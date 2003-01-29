Nordic Meltdown med Kyberia

Onsdag 29. januar kan du oppleve ny musikk, animert arkitektur og kostymer laget av resirkulerte Fretextekstiler i Kyberias nye prosjekt «Nordic Meltdown». Nyåpnede Parkteatret er første stopp for forestillingen, som skal videre på turné til Bergen, Trondheim, Västerås og Helsinki. Strykerduoen Kyberia, Tanja Orning, cello og Victoria Johnson, fiolin, har denne gangen samarbeidet med arkitekten Kim Baumann Larsen og norske, svenske og finske komponister.

Kim Baumann Larsen har vært involvert i flere tverrkunstneriske prosjekter, bl.a. i OCEAN-gruppen, og er ellers også partner i Placebo Effects, som har laget 3D-modellering, animasjon og visuell kommunikasjon for blant andre Snøhetta, Leo Burnett, a-lab, Rayon, Telenor og NRK. For dette prosjektet har han skapt animert multimedia, mens komponist Øyvind Torvund har skrevet et verk for elektriske strykeinstrumenter, el-gitar og 3 kassettspillere. Ricardo Valenzuela har spesialdesignet kostymene utfra resirkulerte Fretex-tekstiler.

Målet med «Nordic Meltdown» er et kunstnerisk uttrykk som simultant opptrer som musikk og arkitektur – en sammensmeltning mellom kunstformer anno 2003. Følgende nordiske komponister er involvert: Øyvind Torvund (Norge), Crichan Larson (Sverige), Markus Fagerudd (Finland), Tanja Orning (Norge) og Victoria Johnson (Norge). Baumann Larsens virtuelle landskap består av en blanding av samplede visuelle elementer og datagenererte elementer uten klare referanser til virkelige objekter.

Urfremføring av NORDIC MELTDOWN skjer i Oslo (Parkteateret) onsdag 29. januar, og forestillingen fortsetter til Bergen (Landmark) 2. februar, Vesterås 4. februar, Helsinki 7. februar og Trondheim 9. februar. Det er planlagt påfølgende konserter i Stavanger (Gamle Tou), Stockholm og i København.

Prosjektet har mottatt støtte fra fra Nomus, Norsk musikkfond, Fond for utøvende kunstnere, Nordisk kulturfond, Norsk kulturråd, Fretex og Bergen kommune. Medarrangør på Parkteatret er Ny Musikk Oslo.

Kyberia har, siden den ble stiftet i London i 1990, hatt en rekke konserter i inn-og utland. Duoen har et bredt repertoar, og har bestilt og urfremført verker av flere norske og utenlandske komponister. Forestillingen Navigasjoner, der 20 norske komponister leverte bestillingsverk i anledning årtusenskiftet, har turnert i hele Norge, også gjennom Rikskonsertene, og er fremført ved bl.a. Kuopio International Dance Festival i Finland, ved Expo2000 i Hannover og ved Festival for New Music i Azerbadjan. «Navigasjoner» er utgitt på plateselskapet Simax.

Victoria Johnson begynte sin musikalske utdannelse hos Leif Jørgensen ved Østlandets Musikkonservatorium. Siden fulgte studier ved Musikkhøgskolen i Wien med Franz Samohyl, og videre diplomeksamen ved Guildhall School of Music and Drama i London hos Detlef Hahn, med høyeste karakter. I 1995 holdt hun debutkonsert for en fullsatt Universitetets Aula. Johnson har vært solist med flere orkestre, og deltatt ved en rekke internasjonale kammer-musikkfestivaler. Fra 1993-95 var hun ansatt som gruppeleder i Den Norske Operas Orkester. Hun er en hyppig benyttet kammermusiker og solist både innenfor vår tids- og tidlig musikk bl.a. i Ametri strykekvartett, Bit 20 ensemble, Ensemble Ernst, Oslo Sinfonietta og tidligmusikkgruppen Johnson Barokk. Johnson har også vært pedagog ved Barratt Dues Musikkinstitutt.

Tanja Orning studerte ved Norges Musikkhøgskole med Aage Kvalbein og Bjørn Solum og i London med William Pleeth. Som Fulbrightstipendiat reiste hun i 1992 til Indiana, USA, der hun i 1994 mottok «Master of Music in Performance» under Janos Starker. Fra 1994-2001 har Orning vært ansatt som solocellist i Stavanger symfoniorkester i tillegg til å være en aktiv solist og kammermusiker. Hun har vært engasjert som solocellist i Trondheim symfoniorkester og i Tromsø symfoniorkester. Hun spiller mye samtidsmusikk, bl.a. i strykekvartetten Ametri, som solist og i rockebandet Wunderkammer. Hun har undervist i cello ved Høgskolen i Stavanger. Orning ble tildelt statens 2-årige arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere 2000.

Øyvind Torvund er utdannet ved Høgskolen i Stavanger og ved Norges Musikkhøgskole. Han bor for tiden i Amsterdam. I tillegg til sitt virke som komponist er Torvund gitarist og improvisator og har spilt med blant andre No Spaghetti Edition og Frode Gjerstad. Torvunds musikk og lydinnstallasjoner er flere ganger spilt ved norske og utenlandske festivaler, sist ved Ultimafestivalen i Oslo og Up North Festival i Dublin, Irland. I 2003 er Øyvind Torvund huskomponist for Oslo Sinfonietta, og også en av de ansvarlige for aviklingen av Music Factory i Bergen i mai.