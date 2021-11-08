NOE Å TYGGE PÅ: Anette Trettebergstuen kommer de frivillige i møte

(Foto: Frivillighet Norge)

AktueltBransjen

Moms, moms: Seier for frivillige organisasjoner

Publisert
08.11.2021
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Trettebergstuen deler ut: Kompenser for moms til frivillige organisasjoner økes betraktelig.

Tilleggene til statsbudsjettet for 2022 øker momskompensasjon for frivillige organisasjoner med 150 millioner kroner. Frivillighet Norge sier i en pressemelding at de forventer at beløpet økes ytterligere – dersom det trengs.

Kulturminister Anette Trettebergstuen vil øke kulturbudsjettet med 100 millioner. Noen av millionene går til en kampsak som deler av kulturlivet har kjempet for i årevis, nemlig momsfritak for frivilligie organisasjoner. I forbindelse med pandemien har den blitt ytterligere etterlyst.

Les mer om påplussingene slik Regjeringa presenterer de i revidert nasjonalbudjsett her.
– Det er flott at regjeringen ønsker å sikre full momskompensasjon. Det betyr mye for de frivillige organisasjonene. Men momsutgiftene følger forbruk, og vi vet ikke om beløpet for 2022 er høyt nok før regnskapene er klare. Vi forventer at regjeringen følger opp med mer midler dersom behovet viser seg å være større, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge har i lang tid jobbet for full og regelstyrt momskompensasjon. De skriver at de feiret da regjeringen la frem Hurdalsplattformen med dette momspunktet. Nå venter frivilligheten utålmodig på at løftet skal innfris i budsjettene som kommer, skriver generalsekretæren.

Mer om momsordninger for det profesjonelle kulturlivet her.

Anette TrettebergstuenstatsbudsjettStatsbudsjettet 2022

