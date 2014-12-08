Kunstmusikk

Pris til Nordic Voices

08.12.2014
- Red.

Norsk Komponistforening kåret denne helgen ensemblet til ”Årets utøver”.

Om tildelingen skriver komponistforeningen følgende:

”Nordic Voices er et ensemble som framstår som et levende laboratorium, og som har hatt og har en utrolig evne til å tiltrekke seg akkurat de komponistene som kan drive akkurat deres musikk videre.

Og ensemblets musikk er et eventyr av alt det rare menneskestemmen har funnet på opp gjennom tidene, så vel i folkemusikk som i kunstmusikk. Måten de skaper en integrert vev av menneskeligmusikalsk uttrykk, på tvers av tidsaldre, gjør det å være til stede ved f. eks. den årlige julekonserten deres til en helt særegen opplevelse, som du godt kan ta med din uforberedte nabo på.

Det skyldes ikke på noen måte at de henter det eksotiske, med for eksempel sine kvarttoner og strupesang ned, og slik «alminneliggjør» det. De løfter oss tvert i mot opp og ut og bort til andre steder der det er interessant for både folk færrest og folk flest å være.

Opp gjennom historien er det skapt en del myter om alt det «som ikke lar seg gjøre, som er uspillelig» – inntil videre. Det spesielle med Nordic Voices er hvor hårdnakket de har insistert på å være i forkant av utviklingen, tett på komponistene, som verktøy og deltakere. Slik har de vært med på å utvikle det vokale repertoaret og brakt det til et så høyt nivå at de i dag kan reise hvor som helst i verden, og framstå som helt unike. Og det er akkurat hva ensemblet har anledning til, og gjør.

I 2010 vant Lasse Thoresen Nordisk Råds Musikkpris for sitt Opus 42, som knapt ville vært tenkelig uten samarbeidet med nettopp Nordic Voices. Dette samarbeidet har pekt langt ut over seg selv ved den høye ekspertise som her er utviklet for vokal notasjon av toner og teknikk man hittil har basert på improvisasjon og muntlig tradering.”

Nordic Voices ble etablert i 1996, og består av sangerne Tone E. Braaten, Ingrid Hanken, Ebba Rydh, Per Kristian Amundrød, Frank Havrøy og Trond Olav Reinholdtsen.

 

Relaterte saker

Barnas Ultimadag

Lyd, lek og mylder i marmorland

Hva fikk danseskribent Margrete Kvalbein, musikkritiker Astrid Kvalbein og deres tre gutter ut av Barnas Ultimadag?

Illustrasjon stemmebånd

Vårt mest personlige instrument

INNLEGG: Mange unge rockevokalister får en kort karriere, fordi stemmen svikter dem. Kanskje kunne mer kunnskap om stemmetrening og -helse...

Det norske blåeseensemble kåret til årets utøver 2015. Direktør for ensemblet, Geir Rebbestad, mottok prisen på vegne av musikerne.

Stipender, pris for årets utøver og utnevnelse av æresmedlem i Norsk Komponistforening

Torkild Hansen kåret til æresmedlem og Det Norske Blåseensemble er årets utøver.

Pope

"Død pave for retten" urfremføres i USA

Nordic Voices skal fremføre det bestillingsverket av komponisten Cecilie Ore under samtidsfestivalen Other Minds.

Nordic Voices

Syng i ensemble!

Vi opplever at utdanningsinstitusjonene ikke henger med i tiden. Det å synge i et ensemble med en sanger på hver...

Flere saker

Et utømmelig instrument

Da Erlend Apneseth begynte å improvisere på hardingfela, fikk ikke bare musikk en ny mening. Han skjønte at han også...

Heile nasjonen dansar

Folketoner og folkets toner. Bli med munnharpa ut i fossen, og god feiring!

Nasjonalbiblioteket skal sikre audiovisuell kulturarv

Kartlegging og plan for digitalisering av audiovisuell kulturarvmateriale skal legges fram for Kulturdepartementet til våren.