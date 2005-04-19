Nordisk Råds musikkpris: Finland – Avanti! og Zagros

Avanti! og Zagros er de nominerte ensemblene fra Finland til Nordisk Råds musikkpris. Avanti! har vært et viktig kraftsentrum i finsk musikk i 20 år. Det ble opprettet av OFOs kommende kunstneriske leder Jukka-Pekka Saraste og Esa-Pekka Salonen, som begge siden har blitt betydelige orkesterledere. Zagros har sin opprinnelse ved Sibelius-akademiet, og repertoaret spenner fra Debussy til yngre finske nålevende komponister som Hakola og Wennäkoski.

Avanti! Chamber Orchestra

I de lidt over 20 år, der er gået siden Avanti! blev oprettet har kammerorkesteret markeret sig som et helt usædvanligt kunstnerisk kraftcentrum. At ensemblet skulle få en så stor betydning for finsk musik som tilfældet har været, var næppe noget dirigenterne Esa-Pekka Salonen og Jukka-Pekka Saraste overhovedet turde drømme om da de oprettede orkesteret i 1983.

Meget tidligt blev Avanti! struktureret så de også kunne arbejde fleksibelt og alt efter behov variere fra strygekvartet til symfoniorkester.

Avanti! ønsker ikke at lægge sig fast i bestemte stilistiske rammer, men anfører, at de ser sig selv som specialister i alle stilarter – dog med en særlig veneration overfor samtidens musik.

At dette skal forstås mere bredt end som så, kan ses bl.a. af en overrumplende manifestation som HumppAvanti!, hvor orkesteret i samarbejde med multimusikeren Timo Hietala har realiseret et helt originalt mix af folkelige og populærmusikalske elementer. Resultatet er virtuost og humoristisk på en måde, der bringer mindelse om Frank Zappa.

Allerede deres første indspilning indbragte dem [the Gramophone Prize of the Finnish Broadcasting Company (YLE)], og efterfølgende er deres vidtfavnende virke dokumenteret på en lang række indspilninger af høj kvalitet.

Siden 1986 har Avanti! haft sin egen festival, Summer Sounds, i Porvoo.

Specielt i de senere år er rejseaktiviteten taget betydeligt til, og orkesteret har vakt opmærksomhed ved koncerter og festivaler i en lang række europæiske lande.

Orkesteret arbejde hyppigt sammen med førende finske dirigenter og med internationalt berømmede solister og dirigenter som Heinz Holliger, Oliver Knussen, Ralf Gothoni, Gidon Kremer og Charles Neidich.

Siden 1998 har den kunstneriske leder af Avanti! været den bemærkelsesværdige finske klarinettist, Kari Kriikku, der selv var nomineret til Nordisk Råds Musikpris i 2001.

Zagros

I 1993 dannede en gruppe studerende ved Sibelius Akademiet deres eget ensemble og gav det navnet Zagros Ensemble. De første koncerter blev givet i efteråret 1993, og siden da har ensemblet hyppigt afholdt koncerter og medvirket ved en lang række festivaler, hvilket har betydet, at ensemblet har udviklet sig til modent, professionelt og fleksibelt ensemble, hvor de ca. 15 medlemmer kan optræde i mange forskellige konstellationer, fra én til 15 musikere.

I 2004 ændredes navnet til det nuværende, Zagros, men niveau og målsætning er uændret: At opføre nutidig kompositionsmusik og moderne klassikere fra det 20. århundrede. Lejlighedsvist spiller Zagros dog også kammermusik helt tilbage fra klassikken og romantikken, fx værker af Haydn, Beethoven og Brahms.

Repertoiret rummer også over værker fra Debussy og Ravel over Crumb, Berio og Gubaidulina til den unge, finske generation: Veli-Matti Puumala, Seppo Pohjola, Kimmo Hakola, Jukka Tiensuu og Lotta Wennäkoski.

Det primære fokus er imidlertid på den nyere og helt nye musik, og som det ses hos stort set alle de nominerede kandidater er der også hos Zagros et nært samarbejde med samtidige komponister. Mange værker er skrevet specielt til ensemblet.

Zagros, der i 1996 vandt en konkurrence for nye ensembler ved Tampere Biennale, indledte i 2003 en årlig koncertrække, hvor hver koncert rummer et værk, skrevet specielt til ensemblet.

Blandt de dirigenter, der har samarbejdet med Zagros er Dmitri Slobodeniouk, Susanna Mälkki, John Storgårds og Hannu Lintu.

Zagros har i den grad koncentreret sig om at optræde live, at det til dato kun er blevet til få cd indspilninger. Men forhåbentlig vil fremtiden bringe flere indspilninger med dette fremragende ensemble.

