Kunstmusikk

Stavanger Symfoniorkester gir skolekonserter og lytterkurs

07.09.2004
- Red.

Stavanger Symfoniorkester åpner abonnementssesongen sin med gratis formiddagskonserter for skoleungdom. 6000 elever fra 15 skoler har meldt sin interesse, og vil fra 7. til 10. september besøke konserthuset for å få høre musikk fra Rossinis Wilhelm Tell ouverture til temaet fra filmen «Schindlers liste». Ellers arrangerer også SSO lyttekurs, som er et tilbud til alle musikkinteresserte som vil «utvide gleden ved lytting til musikk». Kursrekkene består av foredrag og konserter fra SSOs klassiker- og hovedserie.

Stavanger Symfoniorkester har ikke før åpnet abonnementssesongen sin, så inviteres alle de videregående skolene i Stavanger og omegn til i alt åtte gratis formiddagskonserter. Fra tirsdag 7. til fredag 10. september får mer enn 6.000 elever fra skoler i fire forskjellige kommuner høre orkesteret spille musikk fra Rossinis Wilhelm Tell ouverture til temaet fra filmen «Schindlers liste».

Hele 15 forskjellige skoler, inklusive Høgskolen i Stavanger og Solborg folkehøgskole, har takket ja til tilbudet fra orkesteret. Det er elever og studenter fra Strand, Sandnes, Sola og Stavanger som denne gang får oppleve symfoniorkesteret i Konserthuset i løpet av denne uken. Den siste konserten er imidlertid lagt til Høgskolesenteret på Ullandhaug, i amfiet på helse/sosialbygget fredag kl 12.30. Den konserten er åpen for alle.

Musikklinjene ved Lundehaugen og St. Svithun videregående skoler får tirsdag en spesialoppvartning der elevene inviteres til en åpen dag med orkesteret. Her får de informasjon blant annet om programarbeidet i orkesteret, de får selv lage forslag til et konsertprogram, og de får følge en av prøvene før de deltar på konsert. Den unge norske dirigenten Per Kristian Skalstad dirigerer orkesteret, og Ingerine Dahl er solist på fiolin i temaet fra filmen «Schindlers liste».

Ellers inviterer Stavanger Symfoniorkester interesserte publikummere til å «utvide gleden ved lytting til musikk gjennom å delta på et av våre lyttekurser». Disse kursene skal være lagt til rette for alle musikkinteresserte, og det kreves ikke musikkfaglig bakgrunn.

Den ene kursrekken «Møt musikken» vil i hovedsak bruke musikkeksempler fra SSOs Klassikerserie, mens den andre kursrekken «Inn i musikken» vil hente mye materiale fra SSOs Hovedserie. Det er også mulig å følge kursrekkene uavhengig av konsertseriene.

Kursene vil foregå i Norsk Lydinstitutts lokaler (Bjergsted terrasse 5) torsdager kl.19.30-21.30, og hver kursrekke er på seks kvelder i året og fordelt slik at «Møt Musikken» foregår dagen før hver konsert i Klassikerserien. «Inn i musikken» foregår en uke før utvalgte konserter i Hovedserien.

Konsertene i «Møt musikken»-serien er som følger:

Torsdag 23.09.04 Ravel: Bolero
Torsdag 21.10.04 Bach: Brandenburgerkonserter
Torsdag 02.12.04 Filmmusikk
Torsdag 20.01.05 Mozart: Klarinettkonsert
Torsdag 17.02.05 Bizet: Carmensuiter
Torsdag 31.03.05 Beethoven

Konsertene i «Inn i musikken»-serien blir presentert i denne rekkefølgen:

Torsdag 09.09.04 Tsjajkovskij Symfoni nr. 5 (klang)
Torsdag 07.10.04 Mozart Symfoni nr. 25 (melodi)
Torsdag 18.11.04 Beethoven Symfoni nr. 3 Eroica (rytme)
Torsdag 03.02.05 Beethoven Symfoni nr. 2 (rytme)
Torsdag 10.03.05 Bruckner Symfoni nr. 5 (harmonikk)
Torsdag 14.04.05 Mozart Klaverkonsert nr. 26 (form)

Kursene er et samarbeid mellom Rogaland musikkråd, Stavanger Symfoniorkester og Norsk Lydinstitutt. Kursholder er Per Dahl. I forbindelse med kursene vil Rogaland musikkråd også arrangere konsertreiser; til Praha 5.-8.11.04, Amsterdam 15.-17.4.05 og til Festspillene i Bergen mai 2005 med besøk på Troldhaugen, Siljustøl, Lysøen samt konserter i Håkons- og Grieghallen. Påmelding kan sendes til Rogaland musikkråd på telefon 51 84 66 55, eller sendes elektronisk til rogaland@musikk.no. Prisen for et lyttekurs er kr. 950.

