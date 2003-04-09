Ny Musikk med Forsvarets Stabsmusikkorps

Fredag 11. april holder Forsvarets Stabsmusikkorps konsert i Ridehuset i Akershus festning. På programmet står verker av Edgar Varese, Giacinto Scelsi, Jon Øyvind Ness, Iannis Xenakis og Knut Vaage. Stabsmusikken har for anledningen med seg den anerkjente nederlandske dirigenten Kasper de Roo, mens Kaare Dyvik Husby er konsertvert.

Forsvarets Stabsmusikkorps er i dag et representasjonskorps som deltar ved offisielle statsbesøk, vaktparader og konserter i forbindelse med vaktskifte ved Det kongelige slott og ellers andre høytidlige arrangementer i Regjeringen, Stortinget og Forsvarets regi.

De senere årene har korpset også fått en større betydning i forholdet til det sivile musikk- og kulturliv med egne konserter i NRK, Universitetets Aula og Norges Musikkhøgskole, institusjons-, barnehage-, skole- og parkkonserter samt deltagelse ved kulturarrangementer og konserter på Akershus Festning i sommerhalvåret. Korpset har også deltatt ved SildaJazz i Haugesund, Ultimafestivalen, Sandvika Storbandfestival og har samarbeid med Den Norske Opera og Ny Musikk m.fl. I november 2002 var korpset på turné til Kina som en av hovedattraksjonene ved Shanghai International Art Festival.

Inneværende sesong har stabsmusikken hatt glede av å samarbeid med blandt andre Ingemar Ros, Frøydis Ree Wekre, Ingar Bergby, Eivind Aadland, Bjarte Engeset Lars Erik Gudim, Jan Garbarek, Frode Thingnæs m.fl.

Nytt av året er samarbeid med foreningen Ny Musikk, som har som mål å spre kjennskap til samtidsmusikk, hjelpe fram musikalske uttrykksformer og gi praktisk støtte til musikere og komponister. Denne begivenheten skjer med konserten 11. april, og til å lede Stabsmusikken kommer en av de ledende dirigenter innen samtidsmusikk, Kasper de Roo.

Fredagens konsert i Ridehuset byr på følgende program: Edgar Varese: «Integrales», Giacinto Scelsi: «Il Presagi», Jon Øyvind Ness: «Tics & Tiffs», Iannis Xenakis «Akrata» og Knut Vaage: «Breaking another wall». Billetter koster henholdsvis 50 og 100 kroner, mens medlemmer av Ny Musikk går gratis.