Ny musikk med gammelt teater?

Produksjonsselskapet Metrofon inviterer til seminar om ny norsk opera og musikkteater på Soria Moria på Torshov, fredag 15. april. «Vi tror tiden er inne for å gjøre opp status for noe av det arbeidet som er gjort de siste årene og se nærmere på hva de uttrykker teatermessig ogmusikalsk. Er det kunstnerisk nyvinning på gang?» lyder spørsmålet fra arrangørene, som ønsker en faglig diskusjon om bruk av virkemidler, teatralitet og forholdet mellom innhold og form. Her er programmet. Blant foreleserne finner vi Jon Refsdal Moe, Jon Øystein Flink og Ivar Frounberg.

Metrofon ble stiftet i 2004 og ledes av Mette Kaaby, som er cand. philol. fra Universtitet i Oslo med samtidsmusikk og musikalsk scenekunst som spesiale. Metrofon produserer og formidler opera- og musikkteater, tverrkunstneriske prosjekter, pedagogiske prosjekter og næringslivsrettede produksjoner innen feltene tidligmusikk, barokkmusikk, folkemusikk og samtidens kunstmusikk.

Produksjonene formidles gjennom nettverk av festivaler, kulturinstitusjoner ensembler i Norge og i Norden.

Metrofon fokuserer spesielt på å fornye og utvikle nye scensiske uttrykk knyttet til musikk, og å utvikle vår forståelse av hva opera og musikkteater kan være.

15. april inviteres cenekunstnere, librettister, komponister, sangere, musikere og produsenter til et dagsseminar om ny norsk musikalsk scenekunst. Seminaret foregår fra kl. 0900 til kl. 1600 på Soria Moria på Torshov, Vogtsgt. 64 i Oslo.

Fire innledere kommer med sine innspill, og Metrofon håper at dette skal danne bakgrunn for en faglig diskusjon om bruk av virkemidler, teatralitet og forholdet mellom innhold og form.

Program

0900 Registrering

0915 Innledning og presentasjon av tema v/ Mette Kaaby, leder av Metrofon

0930 Ivar Frounberg –dansk komponist og professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole:

«Hva skjer i norsk musikkteater? Et blikk på den norske scenen fra europeisk hold»

Kaffe

1030 Jon Refsdal Moe – teaterviter og teateranmelder i Morgenbladet og ansatt ved Avdeling for teatervitenskap ved Universitetet i Oslo.

«Nye former for iscenesettelser av musikk i teateret»

Diskusjon

1200 Lunsj

1300 Erlend Hovland – forsker på norsk operahistorie ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet dirigent og musikkviter fra Basel, Berlin og Paris med doktorgrad på Mahlers orkestrasjon: «Kunsten å tenke opera. Genrebegreper som verktøy for å kunne snakke om opera og musikkteater»

Diskusjon

1415 Kristian Seltun – teatersjef på Black Box teater i Oslo med bakgrunn i BIT miljøet i Bergen og teaterhuset Avant garden i Trondheim.

«Jaså, dere vil lage teater? Tverrkunstneriske komplikasjoner i musikkteaterproduksjon»

Diskusjon

1515 Jon Øystein Flink – forfatter og musikkanmelder –har varslet en dramatisk samtale med seg selv…

Oppsummering.

1600 Slutt

Påmelding rettes til: Metrofon as, Nyvn, 23 B, 1369 Stabekk

Kontaktperson: Mette Kaaby tlf. 9761 3730 / 6753 3201 / e-post: mette@metrofon.no

Påmeldingsfristen er 8. april. Deltageravgiften er kr. 350,- pr. pers. og inkluderer kaffe og varm lunsj.

Seminaret er støttet av Norsk Kulturrråd.