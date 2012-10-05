Mørk klaverdramatikk

Et svensk hammerklaver fått sin egen rolle i den erotiske barokkomedien «Disputten» på Nationaltheatret.

Det er føste halvdel av 1700-tallet, tjukkeste barokken, fransk adel, og en forsøksglad fyrste som driver eksperimenterer på isolerte ungdommer: Hvem er lettest tilbøyelig til å begå utroskap, menn eller kvinner?

En grusom, erotisk, barokkomedie, heter det om «Disputten», og hva er vel barokken uten sin klavermusikk? Som forsøksfyrstens høyre hånd sitter pianist Trond Akerø-Kleven ved et hammerklaver og spiller Bach-preludier og Corelli-andanter etter fyrstens innfall og ønsker.

– Verken musikken eller rollen finnes egentlig i manuset. Men regissøren har integrert musikken som en slags rolle, sier Akerø-Kleven.

Les også:

Historisk ukorrekt

For den tidligmusikk-interesserte leser vil det være opplagt at et hammerklaver egentlig ikke hører hjemme i barokken.

De første hammerklaverene, med sine filtkledde hammere som kunne slå både sterkt og svakt på strengene, så riktignok dagens lys allerede på begynnelsen av 1700-tallet. Men instrumentet ble ikke tatt ordentlig i bruk før flere tiår senere, og da gjerne av mer moderne, klassisistiske komponister.

Da Johann Sebastian Bach ble forevist et eksemplar på 1730-tallet, skal han ha rynket på nesen over den svake og myke diskanten. Han, og andre barokkomponister, foretrakk lenge de eldre klaverene, med en skarpere knipsemekanisme i stedet for hammermekanismen.

Følg Ballade på Facebook

Musikalsk regissør

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Per Christian Revholt, musikalsk leder ved Nationaltheatret, forklarer:

– Skulle vi vært historisk korrekte burde vi hatt cembalo eller clavichord, sier han.

– At vi valgte hammerklaveret har med lyden å gjøre. Det er veldig spinkle klanger i de eldre barokkinstrumentene, så vi landet på et hammerklaver. Det gir en viktig historisk koloritt, samtidig som det klinger ordentlig ut.

Musikken er valgt ut av pianist Akerø-Kleven og regissøren, greske Yannis Houvardas. Revholt forteller at regissøren er kjent for å være svært opptatt av musikalske elementer.

– Houvardas regisserte Euripides’ «Bakkantinnene» hos oss i 2004, og fikk blant annet Christian Skolmen til å lære seg å spille og synge en sang fra Schuberts «Winterreise», sier han.

Følge Ballade på Twitter

Opp av graven

Klaveret er bygget av Odd Aanstad og leid inn fra Arvika i Sverie for anledningen. Akerø-Kleven synes det er interessant å sitte med instrumentet på scenen i stedet for i orkestergraven.

– Jeg er jobber mye som pianist i musikkteater, men dette er en veldig annen form for teatermusikk. Jeg har alltid sittet i orkestergraven og drevet med mitt, men nå er jeg plutselig veldig synlig, sier han.

– Hvilken betydning synes du det har for stykket at det er med et historisk instrument, og at musikken er av Bach og Corelli?

– Det gir en veldig høytidelig og verdig setting som gir en følelse av det miljøet fyrsten er i. Samtidig er det en fortvilet kontrast til de forsøkene ungdommene utsettes for.

– Og hvordan går det med rollen din til slutt?

– Hehe, jeg overlever i hvert fall, det er ingen som skyter pianisten! Forsøksobjektene er det mer uvisst med. Jeg får avrunde med å spille et ordentlig stykke for fyrsten. Så går lyset. Så hvem vet?

«Disputten» (1744) av Pierre de Marivaux har premiere på Nationatheatret torsdag 11. oktober 2012.