Russisk vinner

Sopranen Kristina Mkhitaryan vant denne helgen Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Finalistene sang i Den Norske Opera & Ballett, kom juryen frem til følgende resultat:

1. pris: Kristina Mkhitaryan, sopran, Russland

2. pris: Andrew Stenson, tenor, USA

3. pris: Mélissa Petit, sopran, Frankrike

Norske Hamida M. Kristoffersen var også i finalen, og ble tildelt Ingrid Bjoners Stipend (beste norske deltaker) på NOK 50 000. Etter semifinalen mottok hun også prisen for beste fremføring av norsk musikk, på € 1 500, for sin tolkning av Fartein Valens «Ave Maria».

Den internasjonale juryen har bestått av Sophie de Lint (juryformann), Dame Felicity Palmer, Carol Vaness, Wolfgang Holzmair, Kasper Holten, Pål Christian Moe og Sven Müller.

Årets finalister var

Brandon Cedel, bassbaryton, USA

Hamida M. Kristoffersen, sopran, Norge

Kristina Mkhitaryan, sopran, Russland

Mélissa Petit, sopran, Frankrike

Andrew Stenson, tenor, USA.

