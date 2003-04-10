Kunstmusikk

Kjell Tore Innervik vant ConocoPhillips’ musikkstipend

Publisert
10.04.2003
Skrevet av
Hild Borchgrevink

Slagverkeren Kjell Tore Innervik gikk seirende ut av konkurransen om ConocoPhillips musikkstipend for 2003. Prisen er på 50.000 kroner. De andre finalistene, akkordeonisten Espen Alfred Leite, sangeren Charlotte Wilhelmsen og cellisten Johannes Martens mottar 10.000 kroner hver. Oljeselskapet ConocoPhillips avholder hvert år en konkurranse for hovedfags- og diplomstudenter ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. Finalistene ble valgt ut blant over 20 deltakere.

– Det er klart at det er artig og at det betyr mye å vinne en slik pris siden konkurransen er så hard. Reisestipendet skal jeg bruke til å ta flere timer hos en usedvanlig dyktig marimbalærer i London. Jeg har allerede tatt timer der. En tur til New York for å møte noen av verdens beste perkusjonister blir det nok også, forteller Kjell Tore Innervik til avisa Fremover.

Kjell Tore Innervik spilte et rent samtidsrepertoar i finalen: Iannis Xenakis’ Rebounds B (1989), Bjørn Fongaards Invensjoner (1964) og N.J. Zivkovic: Uneven Souls (1992). Innervik arbeider aktivt med musikk fra vår tid og har flere ganger spilt under Ultima-festivalen, blant annet i slagverkduoen Twine som han har sammen med slagverkeren Håkon Stene.

Bjørn Fongaards»Invensjoner» er egentlig skrevet for kvarttonegitar, men ble spilt på Kjell Tore Innerviks nyanskaffede kvarttonevibrafon. Komponisten Bjørn Fongaard (1919-1980) begynte som tradisjonell komponist, men utviklet etter hvert i en svært eksperimentell stil. I 1965 ble orkesterverket Uranium 235 antatt til fremførelse både i Oslo og i Reykjavik, men ingen av fremførelsene fant sted fordi musikerne ikke klarte å lese den nye og uvanlige notasjonsmåten. Fongaard hadde arbeidet frem musikken på en selvbygget kvarttonegitar, et instrument som skulle kunne brukes i et hvilket som helst tonalt system, altså uavhengig av den tempererte stemmingen på et piano. Som en videreutvikling av dette prinsippet konstruerte han også en gitar som kunne produsere et hvilket som helst intervall enten man delte oktaven i 12 trinn som på et piano, 24 trinn eller et uendelig antall trinn. Uranium 235 ble urframført av Norges Musikkhøgskoles symfoniorkester på Ultimafestivalen i 2001 etter at komponisten Ole Henrik Moe hadde bearbeidet notasjonen.

Kjell Tore Innervik spilte også Fongaards verk på en diplomkonsert på Norges Musikkhøgskole i går, sammen med verk av John Cage. Her uframførte han dessuten et helt nytt stykke for kvarttonemarimba av Ivar Frounberg.

Konserter / ForestillingerPriserUrfremføringer

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

