KorVest i samarbeid med Berlinfilharmonien

16 sangere fra KorVest samt tre av Tysklands radiokor deltar ved Berlinfilharmoniens konserter denne helgen.

KorVests mannlige sangere deltar under fremføringen av Arnold Schönbergs Gurrelieder med Berlinfilharmonien denne helgen.

Sir Simon Rattles ledelse dirigerer konsertene 26. og 27. oktober.

KorVests kunstneriske leder Nicolas Fink er kormester for Rattle på prosjektet, og KorVest bidrar sammen med tre av Tysklands profesjonelle kor; Rundfunkchor Berlin, MDR Rundfunkchor Leipzig og WDR Rundfunkchor Köln.

Samtidig er 20 av KorVests øvrige sangere i innspurten til Bergen Nasjonale Operas nye produksjon Fidelio av Beethoven.