Setter opp "nybegynneropera"

– Den voldsomme oppmerkomheten rundt egenproduksjoner er i stor grad medieskapt, sier DNO-sjef Mary Miller.

Mens nasjonaloperaen i disse dager rister av seg gammelfranske rester i sin , forbereder Den nye opera (DNO) i Bergen et helfransk operashow, med fjærboaer og can-can-dansere i full Moulin Rouge-mundur.

Emmanuel Chabriers komiske opera «L’Étoile» har gjort stor suksess i både New York og Berlin de senere årene, men har aldri før vært oppført i Norge. 4. februar er det premiere i Bergen.

— Jeg vet ikke hvorfor den er så lite kjent i Norge. I USA og i resten av Europa er den velkjent og har blitt spilt en hel del de siste årene – blant annet på Staatsoper i Berlin med Simon Rattle rett før jul. Det kan ha med å gjøre at Norge generelt er litt mer bevandret i tysk repertoar enn i fransk, sier DNOs direktør Mary Miller.

— Ikke så viktig med egenproduksjoner

Regien er det amerikanske Mark Lamos som står for, som først satte opp operaen for Glimmerglassfestivalen i New York i 2003.

Miller plages ikke av å ta inn produksjoner utenfra så lenge det finnes en god grunn til det.

— Denne operaen er ikke vår egen produksjon, men vi har måttet gjøre en del endringer for å få alt til å passe med våre ressurser. Den voldsomme oppmerksomheten rundt egenproduksjoner er i stor grad medieskapt – vi har faktisk gjort en undersøkelse her borte som viser at svært få er opptatt av om en forestilling er en egenproduksjon eller ikke. Dessuten er det ikke til å komme bort fra at det var et betydelig underskudd da jeg ble ansatt her i 2010. Jeg tror at en nyproduksjon av denne kunne ha doblet risikoen, sier hun.

Hun understreker likevel at DNOs mål er å bygge opp sine produksjoner selv, i Bergen, og at operaen har flere nye produksjoner på gang. Fem nyproduksjoner skal være klar i løpet av 2013.

Tilgjengelig nybegynneropera

Operaen, som har premiere er det livligste innslaget på DNOs sesongprogram, og er et lettbeint trekantdrama mellom Kong Ouf, prinsesse Laoula og landstrykeren Lazuli. Den presenteres som en lett tilgjengelig nybegynneropera – som Belle epoque møter Broadway, for å sitere programteksten.

— Vi har nettopp gjort «Siegfried» av Wagner, så det synes jeg er helt greit. Som et operakompani uten fast hus og orkester har vi muligheten til å være veldig fleksible og veksle mellom helt ulike typer oppsetninger gjennom sesongen. Vi kan blande «topp 20»-operaer med helt ukjente operaer, og det er en blanding vi er opptatt av å opprettholde, sier Miller.

Risikabelt

Hun er ikke redd for at manglende kjennskap til operaen vil ødelegge for billettsalget.

— Det ligger selvfølgelig en risiko i å sette opp noe som ikke så mange mennesker kjenner til. Men dette er en opera for mange ulike typer mennesker. Vi har hatt barn med på prøvene som synes det er moro, og jeg har blitt fortalt at mange av de som har billetter er på opera for første gang. Samtidig er operaen interessant for musikkvitere, i det at man kan høre påvirkning fra Offenbach og andre komponister fra den tiden. Chabrier var dessuten stor fan av Johan Svendsen, og spilte visstnok firhendig med Grieg i Paris. Vi forventer ikke at hele Bergen vil komme og se på, men det virker som om det er en del interesse i byen for denne oppsetningen.

— Men er det bare lek og moro, eller er det også noe alvor?

— Det er rørende stunder. Det ene øyeblikket ler du av hjertens lyst, det andre øyeblikket vil du kanskje felle en tåre. Det er en tøysete historie, og på ingen måte noen tragedie, men den har noen emosjonelle opp- og nedturer, sier Miller.