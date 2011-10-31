Kunstmusikk

Revidering

Publisert
31.10.2011
Skrevet av
- Red.

Det ble nylig kjent at Bodø Sinfonietta skal få ny kunstnerisk leder i Peter Szilvay.

Bodø Sinfonietta er ikke fremmed for å menge seg med mer folkelige sjangere. Ensemblet har tidligere spilt med både Madrugada og Halfdan Sivertsen. Det er foreløpig uvisst om Szilvay ønsker å fortsette denne tradisjonen, men her er uansett et opptak av av gjengen sammen med Kråkesølv.

Konserten ble holdt under åpningen av Universitetet i Nordland den 31. mars i år, og låten heter «Romskipet revideres».

