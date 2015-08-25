3 nye år for Ultima-direktør

På sin Facebookside melder Ultimafestivalen at Lars Petter Hagen får 3 nye år som direktør og kunstnerisk leder for festivalen.

– Hagen har vist stor oppfinnsomhet i programmering og har hatt en sikker hånd om den administrative utviklingen av festivalen. Publikumsoppslutningen er stigende, og Ultima vinner stadig større internasjonal anerkjennelse. Det er viktig at dette potensialet blir utnyttet videre gjennom den kontinuitet som ligger i en forlengelse av avtalen, ikke minst hjulpet av Hagens store nettverk og den respekt han nyter i et bredt musikk- og kulturmiljø i og utenfor Norge, sier styrelederen til Facebooksiden.