Kunstmusikk

Felles om Askepott

Publisert
22.03.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Bergen, Voss og Os samarbeider om operaoppsetning.

Det er Den Nye Opera i Bergen, Voss kulturhus, Oseana i Os som skal fremføre Rossinis Askepott i samarbeid med kulturskolene og Ung symfoni.

150 barn og unge fra de tre stedene skal være musikere, korsangere og dansere.

Prosjektet bygger videre på fjorårets sommeropera som brakte sammen internasjonale solister og ungdom fra Hordaland.

— Dette blir et regionalt eventyr hvor vi kan utforske opera og lære av hverandre, sier operasjef i Den Nye Opera, Mary Miller, i en pressemelding.

Roland Breand har regi og Rita Lynnes spiller hovedrollen.

Forestillingen startet i Oseana 21. juni og ender i Voss kulturhus 26. juni. 23. – 24. juni spilles den i Grieghallen i Bergen.

