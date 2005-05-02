Kunstmusikk

Portrettkonsert med Bjørn Fongaard

Publisert
02.05.2005
Skrevet av
- Red.

10. mai arrangerer Ny Musikk Oslo den første av to konserter med fokus på den norske komponisten Bjørn Fongaard (1919-1980) og mikrotonal musikk. Konserten, som holdes i Deichmanns hovedbiblioteks foredragssal, tar sikte på å vise frem noe av Fongaards foregangsverk innenfor norsk og internasjonal musikk. – Fongaards arbeid er et pionerarbeid også i europeisk sammenheng, mener Ny Musikk Oslo.

Bjørn Fongaard var mer eller mindre alene om å komponere med mikrotonalt materiale på 60- og 70-tallet her i Norge. Dette førte til at svært få av verkene hans ble fremført mens han levde, fordi musikerne ikke var interesserte i – eller i stand til – å lese eller spille mikrotonal musikk.

— Denne musikalske fortielsen har vist seg å ha vært svært ufortjent, mener Ny Musikk. – Fongaards arbeid er et pionerarbeid også i europeisk sammenheng.

Da den britiske komponisten Brian Ferneyhough, som idag er en av samtidsmusikkens viktigste profiler, under UNM i Oslo i 2003 ble bedt om å nevne to norske komponister han kjente til, svarte han Valen og Fongaard. Han sa videre at Fongaard hadde vært en viktig inspirasjon for ham – og den første som ikke lo da den unge Ferneyhough fortalte om komposisjonsteknikkene sine.

— Jeg kjente Bjørn Fongaard personlig. Han var den aller første jeg møtte som ikke lo da jeg fortalte ham om mine ideer om mikrotonalitet. Vi hadde lange diskusjoner om det, og jeg kjenner til boken hans, foretalte Ferneyhough til Ballade.

Med disse konsertene håper Ny Musikk å bidra til å bringe Fongaards musikk frem i lyset igjen, og vise hvordan hans kompositoriske prosjekt hadde forbindelseslinjer til internasjonalt musikkliv på 50-, 60- og 70-tallet.

Den første konserten har form av et Fongaard-portrett. Den andre konserten skal avholdes høsten 2005, og vil presentere Fongaards arbeid med mikrotonalitet i en historisk sammenheng.

Programmet vil således inneholde verk av komponister som Julian Carrillo, Alois Haba og James Wood, som alle arbeider med mikrotonalt materiale. I tillegg blir det to urfremføringer av komponister som på forskjellig vis benytter seg av mikrotonalitet og samtidig har en relasjon til Bjørn Fongaards musikk, nemlig Ole Henrik Moe jr. og Brian Ferneyhough.

Ny Musikk Oslo håper at disse konsertene og nye verkene vil kunne bære frukter i form av flere konserter og økt interesse for Fongaards musikk både i Norge og i utlandet gjennom musikernes kontakt med sentrale internasjonale aktører innenfor feltet mikrotonal og eksperimentell musikk.

Medvirkende på tirsdagens konsert er Kjell Tore Innervik, mikrotonalt slagverk; Anders Førisdal, kvarttonegitar, og Bård Bratlie, baryton .

Programmet består av:

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

3 concertinoer for kvarttonegitar og slagverk op. 36
Sonate for tamtamop. 50
Invensjonerop. 32
Suite for mikrotonegitar op. 59
fra Aforismer op. 63
Sonatine for mandolin og vibrafon op. 126 nr. 24

Portrettkonsert Bjørn Fongaard
Foredragssalen, Hoved-Deichman, Oslo
10. mai 2005 kl. 19.00
bill. kr. 100/80 v. inng.
Medl av Ny Musikk gratis

GenreKunstmusikkSamtidsmusikkKonserter / ForestillingerOrganisasjoner

