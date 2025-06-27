SAMT – nytt nettverk for samtidsmusikk

Nettverket skal blant annet jobbe for å synliggjøre samtidsmusikkfeltet, styrke infrastrukturen, drive interessepolitisk arbeid og utvikle kompetanse.

I august i fjor inviterte nyMusikk til paneldebatten «Er det på tide med en nasjonal samordning for samtidsmusikkfeltet?»

Norsk Komponistforening, Notam, Oslo Sinfonietta & Cikada, Ultima Oslo Contemporary Music Festival, nyMusikk og uavhengige utøvere svarer et klart ja på spørsmålet, og lanserer nå en ny sammenslutning for aktører innen samtidsmusikk.

Sammenslutningen har fått navnet SAMT – nettverk for samtidsmusikkaktører, og representerer ifølge organisasjonene bak nettverket et bredt spekter av uttrykk, fra akustisk til elektronisk musikk, og fra institusjoner til enkeltkunstnere. SAMT skal være åpent for alle organisasjoner og enkeltpersoner i feltet, inkludert komponister, utøvere, ensembler, festivaler, arrangører og andre som jobber med samtidsmusikk, utdyper de i en pressemelding.

I et mandat vedtatt 13. mai er nettverkets hovedformål definert slik:

Synliggjøring: Øke synligheten og anerkjennelsen av samtidsmusikk i Norge og internasjonalt.

Interessepolitisk arbeid: Fremme samtidsmusikkfeltets interesser i dialog med myndigheter, kulturinstitusjoner og andre relevante aktører.

Mangfold og samfunn: Arbeide for publikumsutvikling og mangfold i alle ledd.

Samarbeid og koordinering: Styrke samarbeid og koordinering mellom aktørene i feltet.

Infrastruktur: Forbedre infrastrukturen for samtidsmusikk, inkludert produksjons- og visningsarenaer.

Kompetanseutvikling: Utvikle kompetanse og legge til rette for erfaringsutveksling mellom medlemmene.

Mandatet er utarbeidet av et arbeidsutvalg bestående av nyMusikk, Norsk Komponistforening, Notam, Oslo Sinfonietta & Cikada og Ultima, som også vil stå for driften av nettverket det første året. Utvalget har jobbet med å kartlegge felles utfordringer og blitt enige om ulike tiltak for å styrke samtidsmusikkfeltet som helhet.

I NOU-en Musikklandet. Flerstemt musikkpolitikk for framtiden, som ble overlevert regjeringen under Kulturytring i Drammen denne uka, så feltet de første resultatene av at samtidsmusikkaktørene samordner seg: Mange av feltets utfordringer blir tatt på alvor, og blant anbefalingene er å etablere en nasjonal scene for samtidsmusikk, styrke ordningene for bestilling av norsk musikk, legge til rette for bedre produksjons- og visningsarenaer og å styrke arrangørleddet i samtidsmusikk.

SAMT vil i løpet av året utarbeide en plan for formell etablering, nasjonal utvidelse og driftsøkonomi, og vil i tiden framover følge opp anbefalinger og innspill fra NOU-en, spesielt etablering av et senter for samtidsmusikk, opprette en felles konsertkalender, jobbe for styrket finansiering av bestillingsverk og økte tilskudd til samtidsmusikkensembler og festivaler, samt arbeide for for profesjonalisering av regionale arrangører.

