Truls Mørk vant Grammy-pris

Truls Mørk ble onsdag tildelt den prestisjetunge bransjeprisen Grammy som beste instrumentalsolist uten orkester. Mørk vant prisen for platen «Britten Cello Suites 1-3», som i Norge ble sluppet 23. oktober 2000. Truls Mørk er den første nordmannen som vinner det ettertraktede trofeet, selv om vi som nasjon har hatt flere nominasjoner det siste tiåret. Ballade og Norsk Musikkinformasjon stiller seg herved i rekken av glade gratulanter.

Nominasjonen var nordmannens første som soloartist. Prisvinneren selv var i går kveld på vei til Malaysia, og kunne derfor ikke motta prisen personlig. Reisen vanskeliggjorde også en prat med vinneren, så isteden slo Ballade på tråden til en svært glad Unni Hopmoen i EMI Recorded Music, som Mørk er knyttet til via sin eksklusive kontrakt med Virgin Classics.

— Dette synes jeg er både velfortjent og utrolig gledelig. Det var utrolig morsomt å få beskjeden i natt. Og jeg vet at Truls også er veldig overrasket og glad. Han syntes at det var flott bare å bli nominert, så dette ble en fantastisk bonus. Personlig synes jeg det er ekstra morsomt at Truls var den eneste cellisten som var nominert i denne prestisjetunge klassen.

Unni Hopmoen føler seg overbevist om at Truls Mørks allerede imponerende karriere nå vil få et ytterligere løft både her hjemme og i utlandet.

— Kanskje spesielt utenlands, der han ikke nødvendigvis er like kjent for alle ennå. Her hjemme er han jo godt etablert som en av våre nasjonalcellister. Nå har jeg mottatt gratulasjonstelefoner i nesten hele natt, så dette er som sagt veldig morsomt også for oss som jobber med Truls’ musikk.

Allerede 11. mars kommer Truls Mørk ut med sin nye CD her hjemme. Det dreier seg om en innspilling av Griegs cello-sonate, opus 36, og strykekvartett i G-dur, opus 27. Truls Mørk spiller her sammen med Håvard Gimse, piano, Sølve Sigerland, førstefiolin, Atle Sponberg, andrefiolin, og Lars Anders Tomter, bratsj.

— Truls skal spille i Kuala Lumpur første mars, så det er derfor han befinner seg i Malaysia nå. Han kommer tilbake 8. mars, tre dager før Grieg-CDen skal lanseres. Ellers har han nylig vært i studio, og spilt inn ”3 Strophes” av den franske komponisten Dutilleux under ledelse av Miung-Whun Chung. Hopmoen karakteriserer dette som en litt smalere utgivelse enn Grieg-platen, med planlagt utgivelse på Virgin Classics alt i mai.

Truls Mørk vant nylig også et høythengende trofé under MIDEM 2002 – en Cannes Classical Award for sin utgivelse «Britten Cello Suites (1-3)». Denne prisen vant han i kategorien «the 20th Century Chamber/Solo Instrumental». Andre internasjonale priser inkluderer Diapason d’Or July (1997), Gramophone Award (1997) og Le Choc-prisen (1991). Han har også vunnet hele tre Spellemann-priser – for sine tolkninger av henholdsvis Dvoák/Tsjaikovskij (1993), Shostakovitsj (1995) og Elgar/Britten (1999). Han har også vunnet Linemanprisen, og ble for tre år siden slått til Ridder av St. Olav – i en alder av 38 år.

På spørsmål om hva slike priser og æresbevisninger betyr for ham, svarte Truls Mørk slik i vårt store intervju med ham i oktober 2000, da han nettopp var aktuell med Brittens tre cellosuiter:

– For meg er det faktisk veldig viktig med slik anerkjennelse. Man har kanskje inntrykk av at vi som reiser rundt på denne måten mottar mye heder. Men sannheten er at man føler et stort press og egentlig ikke opplever særlig mye bekreftelse og støtte. Man gjennomfører sine konserter, får høre at det er flott og bra, reiser videre og så angår man ikke dem ikke lenger. Tonene man spiller forsvinner jo i det lange løp. Man føler seg faktisk ikke spesielt verdsatt. Men jeg vil gjerne si at jeg føler meg privilegert over å ha blitt født inn i en «gyllen tidsalder». Vi må huske på at kultur i Norge faktisk ikke er noen selvfølge. Vi er et lite land og interessen for klassisk musikk og samtidsmusikk er faktisk ganske stor i forhold til folketallet. Det har vært gjort en formidabel innsats i å bygge opp våre kulturinstitusjoner gjennom det siste århundret. At det har gått såpass bra med meg skyldes innsatsen til en lang rekke av disse institusjonsbyggerne. Hadde jeg vært 20-30 år tidligere ute ville jeg ikke fått de samme sjansene. Jeg føler også at dette forplikter, og jeg tenkter mye på hva min innsats for fremtidige musikere kan være.

På vegne av Ballade og Norsk Musikkinformasjon gratulerer vi herved Truls Mørk hjerteligst med prisen. Du finner hans hjemmesider på denne adressen.

