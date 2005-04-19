Nordisk Råds musikkpris: Island og Færøyene

Fra Island og Færøyene har Nordisk Råds jury valgt ut Caput Ensemble, Kammarsveit Reykjavíkur og Aldubáran som kandidater til årets musikkpris. At ny islandsk komponert musikk er blitt så utbredt, kan i høy grad tilskrives Caput. Kammarsveit Reykjavíkur ble dannet i 1974 av musikere som kom hjem for å spille i Islands symfoniorkester. Færøyenes ensemble, Aldubáran, har sinfoniettabesetning. Navnet betyr «lille bølge».

Af Erik H. A. Jakobsen

Caput

At ny islandsk kompositionsmusik er blevet udbredt så meget som tilfældet er, kan i høj grad tilskrives Caput.

Da ensemblet blev dannet i 1987, var mulighederne for at få opført moderne musik i Island begrænsede, og det ønskede Caput at råde bod på.

I begyndelsen var Caput først og fremmest et ferieprojekt, da stort set alle dets ca. 20 medlemmer boede og studerede udenfor Island. I ferierne i Island mødtes medlemmerne af Caput så og indstuderede gradvist et større repertoire af primært ny islandsk musik, og efterhånden også anden ny musik. Imidlertid betød den internationale spredning af medlemmerne også, at mangfoldige inspirationer blev taget med tilbage til Island, ligesom et internationalt netværk blev opbygget.

I løbet af få år havde Caput slået sit navn fast som et topprofessionelt ensemble, hvilket også har medført permanent støtte fra det islandske kulturministeriet og fra Reykjavik by.

Anerkendelsen har også udmøntet sig i to tidligere nomineringer til Nordisk Råds Musikpris (1997 og 1999).

Caput har foretaget en del rejser til betydningsfulde festivaler i Europa USA, men da det er både dyrt og besværligt at transportere så stort et ensemble, er cd-indspilninger en meget væsentlig del af Caputs virke. Ensemblet har medvirket på en lang række væsentlige udgivelser, hvor indspilningen af Haukur Tómassons Guðrúns Fjerde Sang i 1997 er en milepæl. For dette værk modtog Haukur Tómasson Nordisk Råds Musikpris 2004.

Ud over denne cd har Caput inspillet værker af bl.a. Jon Leifs, Snorri S. Birgisson, Hjálmar Ragnarsson, Atli Ingólfsson (Island), Sunleif Rasmussen (Færøerne), Lars Graugaard (Danmark) og Nikos Skalkottas (Grækenland).

Ensemblets tidlige år er beskrevet i en artikel i Nordic Sounds No. 1/1995.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

http://www.musik.is/Caput/index-e.html

Kammarsveit Reykjavíkur

I begyndelsen af 1970’erne vendte en gruppe unge musikere hjem til Island efter studier i udlandet for at spille i Islands symfoniorkester og for at undervise ved konservatoriet i Reykjavik.

Blandt disse unge musikere følte man et behov for at kunne blive udfordret ved regelmæssigt at give koncerter, hvorved man samtidig kunne give det islandske publikum lejlighed til oftere at høre koncertopførelser af kammermusik fra Barokken til vore dage.

Dette var baggrunden for at orkestret blev dannet med 12 deltagende musikere i 1974 under ledelse af violinisten Rut Ingólfsdóttir.

Efter 30 års virke må man sige, at denne dobbelte målsætning i høj grad er blevet opfyldt.

Orkestret optræder i grupper fra 3 til 35, afhængig af de konkrete koncertprojekter, og de bevæger sig ubesværet indenfor de nævnte perioder.

På den ene side modtog de i 2004 [the Icelandic Music Award] for deres indspilning af J.S. Bachs Brandenburg koncerter.

Og på den anden side har de givet islandske førsteopførelser af en lang række moderne klassikere af komponister som fx Schönberg, Messiaen, Walton, Stockhausen, Lutoslawski, Gubaidulina og Boulez.

Hertil kommer portrætkoncerter med værker af Pärt, Górecki og Jón Leifs.

Mange islandske og nordiske komponister har skrevet værker til orkesteret. Værker, de har opført på turnéer rundt i Europa, og som orkesteret i de seneste godt 10 år har dokumenteret på en imponerende række cd indspilninger.

Blandt orkesterets bemærkelsesværdige optrædener i udlandet kan nævnes EXPO 1998 i Lissabon, EXPO 2000 i Hannover samt rejser til Kina og Japan.

Ensemblet har samarbejdet med flere betydningsfulde dirigenter, bl.a. Paul Zukofsky, Reinhard Goebel og Vladimir Ashkenazy.

Færøerne:

Aldubáran

Navnet Aldubáran betyder «lille bølge», og det er et ganske passende navn for dette færøske ensemble og for dets virke: Som pionerer i færøsk musik at lade ringe af inspiration sprede sig ud fra deres musik.

Aldebaran er samtidig én af himlens klareste stjerner – også en meget passende metafor.

Aldubáran blev dannet i 1995 af 7 færøske musikere. Senere blev ensemblet udvidet til 10 musikere og består i øjeblikket af fløjte, klarinet, fagot, horn, trombone, 2 violiner, viola, guitar og piano. Musikerne i Aldubáran er på mere end én måde pionerer, da de også er første generation af professionelt uddannede færøske musikere, fortrinsvist uddannede i udlandet, bl.a. Wien, Utrecht og København.

Flere af musikerne spiller også i andre sammenhænge uden for Færøerne, bl.a. i Athelas Sinfonietta Copenhagen og Ensemble Modern. Ensemblet, der har været meget koncertaktive lige siden starten, spiller et bredt repertoire fra tidlig klassik og romantik til modernistiske hovedværker.

Blandt centrale værker som Aldubáran har opført på Færøerne kan nævnes Schuberts Oktet, Schönbergs Pierrot Lunaire og Stravinsky’s Septet.

Hertil kommer mange bestillingsværker fra færøske og udenlandske komponister.

En håndfuld af disse er i 2003 udgivet på cd’en Dedicated (TUTL FKT 19). Her spiller Aldubáran værker af Hsueh-Yung Shen, Kristian Blak, Sunleif Rasmussen og Per Nørgård.

I øjeblikket arbejde ensemblet med den første færøske opera, som de har bestilt hos Sunleif Rasmussen, vinder af Nordisk Råds Musikpris i 2002.

Men ensemblet spiller ikke kun klassisk musik. Således har de samarbejdet med folkesangeren Hanus G. Johansen, hvilket resulterede i nogle meget succesfulde koncerter og en særdeles populær cd-indspilning af samme.

http://www.aldubaran.fo/



Erik H. A. Jakobsen er frilans musikkskribent fra Danmark. Artikkelen er opprinnelig skrevet for Nordic Sounds og er gjengitt med velvillig tillatelse fra NOMUS.