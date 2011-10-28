Kunstmusikk

Ny kunstnerisk leder

Publisert
28.10.2011
Skrevet av
- Red.

Peter Szilvay tar over Bodø Sinfonietta fra høsten 2012.

Peter Szilvay er per i dag kunstnerisk leder for Forsvarets Musikkorps Vestlandet i Bergen, men fra høsten 2012 blir han førstedirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta.

Szilvay studerte bratsj og dirigering ved Norges Musikkhøgskole og hadde sin dirigenteksamen med Kringkastningsorketsteret (KORK) i 1996. I 1999 ble han utnevnt til «Årets dirigent», og senere studerte han med Mariss Jansons og jobbet hos ham som assistent i flere år. I en pressemelding oppgis det at Szilvay har kjempet mye for norske komponister, noe som bl.a. har resultert i KORKs komplette innspillinger av Edvard Fliflet Bræins symfonier og OsloFilharmoniens innspilling av Jon Øivind Ness’ “Low Jive”, som han mottok Spellemannsprisen for.

Szilvay er også en anerkjent operadirigent og han har hatt flere vellykkede produksjoner for Den Norske Opera og Ballett.

— Vi er svært stolte over å kunne presentere Peter Szilvay som Bodø Sinfoniettas førstedirigent og kunstneriske leder. Szilvay er anerkjent som en meget dyktig og inspirerende dirigent, og han har et enormt kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt. Han har også en helt unik kommunikasjon med publikum, noe som gir meget gode konsertopplevelser, sier direktør i NOSO Rolf-Cato Raade i en pressemelding.

Relaterte saker

Revidering

Det ble nylig kjent at Bodø Sinfonietta skal få ny kunstnerisk leder i Peter Szilvay. Bodø Sinfonietta er ikke fremmed...

Flere saker

Sara Övinge

Ballade klassisk: Övinge, Gardner og Det Norske Kammerorkester

Ballades nye klassiske favoritter: Les hvorfor anmelderen elsker denne plata med musikk av Philip Glass og Kjetil Bjerkestrand.

Arif på Sentrum Scene under Bylarm

På tide å pensjonere «Urban» som sjanger

KRONIKK: Det vage paraplybegrepet tuftet på segregering har ikke lenger plass i musikkbransjen, skriver musikkjournalist og kritiker Peder Ebbesen i...

KuD

Lubna Jaffery: Kulturen står på spill

INNLEGG: Årets valg blir et retningsvalg som vil få stor betydning for hvilken kulturpolitikk som skal føres fremover. Skillelinjene mellom...