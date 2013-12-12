Kunstmusikk

Ny styreleder i Ultima

12.12.2013
- Red.

Kulturdepartementet har oppnevnt Odd Gullberg som ny styreleder for Ultima Oslo Contemporary Music Festival for perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014.

Gullberg har bakgrunn som administrerende direktør i blant annet World Business Council for Sustainable Development (Geneve) og Norsk Hydro Americas (Nord- og Sør-Amerika, basert i USA). Han har også hatt diverse lederposisjoner i Norsk Hydro, Oslo, og var fra 2007-2013 direktør i Oslo-Filharmonien.

Gullberg overtar etter Ingrid Røynesdal. Det ble klart at Røynesdal skulle fratre som styreleder da hun ble tilsatt som direktør i Oslo-Filharmonien, og Røynesdal har fungert i vervet i påvente av departementets oppnevnelse.

