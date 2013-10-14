Foreslått økning til kor

De rødgrønne vil gi 3 nye millioner til korfeltet. 2 av disse øremerkes semiprofesjonelle kor.

Om statsbudsjettet går gjennom, ligger det an til en økning for vokalfeltet. Storparten av midlene går til kor hvor det er en forutsetning at deltakerne ikke har korvirksomhet som sitt hovedvirke.

I budsjettforslaget heter det:

«Regjeringen vil videreføre satsingen på vokalfeltet og foreslår å styrke avsetningen til formålet med 3 mill. kroner, hvorav minimum 2 mill. kroner til etablering av en særskilt tilskuddsordning for semiprofesjonelle kor. Ordningen skal omfatte kor på et høyt kunstnerisk nivå hvor deltakerne ikke må ha korvirksomhet som sitt hovedvirke og hvor tilknytningen til koret kan variere. Målet er å sikre et bedre finansielt grunnlag for flere kor. Nærmere kriterier for ordningen utarbeides av Norsk kulturråd.»