Anne Grete Eriksen, Mia Göran, Lars Petter Hagen, Leif Hernes, Sven Lyder Kahrs, Ole Henrik Moe Jr, Synne Skouen

Regi Veselina Manolova
Lys Artlight
Inspisient Sten Are Fogge

Produsert av Opera Vest

Bill.: 180/120 BS/kode: OKJ0610

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Ultima fredag 5. oktober

Ballade gir deg hele programmet for Ultimafestivalen 2001. Fredag 5. oktober kan du i tillegg til den store åpningskonserten med...

Ultima søndag 7. oktober

På søndag kan Ultima invitere hovedstadspublikumet på en rekke urfremføringer – i form av nye verk av Rolf Wallin, Mark...

– Få Ultima på klubbene

I Aftenpostens aftennummer i går mener Martin Revheim, drivkraft bak Oslo-klubben Blå, at Ultima i større grad må ut på...

Leif Ove Andsnes

Leif Ove Andsnes åpner Ultima

Med Leif Ove Andsnes som solist, Rolf Gupta med dirigentstokk og Lutoslawski på programmet åpner Oslo Filharmoniske Orkester årets Ultima-festival...

Eivind Buene

Store forventninger til Ultima

Årets Ultimafestival, som går av stabelen i disse dager, får bred omtale i norske medier. I gårsdagens aftenutgave bringer Aftenposten...

Ultima-installasjon åpnes i dag

Peter Bosch og Simone Simons’ installasjon Cantán un huevo åpnes på Henie Onstad Kunstsenter i dag kl. 18:00. De to...

