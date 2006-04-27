Kunstmusikk

So full of shapes is fancy

Publisert
27.04.2006
Skrevet av
- Red.

Astrid Kvalbein og Gjertrud Pedersen spiller ny musikk for sopran og (bass) klarinett i Atriet i Kongens gate 4 i kveld. På programmet står verk av Pascal Dusapin, Harrison Bitrwistle og Lene Grenager, samt en urfremføring av Bjørn Kruse. Grenager og Kruse vil også være kveldens programverter.

Astrid Kvalbein (frilans sanger og skribent) og Gjertrud Pedersen (klarinettist og doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole) arbeider sammen i duo på fast basis, og i kveld presenterer de musikk for sopran og klarinett, der store deler av programmet ikke tidligere er fremført i Norge.

De skriver selv om programmet:

«Franske Pascal Dusapins verk, som har gitt konserten navn, er en virtuos fantasi over åpningssonetten i William Shakespeares Helligtrekongersaften; ”If music be the food of love, sing on!” Den dveler ved den vidunderlige – og lunefulle – kjærligheten.

Engelske Sir Harrison Birtwistles Deowa er en poetisk utforsking av abstrakte språklyder og (sam)klanger. Sopranstemmen og klarinetten veves sammen i lange, rikt ornamenterte linjer.

«Peristyl» av Bjørn Kruse er rykende ferskt, bestilt av duoen og urframføres denne kvelden. Komponisten har satt sammen lett absurde tekster fra Fernando Pessoas ”Uroens bok” over et tildels jazzinspirert bassklarinett-komp.

Lene Grenagers «Garden Works» er et lekent stykke med raske brudd mellom kontrasterende ideer. Her går sanger og klarinettist blant annet ekstremt høyt og lavt, spiller flerstemt med seg selv og improviserer.»

Om utøverne:

Gjertrud er frilans klarinettist og har spilt i samtidsmusikkensemblene Oslo Sinfonietta og Ernst, i Trondheim Symfoniorkester og de profesjonelle korpsene i landet. Hun er for tida doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole, der hun fordyper seg i framføring og analyse av ny musikk for klarinett og kvinnestemme.

Astrid er frilans sanger med særlig interesse for moderne musikk. Hun har blant annet vært medlem i jazz-/samtidsensemblet Søyr og den eksperimentelle vokaltrioen vonDrei og har sunget på Ilios- og Ultimafestivalene, samt urframført verk av flere norske komponister. Astrid er også frilans skribent.

Konsert i Kongens gate 4, Oslo

Pascal Dusapin: So full of shapes is fancy (1990 – første gang i Norge)

Harrison Birtwistle: Deowa (1983 – første gang i Norge) 

Bjørn Kruse: Peristyl (2004/rev. 2006 – uframføring) 

Lene Grenager: Garden Works (2003)

 

Bill. v/inng. kr. 100/50,-

GenreKunstmusikkSamtidsmusikk

