Revidering

Bodø Sinfonietta er ikke fremmed for å menge seg med mer folkelige sjangere. Ensemblet har tidligere spilt med både Madrugada og Halfdan Sivertsen. Det er foreløpig uvisst om Szilvay ønsker å fortsette denne tradisjonen, men her er uansett et opptak av av gjengen sammen med Kråkesølv.

Konserten ble holdt under åpningen av Universitetet i Nordland den 31. mars i år, og låten heter «Romskipet revideres».