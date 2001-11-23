Gustav Mahler på Deichmanske bibliotek

Mandag den 26. november kl. 1900 er Asbjørn Schaathun igjen på plass i Foredragssalen på Deichmanske bibliotek på Hammersborg. Utgangspunktet for kvelden er Mahlers symfoni nr 2, den såkalte «Oppstandelsen», som spilles torsdag 29. og fredag 30. av Oslo-Filharmonien.

Schaathun bruker ord og lyd til å sette interesserte inn i samtiden, musikken og komponisten. Forelesningen er med i serien «Noen konserter begynner på Deichmanske…», som har til hensikt å gi både nye og erfarne lyttere flere «knagger» å henge sin konsertopplevelser på. Serien er et samarbeid mellom bibliotekets Musikkavdelingen og Oslo-Filharmonien, og har sin utgangspunkt i bibliotekbrukernes ønske om informasjon i forkant av konsertene.

Mahlers synfoni spiles i Oslo Konserthus torsddag 29. og fredag 30. november. Dirigent er Gilbert Kaplan, mens Latonia Moore er solist. I tillegg medvirker Oslo Filharmoniske Kor.

Mahlers «oppstandelsessymfoni» skal i følge forhåndsomtalen hos OFO etterlate følelser av livsmot, håp og forsoning som ingen bør være uten. Og før siste tine klinger ut, skal man som tilhører ha vært gjennom en ren musikalsk nytelse – med en pallett av klangfarger det knapt er mulig å forestille seg på forhånd.

Gilbert Kaplan er i seg selv noe av en attraksjon – en dirigent som vier seg til ett eneste verk, som nettopp er Mahlers andre symfoni. Etter Festspillene i Salzburg i 1996 skrev Time Magazine i London: «.. Festspillhuset rystet på sin grunnvoll, og man måtte ha vært død for ikke å gyse av glede.»

Forelesningen på Deichmanske er gratis og åpen for alle interesserte.