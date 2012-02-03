Deler ut egen støtte som støtte

Vokalensemblet Nordic Voices gir bort en del av sin egen statsstøtte som arbeidsstipend til en fersk, norsk komponist.

Stipendet henger som en gulrot foran ambisiøse komposisjonsstudenter på Norges musikkhøgskole (NMH). I høst har nemlig Ph.d.-kandidat ved Norges musikkhøgskole og baryton i Nordic Voices, Frank Havrøy, undervist i komponering for vokalensemble, og på mandag vil den beste studentskissen fra undervisningen motta et arbeidsstipend fra Nordic Voices på 15 000 kroner.

–Det er kanskje en litt unorsk måte å gjøre ting på. Men det er en fin måte for oss å bli kjent med den nye generasjonen komponister, samtidig som vi er med på å skape interesse rundt å skrive for vokalensemble, sier Havrøy.

— Uproblematisk

Nordic Voices er blant de fem norske korene som støttes direkte over statsbudsjettet, sammen med Kor vest, Det norske solistkor, Trondheim Voices og Vokal nord. Havrøy synes ikke det er problematisk å bruke egen støtte til å støtte andre.

— Vi kunne godt brukt de pengene på oss selv, honorert oss selv mer for eksempel. Men vi ser på dette som en investering. Vi kommer i kontakt med fremtidens komponister, og vi gjør oss selv tilgjengelige for dem som noen å skrive for, sier han.

Peter Tornquist er seksjonsleder for komposisjon på NMH og tror studentene har godt av litt konkurranse.

— Dette er en måte å introdusere et element av virkelighet i utdanningen deres. Konkurranser forekommer, det er for eksempel både billedkunstnere og arkitekter vant til, og det øyeblikket disse komposisjonsstudentene studentene går ut av skolen er det en praksis som venter også dem, sier han.

Stiller ingen krav

Det er ensemblet selv, i samråd med Tornquist, som velger ut komponisten som skal få stipendet. Vinneren presenteres mandag kveld, under lanseringskonserten for Nordic Voices’ nye CD med musikk av Lasse Thoresen.

— Det er gøy å kunne presentere en helt fersk komponist sammen med en av Norges mest etablerte komponister, Lasse Thoresen, sier Havrøy.

Han understreker at det ikke settes spesifikke krav til stipendmottageren, men han håper at det pengene kan gi tid og mulighet til å jobbe frem et ferdig verk som kan fremføres av Nordic Voices en gang i fremtiden.

— Motiverende

Martin Nygård Haug og Pia Møller Johansen er studenter på NMH, og synes at stipendet er raust av Nordic Voices.

–Det er motiverende nok og et privilegium bare å få muligheten til å skrive for Nordic Voices, sier Nygård Haug.

Møller Johansen er enig.

–Det blir en ekstra motivasjon til å gjøre en bra workshop, og til å prøve å formidle det man vil tydelig og klart gjennom notene. Dessuten er det bra at noen utenom Lånekassen også vil støtte oss som er studenter. Det finnes mange stipender som man ikke får lov til å søke på når man fortsatt studerer, sier hun.