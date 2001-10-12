Ultima – lørdag 13. oktober

Lørdag er siste sjanse til å få med seg flere av forestillingene som har preget årets utgave av Ultima. I tillegg blir det urpremier på bl.a. verker av Mark Adderly og de svenske komponistene Tomas Nilsson og Örjan Högber, som fremføres av SISU slagverkensemble i Parkteatret. Den store danseforestillingen «Strata» går videre på Black Box, mens det blir performancer med Kunsu Shim og Gerhard Staebler på Henie-Onstad Kunstsenter. BIT 20 Ensemble er med på å fremføre splitter nye verk av Jon Øivind Ness og Henrik Hellstenius i Universitetes Aula, der også Arne Nordheims «Nedstigningen» skal spilles, samtidig som jubilantens komonistpris skal deles ut for første gang.

Dagsprogram

[11.00] Henie Onstad Kunstsenter

Installasjonen EROTOGOD – et verk av Synestetik

Medvirkende Knut Mork Skagen, Asbjørn Flø, Ståle Stenslie, Trond Lossius, Einar Øverenget, Siv Thorud, dd, Max Rheiner, Thomas Jøndal

Takk til Karl Anders Øygard, Pål Malm, Birger Nymo, Caroline Ekornes, Alle på Riksutstillinger

Verket er støttet av Telenor FoU, Riksutstillinger, Norsk kulturråd, Ultima, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM)

Installasjonen vises hver dag under resten av festivalen. Etter festivalen vises den på Henie Onstad Kunstsenter frem til 21. oktober 2001. Henie Onstad Kunstsenter er åpent tirsdag til torsdag kl. 10.00 – 21.00 og fredag til mandag kl.11.00 -18.00.

———————————————————————————

[14:00] Black Box Teater

MINIBOX – Den vesle vampyren*

En danseforestilling for barn fra 7 ­ 12 år

Dansdesign

Koreografi Leif Hernes og Anne Grete Eriksen

Musikk Jan Erik Pettersen

Dramaturgi Bodil Kvamme

Lys Jean-Vincent Kerebel

Kostymer Linda Nielsen

Scenografi Serge Dardeau

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Dansere

Anton Torkel Rønold Bråthen

Den vesle vampyren Rydiger Gaute Grimeland

Anna, Rydigers lillesøster Gry Bech-Hanssen

Antons mor/onkel Theodor

Marius Kjos: Antons far/tante Dorothea Sylvi Fredriksen

Gribbensvart/Olga fra Transsylvania Alan Lucien Øyen

Coprodusert av Dans Design, Nye Carte Blanche og LilleBox/Black Box Teater. Støttet av Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere

Bill.: 100/80 BS/kode: BBL1310

———————————————————————————

[14:00] Henie Onstad Kunstsenter

GERHARD STÄBLER OG KUNSU SHIM

Cello Isabelle Bozzini

Slagverk Rolf Lennart Stensøe

Fiolin Clemens Merkel

Performance Kunsu Shim,

Performance Gerhard Staebler

Kunsu Shim Before* (1994/2001) for fiolin,

— spilles samtidig med- Cello/Höeren – 1996

for cello

Gerhard Stäbler Rachengold (1992)

Secret score for voice with a glass of water

Kunsu Shim Ikebana (2001)

Performance with flowers

— spilles samtidig med Gerhard Stäblers Hyacinth (Liquids Scents.) – 1997 Performance

Gerhard Stäbler Hart auf hart (1986)

Graphical score for any kind and number of instruments

Nam June Paik Simple (1962)

Fluxus happening, arranged for two performers by Kunsu Shim and Gerhard Stäbler

Kunsu Shim Earotics (2001)

for klaver, performers og publikum

Kunsu Shim Inserting Music (1993)

Produsert av Ultima

Bill.: 180/120 BS/kode: OHO1310

———————————————————————————

[15:00] Stenersenmuseet

FAKTA MORGANA ­ legitim vold?

En konsertperformance for to tromboner, skuespillere, tape og tv

«For en kvinne en lørdagskveld er det tryggere å oppholde seg et hvilket som helst annet sted enn i sitt eget hjem.»

Medvirkende:

Trombone Musikere fra Ensemble Ernst

Film/visuelt Ingebjørg Torgersen Musikk Bjørn B. Skjelbred Instruktør Marius Kolbenstvedt

Video, lys Boya Bøckman

Lyd Cato Langnes

Skuespillere Kristin Hestad Are Larsen Tomi Päiväläinen Kristin Skogheim Jan Sælid

Basert på vitenskapelige tekster av Kristin Skjørten, Vidar Halvorsen, Andreas Winsnes, Tore Bjørgo og Yngve Carlsson.

———————————————————————————

[16:00] Det Norske Teatret

A. ­ ein skuggeopera (2001)

Musikk Cecilie Ore

Tekst Paal-Helge Haugen

Solostemmer Joachim Calmeyer

Anneke von der Lippe

Stemmer Tilman Hartenstein

Henrik Inadomi

Lakis Karnezis

Rob Waring

Scenisk medvirkning Øyvind Jørgensen

Regi Hilde Andersen

Scenografi Henrik E. Nielsen

Lys Kristin Bredal

Lydopptak/lydkonsulent Audun Strype

Lydkonsulent Mats Claeson

Produsent Ketil Akerø

Produsert av oslo opera net

Bill.: 180/120

———————————————————————————

[18:00] Universitetets Aula

BIT 20 ENSEMBLE – DET NORSKE JENTEKOR

Fiolin Peter Herresthal

Resitasjon Juni Dahr

Sopran Siri Torjesen

Dirigent Jeffrey Milarsky

Jon Øivind Ness (NO) One Tooth Clapping* (1997)

Henrik Hellstenius (NO) By the voice a fainth light is shed* (2001)

Pause

Arne Nordheim (NO) Nedstigningen (1980, rev. 1996)

Produsert av BIT 20 Ensemble

Bill.: 180/120 BS/kode: OUA1310

Utdeling av Arne Nordheims Komposisjonspris 2001

———————————————————————————

[20:00] Black Box Teater, Store Scene

PPS Danse: STRATA ­ mémoire d’un amoureux (2001)

Ide, koreografi og regi Pierre-Paul Savoie

Musikk og lyddesign Åke Parmerud

Visuelt konsept Yves Labelle

Scenografi Cheryl Catterall

Kostymer Mérédith Caron

Lysdesign François Roupinian

Dramaturgi Yannick Legault

Repeptitør Mireille Leblanc

Assistent, visuell teknikk Mark Morgenstern, kamera

Produksjon og teknisk regi Pascal Pié

Regiassistenter Normand Vincent

Carolyne Vachon

Lysteknikk Sophie-Katia Charvein

Lydteknikk Mark Deserrano

Visuell teknikk Carl Sturgeon

Skuespiller George Molnar

Sanger Mireille Leblanc

Dansere Elizabeth Langley, Thomas W. Casey,

Katie Ward

Produsert av Ultima

Bill.: 200/150 BS/kode: BBS1310

———————————————————————————

[22:30] Parkteatret

SISU slagverkensemble

Tomas Nilsson

Marius Søbye

Bjørn Skansen

Mark Adderley (NO) Alarm* (2001) 13′

Tomas Nilsson (SE) DUNK!* (2001) 9′

Örjan Högberg (SE) Dual life (2000) 7′

bestilt til SISU av Rikskonsertene

Örjan Högberg (SE) Graze the Craze* (2001) 12′

Produsert av SISU med støtte fra Norsk kulturråd

Bill.: 180/120 BS/kode: OPT1310