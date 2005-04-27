Kunstmusikk

Oslo Domkor med «Elias» av Mendelssohn

27.04.2005
- Red.

Oratoriet «Elias» av Felix Mendelssohn oppføres i Oslo Domkirke førstkommende helg. Det er Oslo Domkor og Oslo Barokkorkester som presenterer verket – som første gang i Norge fremføres med originalinstrumenter. – I «Elias» viser Mendelssohn at han har lært av Bach og Handel, i tillegg til at han øser av sin egen unike melodiske evne, mener dirigent Terje Kvam.

— Dette blir første gang verket fremføres i Norge på originalinstrumenter, d.v.s. at man spiller i en litt lavere tonehøyde enn normalt, m.a.o. den kammertone som ble brukt i Leipzig på Mendelssohns tid. Særlig blåserne har til dels andre farger enn de moderne instrumentene,og i messing-rekken brukes i stedet for tuba en «ophicleide», et bass-flygelhorn som ble brukt på Mendelssohns tid, og som nærmest ser ut som en buktende pytonslange, sier Terje Kvam i Oslo Domkor.

Oratoriet «Elias» fremføres lørdag 30. april og søndag 1. mai. Oratoriet er Mendelssohns hovedverk, skrevet i hans siste leveår, og det ble en umiddelbar suksess etter uroppførelsen som ble ledet av komponisten selv i Birmingham, forteller Kvam, som også skal dirigere konserten.

Tekstene er fra det Gamle Testamentet, den dramatiske fortellingen om «ildprofeten» Elias, som i kampen mot avgudsdyrkelsen (Baal’s-dyrkelsen) som sniker seg inn i Israel, på Herrens bud proklamerer tørke.

Deretter kjemper han mot Baal’sprestene og vinner, idet ild fra Herren faller ned og fortærer offeret. Så får han også det livgivende regn til å falle ned, og etter fortvilet kamp for å få Israelsfolket og dets konge til å vende om til Herren, blir han til slutt tatt opp til himmelen i en ildvogn.

— Mendelssohn’s oratorium er som en opera uten scene, med bare musikken og teksten som dramatisk virkemiddel. Her finnes alt: Vidunderlige kantilener for solistene, dramatiske arier og korsatser, en utrolig fargerik orkestersats som sammen med de vokale kreftene spenner opp et bredt lerret som viser hele spekteret av menneskelige følelser: Fortvilelse, opprør, kampvilje, kjærlighet og tillit.

— I «Elias» viser Mendelssohn at han har lært av Bach og Handel, i tillegg til at han øser av sin egen unike melodiske evne, mener Kvam.

Følgende solister skal løfte verket frem sammen med kor og orkester:


Marianne Hirsti, sopran

Marianne Andersen, alt

Paul Kirby, tenor
* Simon Kirkbride, baryton.

Forestillingen spilles i Oslo Domkirke 30. april, klokken 18.00, og søndag 1. mai, klokken 19.30.

