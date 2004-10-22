Tyve år med Vertavokvartetten

20 år etter at fire talentfulle tenåringer kom sammen for en kvartettkonkurranse i Finnland, er Vertavokvartetten i 2004 Skandinavias eneste profesjonelle strykekvartett. Som markering av 20-års jubileet lansererkvartetten mandag sin sjette soloutgivelse «Les Vendredis» – en leken plate med ukjente perler fra russisk romantikk», som utgiver Simax beskriver det. I tillegg blir det også konsert på Rockefeller tirsdag kveld, med Thomas von Brömssen som konferansier, og Brazz Brothers, Krøyt og Anne Grete Preus som noen av gjestene.

Etter den store suksessen med utgivelsen av Bartóks komplette strykekvartetter (blant annet valgt til Editors Choice i Gramophone) har Vertavo-musikerne funnet frem et knippe fantastiske småstykker som garantert vil falle i smak hos de fleste lyttere. «Les Vendredis» er navnet på en samling ensatsige kvartettstykker, som ble skrevet til den månedlige musikksamlingen hos rikmann og musikkelsker Beliaeff i St. Petersburg på slutten av 1800-tallet.

Første fredag i måneden samlet komponister og utøvere seg hos Beliaeff for å spille sammen, prøve ut nykomponerte verker og nyte mat og drikke. Det gikk sport i å skrive nye stykker spesielt for disse samlingene, og her kunne komponistene virkelig leke seg med musikalske ideer. Resultatet er bl.a. en Mazurka skrevet som stafett mellom fire forskjellige komponister, en Sarabande i utsøkt 1600-talls stil, samt diverse andre sprelske påfunn. Det ble til slutt en samling ut av disse fine stykkene, som Beliaeff publiserte notene på da han slo seg opp som forlegger i Tyskland noen år senere.

Gjennom 20 år har Vertavokvartetten utviklet en stor sensitivitet for hva forskjellige typer musikk krever, både innenfor det rene klassiske repertoaret og i samarbeide med artister som Anne Grete Preus, Hot Club de Norvége, Maj Britt Andersen og mange flere.

— Vertavokvartetten treffer stemning og følelse i «Les Vendredis»-musikken perfekt, mener Erik Gard Amundsen, som også har vært platens produsent.

— Nettopp det er ingen selvfølge; dette er musikk i grenselandet mellom salong og konsertsal, mellom dansegulvet og konsentrert lytting. Uendelig sjenerøst for lytteren og svært krevende for utøverne. Slik musikk faller som en stein hvis den ikke fremføres med den kombinasjonen av virtuositet og glimt i øyet som er Vertavo-jentenes kjennetegn.

Vertavokvartetten består av Øyvor Volle (fiolin), Berit Cardas (fiolin), Henninge Landaas (bratsj) og Bjørg Værnes (cello). Siden gjennombruddet med fire priser under Melbourne International Chamber Music Competition i 1995 har Vertavo har utgitt seks solo-album – alle for Simax Classics – med musikk av Carl Nielsen, Johannes Brahms, Robert Schumann, Edvard Grieg, Claude Debussy, Béla Bartók og nå fra Les Vendredis. Kvartetten har deltatt på mer enn 50 plateutgivelser i tillegg til dette, nå nylig en meget bejublet Mozart-CD sammen med den svenske klarinettisten Martin Fröst. I 2002 ble Vertavo knyttet til impresario KDS i England og Tyskland, og de fire damene, gjerne med ektemenn og barn – Vertavobarn nummer syv ble akkurat født – turnerer verden over.

Fødselsdagsfeiringen markeres to dager til ende i Oslo: Med en presentasjon av «Les Vendredis» i Gamle Logen mandag 25. oktober, og med en antagelig noe mer løssluppen markering på Rockefeler kvelden etter, med følgende imponerende gjesteliste: The Real Group, som for øvrig også feirer 20-år i år, Brazz Brothers, Krøyt, Bukkene Bruse, Anne Grete Preus, Maj Britt Andersen, Herborg Kråkevik – og ikke minst Tomas von Brömssen, som skal binde det hele sammen.

— I 20 år har vi turnert verden over, som Norges musikkambassadører i hele Europa, såvel som i Australia, Japan og USA, sier Vertavokvartetten selv om jubileumsmarkeringen. – Vi har gjestet berømte konsertsaler som Sydney Operahus, Concertgebow Amsterdam, Philharmonie-Berlin, Konserthuset i Stockholm og London Wigmore Hall, og blir stadig invitert til festivaler som Edinburgh, Aldeburgh, Kuhmo, Mecklenburg, Bath, Cheltenham, og selvfølgelig også de norske. I år ble vi residens-kvartett i Curiohaus-Hamburg, og har de siste 4 årene vært kunstneriske ledere for Festspillene i Elverum.

— Samspill med andre musikere utgjør en stor del av vår hverdag. De siste par årene har vi vært så heldige å musisere med Jean-Yves Thibaudet, Stephen Kovacevich, Leif-Ove Andsnes, Barbara Hendrix, Lambert Orkis og Malena Ernman. Og vi vant hele 4 priser, inkludert 1.pris, i Melbourne Internasjonale Kammermusikkonkurranse, og 1.pris i Nordisk Kammermusikkonkurranse, samt Kritikerprisen fra den norske presse samme år. Vi fikk Spellemannsprisen for vår første innspilling av Nielsens strykekvartetter, på Simax. Vi ble nominert til Nordisk Råds Pris og mottok Nordea-prisen og Gammeleng-prisen. For vår Grieg/Debussy-innspilling fikk vi den franske Diapason d`Or , og samarbeidet med Frode Haltli på ECM resulterte i Spellemannsprisen, mens samarbeidet med Martin Fröst på BIS endte med den Svenske Grammis, oppsummerer strykekvartetten.