Kunstmusikk

Ultima – lørdag 13. oktober

Publisert
12.10.2001
Skrevet av
- Red.

Lørdag er siste sjanse til å få med seg flere av forestillingene som har preget årets utgave av Ultima. I tillegg blir det urpremier på bl.a. verker av Mark Adderly og de svenske komponistene Tomas Nilsson og Örjan Högber, som fremføres av SISU slagverkensemble i Parkteatret. Den store danseforestillingen «Strata» går videre på Black Box, mens det blir performancer med Kunsu Shim og Gerhard Staebler på Henie-Onstad Kunstsenter. BIT 20 Ensemble er med på å fremføre splitter nye verk av Jon Øivind Ness og Henrik Hellstenius i Universitetes Aula, der også Arne Nordheims «Nedstigningen» skal spilles, samtidig som jubilantens komonistpris skal deles ut for første gang.

Dagsprogram

[11.00] Henie Onstad Kunstsenter

Installasjonen EROTOGOD – et verk av Synestetik

Medvirkende Knut Mork Skagen, Asbjørn Flø, Ståle Stenslie, Trond Lossius, Einar Øverenget, Siv Thorud, dd, Max Rheiner, Thomas Jøndal

Takk til Karl Anders Øygard, Pål Malm, Birger Nymo, Caroline Ekornes, Alle på Riksutstillinger

Verket er støttet av Telenor FoU, Riksutstillinger, Norsk kulturråd, Ultima, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM)

Installasjonen vises hver dag under resten av festivalen. Etter festivalen vises den på Henie Onstad Kunstsenter frem til 21. oktober 2001. Henie Onstad Kunstsenter er åpent tirsdag til torsdag kl. 10.00 – 21.00 og fredag til mandag kl.11.00 -18.00.
———————————————————————————
[14:00] Black Box Teater

MINIBOX – Den vesle vampyren*
En danseforestilling for barn fra 7 ­ 12 år

Dansdesign

Koreografi Leif Hernes og Anne Grete Eriksen
Musikk Jan Erik Pettersen
Dramaturgi Bodil Kvamme
Lys Jean-Vincent Kerebel
Kostymer Linda Nielsen
Scenografi Serge Dardeau

Dansere
Anton Torkel Rønold Bråthen
Den vesle vampyren Rydiger Gaute Grimeland
Anna, Rydigers lillesøster Gry Bech-Hanssen
Antons mor/onkel Theodor
Marius Kjos: Antons far/tante Dorothea Sylvi Fredriksen
Gribbensvart/Olga fra Transsylvania Alan Lucien Øyen

Coprodusert av Dans Design, Nye Carte Blanche og LilleBox/Black Box Teater. Støttet av Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere
Bill.: 100/80 BS/kode: BBL1310
———————————————————————————
[14:00] Henie Onstad Kunstsenter

GERHARD STÄBLER OG KUNSU SHIM

Cello Isabelle Bozzini
Slagverk Rolf Lennart Stensøe
Fiolin Clemens Merkel
Performance Kunsu Shim,
Performance Gerhard Staebler

Kunsu Shim Before* (1994/2001) for fiolin,
— spilles samtidig med- Cello/Höeren – 1996
for cello

Gerhard Stäbler Rachengold (1992)
Secret score for voice with a glass of water

Kunsu Shim Ikebana (2001)
Performance with flowers
— spilles samtidig med Gerhard Stäblers Hyacinth (Liquids Scents.) – 1997 Performance

Gerhard Stäbler Hart auf hart (1986)
Graphical score for any kind and number of instruments

Nam June Paik Simple (1962)
Fluxus happening, arranged for two performers by Kunsu Shim and Gerhard Stäbler

Kunsu Shim Earotics (2001)
for klaver, performers og publikum

Kunsu Shim Inserting Music (1993)

Produsert av Ultima
Bill.: 180/120 BS/kode: OHO1310
———————————————————————————
[15:00] Stenersenmuseet

FAKTA MORGANA ­ legitim vold?

En konsertperformance for to tromboner, skuespillere, tape og tv

«For en kvinne en lørdagskveld er det tryggere å oppholde seg et hvilket som helst annet sted enn i sitt eget hjem.»

Medvirkende:
Trombone Musikere fra Ensemble Ernst
Film/visuelt Ingebjørg Torgersen Musikk Bjørn B. Skjelbred Instruktør Marius Kolbenstvedt
Video, lys Boya Bøckman
Lyd Cato Langnes
Skuespillere Kristin Hestad Are Larsen Tomi Päiväläinen Kristin Skogheim Jan Sælid

Basert på vitenskapelige tekster av Kristin Skjørten, Vidar Halvorsen, Andreas Winsnes, Tore Bjørgo og Yngve Carlsson.

———————————————————————————
[16:00] Det Norske Teatret

A. ­ ein skuggeopera (2001)

Musikk Cecilie Ore
Tekst Paal-Helge Haugen

Solostemmer Joachim Calmeyer
Anneke von der Lippe
Stemmer Tilman Hartenstein
Henrik Inadomi
Lakis Karnezis
Rob Waring
Scenisk medvirkning Øyvind Jørgensen

Regi Hilde Andersen
Scenografi Henrik E. Nielsen
Lys Kristin Bredal
Lydopptak/lydkonsulent Audun Strype
Lydkonsulent Mats Claeson

Produsent Ketil Akerø

Produsert av oslo opera net
Bill.: 180/120
———————————————————————————
[18:00] Universitetets Aula

BIT 20 ENSEMBLE – DET NORSKE JENTEKOR

Fiolin Peter Herresthal
Resitasjon Juni Dahr
Sopran Siri Torjesen

Dirigent Jeffrey Milarsky

Jon Øivind Ness (NO) One Tooth Clapping* (1997)
Henrik Hellstenius (NO) By the voice a fainth light is shed* (2001)

Pause

Arne Nordheim (NO) Nedstigningen (1980, rev. 1996)

Produsert av BIT 20 Ensemble
Bill.: 180/120 BS/kode: OUA1310

Utdeling av Arne Nordheims Komposisjonspris 2001
———————————————————————————
[20:00] Black Box Teater, Store Scene

PPS Danse: STRATA ­ mémoire d’un amoureux (2001)

Ide, koreografi og regi Pierre-Paul Savoie
Musikk og lyddesign Åke Parmerud
Visuelt konsept Yves Labelle
Scenografi Cheryl Catterall
Kostymer Mérédith Caron
Lysdesign François Roupinian
Dramaturgi Yannick Legault
Repeptitør Mireille Leblanc
Assistent, visuell teknikk Mark Morgenstern, kamera
Produksjon og teknisk regi Pascal Pié
Regiassistenter Normand Vincent
Carolyne Vachon
Lysteknikk Sophie-Katia Charvein
Lydteknikk Mark Deserrano
Visuell teknikk Carl Sturgeon

Skuespiller George Molnar
Sanger Mireille Leblanc
Dansere Elizabeth Langley, Thomas W. Casey,
Katie Ward

Produsert av Ultima

Bill.: 200/150 BS/kode: BBS1310
———————————————————————————
[22:30] Parkteatret

SISU slagverkensemble
Tomas Nilsson
Marius Søbye
Bjørn Skansen

Mark Adderley (NO) Alarm* (2001) 13′
Tomas Nilsson (SE) DUNK!* (2001) 9′
Örjan Högberg (SE) Dual life (2000) 7′
bestilt til SISU av Rikskonsertene
Örjan Högberg (SE) Graze the Craze* (2001) 12′

Produsert av SISU med støtte fra Norsk kulturråd
Bill.: 180/120 BS/kode: OPT1310

