Høstens lekkerbiskener fra Simax

Utøvere som Arve Tellefsen, Håkon Austbø, Eir Inderhaug og Einar Steen-Nøkleberg er bare noen av de artister som gjør Simax’ høstliste til en fryd å lese. Utgivelsene av Debussys komplette klaververker med Austbø bak tangentene fortsetter i oktober med en dobbel CD som lanseres med konsert i Oslo. Trondheim Symfoniorkester står sentralt på en ny plate med musikk av Ole Bull, og medvirker også på en ny plate med musikk av romantikeren Thomas Tellefsen.

Av Magnus Andersson

Tatt i betraktning at Simax er et norsk plateselskap står naturlig nok det norske i sentrum. Høstens første slipp er faktisk allerede ute, og det er «Arietta & Variations» med Per Øien, fløyte, Geir Henning Braaten, piano og Robert Aitken, også han på fløyte. Platens hovednummer er Griegs G-dursonate, som opprinnelig ble skrevet for fiolin og klaver, men som her er transkribert av Øien selv til å bli spillelig på fløyte. Braaten ser ut til å ha en forkjærlighet til å grave frem glemte verker fra historiens skuffer.

Walter Gieseking er mest kjent som pianist, men han var tydeligvis også komponist, og på den aktuelle CDen spiller Braaten Variasjoner på et tema av Edvard Grieg av nettopp Gieseking. Temaet Gieseking bruker er den velkjente Ariettaen av Grieg. Cd’en blir avsluttet med noen utagerende fløyteverker av den tysk-danske komponisten Friedrich/Frederik Kuhlau, hvor Aitken også får være med for å spille.

En nordmann som kanskje har vekket større oppsikt i utlandet enn de ovennevnte er pianisten Håkon Austbø. Det er nok få nordmenn sine prestasjoner som gjort seg fortjent av en overskrift som: «Austbø er Gud”, noe Mischa Spel i den Amsterdambaserte Het Parool har skrevet. Utgivelsene av Debussys komplette klaververker med Austbø bak tangentene fortsetter i oktober med en dobbel CD som lanseres med konsert i Oslo. Austbø har utmerket seg som en virtuos pianist med en særdeles utviklet klangfantasi, hvilket gjør ham til en utmerket Debussyfortolker.

Ellers er det ikke bare norske utøvere på høstens releaseplan, men også en rekke norske komponister. Trondheim symfoniorkester utgir en hel plate med Ole Bull. De fleste kjenner nok Bull gjennom historiene om ham som den usedvanlig begavete virtuosen, men altfor mye av hans musikk har nok falt i glemmeboka. Det er Arve Tellefsens livslange interesse og kjærlighet til Ole Bulls kunst som har resultert i denne platen, som vil lanseres med en konsertturne i Norge rundt midten av oktober.

Einar Steen Nøkleberg vil sørge for at oppvåkningen av den norske nasjonalromantikeren Thomas Tellefsen fortsetter gjennom å spille hans to klaverkonserter, hvor også Trondheim Symfoniorkester står for samarbeidet. Nøkleberg spiller også på en dobbel-cd med Beethovensonater, hvor fokus ligger på den sene Beethoven. Nøkleberg har ved tidligere anledninger gjort seg bemerket for å tolke Beethoven ypperlig, og kanskje Nøklebergs styrke ligger nettopp i den sene Beethoven, som han har et nært forhold til med så vel hjerte som intellekt.

Men det er ikke bare Thomas Tellefsen som skall gjenopplives, men også Paul Okkenhaug. Platen lanseres i forkant av ”Paul Okkenhaug dagene” i Levanger, som var Okkenhaugs hjemmested. Det er sanger og klaververker som står i sentrum. Eir Inderhaug og Marianne E. Andersen synger og Sveinung Bjelland akkompagnerer på klaver. Dessuten medvirker Tom Ottar Andreassen og Øystein Birkeland på fløyte respektive cello.

Ellers er det også norske utøvere som spiller internasjonal repertoar på Simax, slik som Brynjar Hoff med venner. Disse spiller standardverker for obo, som Schumanns tre romanser op. 94, og Mozarts oboekvartett kv. 370, men de spiller dessuten Benjamin Britten og den nesten ukjente Franz Reizenstein.

Så skall klarinettprofessor Hans Christian Bræin få plass i rampelyset for å vise frem samtlige kammermusikalske verker av Brahms med klarinett. Med seg har han noen fra den ypperste eliten av norske kammermusikere, nemlig Håvard Gimse og Vertavokvartetten.

Etter alt dette norske utgir også Simax en plate uten norsk innslag. Det er Boris Berezovsky som spiller Beethoven med ”Svenska Kammarorkestern Örebro”.

Interesserte vil finne utfyllende opplysninger og eldre utgivelser på www.simax.no