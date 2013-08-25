Kunstmusikk

Russisk vinner

Publisert
25.08.2013
Skrevet av
Red.

Sopranen Kristina Mkhitaryan vant denne helgen Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Finalistene sang i Den Norske Opera & Ballett, kom juryen frem til følgende resultat:

1. pris: Kristina Mkhitaryan, sopran, Russland
2. pris: Andrew Stenson, tenor, USA
3. pris: Mélissa Petit, sopran, Frankrike

Norske Hamida M. Kristoffersen var også i finalen, og ble tildelt Ingrid Bjoners Stipend (beste norske deltaker) på NOK 50 000. Etter semifinalen mottok hun også prisen for beste fremføring av norsk musikk, på € 1 500, for sin tolkning av Fartein Valens «Ave Maria».

Den internasjonale juryen har bestått av Sophie de Lint (juryformann), Dame Felicity Palmer, Carol Vaness, Wolfgang Holzmair, Kasper Holten, Pål Christian Moe og Sven Müller.

Årets finalister var
Brandon Cedel, bassbaryton, USA
Hamida M. Kristoffersen, sopran, Norge
Kristina Mkhitaryan, sopran, Russland
Mélissa Petit, sopran, Frankrike
Andrew Stenson, tenor, USA.

Mer informasjon om prisen på konkurransens hjemmesider.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

