For vide kriterium?

06.09.2012
Ida Habbestad

Ultima vil samla den eksperimenterande enden til alle sjangrar, men festivalen kan ikkje vera offentleg kontor for alle miljøa heile tida, meiner Lars Petter Hagen.

11. mai kom Norsk kulturråd si vurdering av den kunstnarlege måloppnåinga til knutepunktfestivalen Ultima. Utfallet var positivt. Det var òg dei eksterne vurderingane Kulturrådet henta inn om knutepunktfestivalen, som startar i dag.

Festivaldirektør Lars Petter Hagen meiner attendemeldinga har samanheng med at Ultima fungerte som knutepunkt lenge før den fekk sin formelle status. Festivalen vart stifta av miljøet av di ein nettopp ynskte ein spydspiss for samtidsmusikken.

Les også:

Meir dialog

I høyringssvaret sitt føreslo Borealis at ein henta synspunkt også frå Punkt, Numusic og Ekkofestivalen.

— Er dette festivalar de samarbeider med?

— I nokon grad, om ikkje med jamlege eller omfattande samarbeid, men me byrjar å tenkja større om dette no. Samtidig er det viktig å sjå at festivalane i vår samanheng ikkje er heile bildet. Ultima dekkjer eit breitt felt, og bør også samarbeida med andre typar institusjonar og aktørar for å fylla knutepunktfunksjonen, svarer Hagen.

Les også:

— Korleis ser de på rolla som knutepunktfestival?

— Kriteria frå Kulturdepartementet er rimeleg klåre. Me skal presentera nyskapande musikk, vera ein møteplass mellom musikk, publikum og bransje, og stimulera til kunnskap om ny musikk. Det involverer òg miljø som ikkje er spesialisert på ny musikk, legg han til.

— Alle musikalske sjangrar har ein eksperimenterande ende, og Ultima vil samla desse. Me følgjer opp institusjonar som ikkje arbeider med ny musikk åleine, men har den som del av verksemda si. For desse kan me vera samtalepartnar om prosjekt og om tenkinga som finst i feltet. Det er mellom våre viktigaste funksjonar.

Likskap og eigenart

Arbeidet med kompetanseutvikling er òg sentralt, fortel Hagen. Dette året konsentrert i Ultima Academy, med problemstillingar som kan vera av interesse for tilgrensande festivalar. Akademiet er planlagt vidareutvikla i samarbeid med mellom andre Borealis.

Knutepunktoppdraget seier at ein skal koordinera samarbeid med festivalar på feltet.

— Kvifor har det ikkje vore meir av dette?

— Ei årsak er at det har vore fleire leiarskifte i festivalen, svarer Hagen.

Ein annan er at det ikkje er gitt kva som er hensiktsmessige samarbeid, meiner han:

— Det er freistande å samarbeida om artistar og verk for å minska kostnaden, men då risikerer ein samtidig at festivalane vert likare kvarandre. Borealis er ein av landets beste festivalar, på grunn av eigenarten sin. Slik er det kanskje meir hensiktsmessig å samarbeida om kompetansehevande tiltak, for eksempel.

— I kva grad satsar de på festivalsamarbeid framover?

— Me ynskjer å utvikla dette og har alt konkrete planer. Samtidig er det viktig å ha realistiske mål og forventningar. Ultima dekkjer eit enormt felt, frå elektronika og solo impro-konsertar til heilaftans operaer.

Knutepunktstatusen gjev midlar, men ikkje så omfattande at me kan fylla funksjonen som offentleg kontor for alle miljøa heile tida, meiner Hagen.

— Ein må prioritera tiltak som er hensiktsmessige for utviklinga av heile feltet.

På dette punktet kan departementet sine kriterium vera litt for vide, meiner han.

— Debattane om knutepunktordninga går ofte på korleis ein skal forstå forvaltinga av ein mindre del av kriteria. Når ein liten del av heilskapen kjem opp vert diskusjonen lite nyansert. Her kunne kanskje departementet vore meir tydelege om forventningane til den enkelte festival, avsluttar han.

Kulturrådet si vurdering er del av departementet si evaluering av knutepunktfestivalane. Ultima startar torsdag 6. september.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Ultima

Ulike ynskje om samarbeid

Oslosentrert og institusjonalisert, men dei andre samtidsfestivalane samarbeider gjerne meir med Ultima.

Hallstein Bjercke på Øyafestivalen

Knutepunktordningen ikke god nok

KRONIKK: Ordningen har prinsipielt uheldige sider, og trenger en grundig gjennomgang, skriver Hallstein Bjercke, kulturbyråd i Oslo.

Ultima

Ultima uten brodd

INNLEGG: Komponist Dagfinn Koch mener Ultima presenterer en forståelse av det eksperimentelle og nyskapende som er definert av politiske føringer.

Fra Johan Svendsens verk

Et komposisjonsstudium

Kontrapunkt eller ikke kontrapunkt? Dette spørsmålet sto sentralt da Ultima arrangerte debatt om komposisjonsstudiets relevans.

KUD lokaler

Frykten for kritikken

En intern beskrivelse fra Kulturdepartementet.

Borealis 13 Anat Ben David

Industrielt helvete og hviskende kontrabasser

ANMELDELSE: Finnes det egentlig noe riktig tidspunkt for å utforske vår eksistens mest brysomme og angstskapende problemstilling, spør Eirik Lande...

Flere saker

Sara Övinge

Det gror godt! Bli med Ballade klassisk på sanketur etter ny musikk

Hvilken nye plate bare elsker vår klassisk-anmelder? Bli med på tur i kunstmusikken og samtidsmusikken, innom fem aktuelle plater.

Kultur og likestillingsminister Abid Raja under en pressekonferanse hos KUD i oktober

Stimuleringsordningen åpen for søknader

Nå åpner søknadsportalen for stimuleringsordningen. Regjeringen har satt av 400 millioner kroner til ordningen, som gjelder for kulturarrangementer i perioden...

Anders Beyer Foto Thor Brødreskift

Festspillene i Bergen får sterk kritikk

I et leserinnlegg i Bergens Tidende går ti kulturtopper hardt ut mot festspilldirektør Anders Beyer.