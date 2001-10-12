Ultima – lørdag 13. oktober
Lørdag er siste sjanse til å få med seg flere av forestillingene som har preget årets utgave av Ultima. I tillegg blir det urpremier på bl.a. verker av Mark Adderly og de svenske komponistene Tomas Nilsson og Örjan Högber, som fremføres av SISU slagverkensemble i Parkteatret. Den store danseforestillingen «Strata» går videre på Black Box, mens det blir performancer med Kunsu Shim og Gerhard Staebler på Henie-Onstad Kunstsenter. BIT 20 Ensemble er med på å fremføre splitter nye verk av Jon Øivind Ness og Henrik Hellstenius i Universitetes Aula, der også Arne Nordheims «Nedstigningen» skal spilles, samtidig som jubilantens komonistpris skal deles ut for første gang.
Dagsprogram
[11.00] Henie Onstad Kunstsenter
Installasjonen EROTOGOD – et verk av Synestetik
Medvirkende Knut Mork Skagen, Asbjørn Flø, Ståle Stenslie, Trond Lossius, Einar Øverenget, Siv Thorud, dd, Max Rheiner, Thomas Jøndal
Takk til Karl Anders Øygard, Pål Malm, Birger Nymo, Caroline Ekornes, Alle på Riksutstillinger
Verket er støttet av Telenor FoU, Riksutstillinger, Norsk kulturråd, Ultima, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM)
Installasjonen vises hver dag under resten av festivalen. Etter festivalen vises den på Henie Onstad Kunstsenter frem til 21. oktober 2001. Henie Onstad Kunstsenter er åpent tirsdag til torsdag kl. 10.00 – 21.00 og fredag til mandag kl.11.00 -18.00.
———————————————————————————
[14:00] Black Box Teater
MINIBOX – Den vesle vampyren*
En danseforestilling for barn fra 7 12 år
Dansdesign
Koreografi Leif Hernes og Anne Grete Eriksen
Musikk Jan Erik Pettersen
Dramaturgi Bodil Kvamme
Lys Jean-Vincent Kerebel
Kostymer Linda Nielsen
Scenografi Serge Dardeau
Dansere
Anton Torkel Rønold Bråthen
Den vesle vampyren Rydiger Gaute Grimeland
Anna, Rydigers lillesøster Gry Bech-Hanssen
Antons mor/onkel Theodor
Marius Kjos: Antons far/tante Dorothea Sylvi Fredriksen
Gribbensvart/Olga fra Transsylvania Alan Lucien Øyen
Coprodusert av Dans Design, Nye Carte Blanche og LilleBox/Black Box Teater. Støttet av Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere
Bill.: 100/80 BS/kode: BBL1310
———————————————————————————
[14:00] Henie Onstad Kunstsenter
GERHARD STÄBLER OG KUNSU SHIM
Cello Isabelle Bozzini
Slagverk Rolf Lennart Stensøe
Fiolin Clemens Merkel
Performance Kunsu Shim,
Performance Gerhard Staebler
Kunsu Shim Before* (1994/2001) for fiolin,
— spilles samtidig med- Cello/Höeren – 1996
for cello
Gerhard Stäbler Rachengold (1992)
Secret score for voice with a glass of water
Kunsu Shim Ikebana (2001)
Performance with flowers
— spilles samtidig med Gerhard Stäblers Hyacinth (Liquids Scents.) – 1997 Performance
Gerhard Stäbler Hart auf hart (1986)
Graphical score for any kind and number of instruments
Nam June Paik Simple (1962)
Fluxus happening, arranged for two performers by Kunsu Shim and Gerhard Stäbler
Kunsu Shim Earotics (2001)
for klaver, performers og publikum
Kunsu Shim Inserting Music (1993)
Produsert av Ultima
Bill.: 180/120 BS/kode: OHO1310
———————————————————————————
[15:00] Stenersenmuseet
FAKTA MORGANA legitim vold?
En konsertperformance for to tromboner, skuespillere, tape og tv
«For en kvinne en lørdagskveld er det tryggere å oppholde seg et hvilket som helst annet sted enn i sitt eget hjem.»
Medvirkende:
Trombone Musikere fra Ensemble Ernst
Film/visuelt Ingebjørg Torgersen Musikk Bjørn B. Skjelbred Instruktør Marius Kolbenstvedt
Video, lys Boya Bøckman
Lyd Cato Langnes
Skuespillere Kristin Hestad Are Larsen Tomi Päiväläinen Kristin Skogheim Jan Sælid
Basert på vitenskapelige tekster av Kristin Skjørten, Vidar Halvorsen, Andreas Winsnes, Tore Bjørgo og Yngve Carlsson.
———————————————————————————
[16:00] Det Norske Teatret
A. ein skuggeopera (2001)
Musikk Cecilie Ore
Tekst Paal-Helge Haugen
Solostemmer Joachim Calmeyer
Anneke von der Lippe
Stemmer Tilman Hartenstein
Henrik Inadomi
Lakis Karnezis
Rob Waring
Scenisk medvirkning Øyvind Jørgensen
Regi Hilde Andersen
Scenografi Henrik E. Nielsen
Lys Kristin Bredal
Lydopptak/lydkonsulent Audun Strype
Lydkonsulent Mats Claeson
Produsent Ketil Akerø
Produsert av oslo opera net
Bill.: 180/120
———————————————————————————
[18:00] Universitetets Aula
BIT 20 ENSEMBLE – DET NORSKE JENTEKOR
Fiolin Peter Herresthal
Resitasjon Juni Dahr
Sopran Siri Torjesen
Dirigent Jeffrey Milarsky
Jon Øivind Ness (NO) One Tooth Clapping* (1997)
Henrik Hellstenius (NO) By the voice a fainth light is shed* (2001)
Pause
Arne Nordheim (NO) Nedstigningen (1980, rev. 1996)
Produsert av BIT 20 Ensemble
Bill.: 180/120 BS/kode: OUA1310
Utdeling av Arne Nordheims Komposisjonspris 2001
———————————————————————————
[20:00] Black Box Teater, Store Scene
PPS Danse: STRATA mémoire d’un amoureux (2001)
Ide, koreografi og regi Pierre-Paul Savoie
Musikk og lyddesign Åke Parmerud
Visuelt konsept Yves Labelle
Scenografi Cheryl Catterall
Kostymer Mérédith Caron
Lysdesign François Roupinian
Dramaturgi Yannick Legault
Repeptitør Mireille Leblanc
Assistent, visuell teknikk Mark Morgenstern, kamera
Produksjon og teknisk regi Pascal Pié
Regiassistenter Normand Vincent
Carolyne Vachon
Lysteknikk Sophie-Katia Charvein
Lydteknikk Mark Deserrano
Visuell teknikk Carl Sturgeon
Skuespiller George Molnar
Sanger Mireille Leblanc
Dansere Elizabeth Langley, Thomas W. Casey,
Katie Ward
Produsert av Ultima
Bill.: 200/150 BS/kode: BBS1310
———————————————————————————
[22:30] Parkteatret
SISU slagverkensemble
Tomas Nilsson
Marius Søbye
Bjørn Skansen
Mark Adderley (NO) Alarm* (2001) 13′
Tomas Nilsson (SE) DUNK!* (2001) 9′
Örjan Högberg (SE) Dual life (2000) 7′
bestilt til SISU av Rikskonsertene
Örjan Högberg (SE) Graze the Craze* (2001) 12′
Produsert av SISU med støtte fra Norsk kulturråd
Bill.: 180/120 BS/kode: OPT1310