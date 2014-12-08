Pris til Nordic Voices

Norsk Komponistforening kåret denne helgen ensemblet til ”Årets utøver”.

Om tildelingen skriver komponistforeningen følgende:

”Nordic Voices er et ensemble som framstår som et levende laboratorium, og som har hatt og har en utrolig evne til å tiltrekke seg akkurat de komponistene som kan drive akkurat deres musikk videre.

Og ensemblets musikk er et eventyr av alt det rare menneskestemmen har funnet på opp gjennom tidene, så vel i folkemusikk som i kunstmusikk. Måten de skaper en integrert vev av menneskeligmusikalsk uttrykk, på tvers av tidsaldre, gjør det å være til stede ved f. eks. den årlige julekonserten deres til en helt særegen opplevelse, som du godt kan ta med din uforberedte nabo på.

Det skyldes ikke på noen måte at de henter det eksotiske, med for eksempel sine kvarttoner og strupesang ned, og slik «alminneliggjør» det. De løfter oss tvert i mot opp og ut og bort til andre steder der det er interessant for både folk færrest og folk flest å være.

Opp gjennom historien er det skapt en del myter om alt det «som ikke lar seg gjøre, som er uspillelig» – inntil videre. Det spesielle med Nordic Voices er hvor hårdnakket de har insistert på å være i forkant av utviklingen, tett på komponistene, som verktøy og deltakere. Slik har de vært med på å utvikle det vokale repertoaret og brakt det til et så høyt nivå at de i dag kan reise hvor som helst i verden, og framstå som helt unike. Og det er akkurat hva ensemblet har anledning til, og gjør.

I 2010 vant Lasse Thoresen Nordisk Råds Musikkpris for sitt Opus 42, som knapt ville vært tenkelig uten samarbeidet med nettopp Nordic Voices. Dette samarbeidet har pekt langt ut over seg selv ved den høye ekspertise som her er utviklet for vokal notasjon av toner og teknikk man hittil har basert på improvisasjon og muntlig tradering.”

Nordic Voices ble etablert i 1996, og består av sangerne Tone E. Braaten, Ingrid Hanken, Ebba Rydh, Per Kristian Amundrød, Frank Havrøy og Trond Olav Reinholdtsen.