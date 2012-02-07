Kunstmusikk

Komponiststipend delt i tre

07.02.2012
Maren Ørstavik

Vokalgruppen Nordic Voices greide ikke bestemme seg for kun én ung og lovende, og delte stipendet for vokalensemblekomposisjon i tre.

Og dermed vant Musikkhøgskolestudentene Jonas Eide, Jonas Skaarud og Pia Møller Johansen 5.000 kroner hver til å videreutvikle sine bidrag.

Stipendkonkurransen fant sted i forbindelse med komposisjonsundervisning ved Musikkhøgskolen. Stipendiat ved skolen og baryton i Nordic Voices Frank Havrøy har undervist i komposisjon for vokalensemble, og gjennom semesteroppgaver har studentene konkurrert om . Det er ensemblet, i samarbeid med Peter Tornquist på Musikkhøgskolen som har valgt ut bidragene.

— Får se hva de blir til

— Når vi først gjorde noe så unorsk som å holde stipendkonkurranse på skolen, så ble vi rett og slett litt norske, og dele stipendet på tre. Det var flere gode bidrag, sier Havrøy.

Vinnerne ble presentert på Nordic Voices’ platelanseringskonsert for sin nye Lasse Thoresen-CD i Paulus Kirke i går kveld.

— Selv om vi ikke legger noe press på hva som skal skje med bidragene, håper vi at stipendene fungerer som inspirasjon til å videreutvikle dem. Så får vi se hva de blir til, legger Havrøy til.

Thoreseninspirert

Stipendvinner Jonas Skaarud mener vinnerbidragene har mange likheter og i stor grad er påvirket av Lasse Thoresens musikk.

— Lasse Thoresen er på mange måter et forbilde for oss, og vi bruker mye tid på å studere hans musikk. Han har åpnet en ny dør for klangmulighetene i vokal musikk. Jeg tror bidragene har mange likheter i dette, men at de kommer til å bli veldig forskjellige når de er ferdige verk. Vi har veldig forskjellig innfallsport til komponeringen, sier han.

Havrøy håper å gjenta suksessen.

— Det har vært en veldig fin måte for oss å komme i kontakt med den nye generasjonen komponister på, sier han.

