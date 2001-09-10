Forelesninger og konsertopplevelser på ett brett

Nå er det klart for en runde forelesninger i regi av Musikkavdelingen ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Serien «Noen konserter begynner på Deichmanske…» er resultat av et samarbeid mellom Oslo-Filharmonien og Musikkavdelingen, og oppstod ifjor for å dekke bibliotekbrukernes behov for å sette seg inn i musikken i forkant av Filharmoniens konserter. Ballade benytter samtidig anledningen til å opplyse om noen av de mange gode tilbudene ved Musikkavdelingen for øvrig.

Serien «Noen konserter begynner på Deichmanske…» er etterhvert blitt godt besøkt – 80 tilhørere fikk eksempelvis med seg den siste forelesning før sommerferien i forbindelse med Arne Nordheims jubileum.

I sesong 2001-2002 tilbyr Filharmonien en egen abonnementsbasert «Deichmanserie» der de aktuelle konsertene inngår. Men selve forelesningene er fremdeles gratis og åpne for alle interesserte.

Fast tid og sted er Foredragssalen ved Deichmanske bibliotek, Henrik Ibsensgt 1, kl 1900, på mandagen forut konsertdagen.

Den første av forelesningene finner sted allerede i dag, og er i tilknytning til fremføringen av Fiolinkonsert nr. 4 av Paganini og Symfoni nr. 10 av Sjostakovitsj i Oslo Konserthus torsdag 13. og fredag 14. september. Dirigent er Eliahu Inbal, mens den tyske fiolinisten Ingolf Turban er solist begge kvelder.

Asbjørn Schaathun skal stå for dette foredraget, og tar utgangspunkt i ukens konsertprogram når han med ord og lydeksempler setter alle intresserte inn i musikken og dens samtid.

Forelesningene på Musikkavdelingen på Deichmanske vil fremover finne sted på følgende mandager:

17.september: «Klassisk Lørdag», Couperin: «Apoteose de Lully», Rameau: «Les indes galantes» og Vivaldi: «Årstidene». Konserten finner sted i Universitetets Aula, 22. september, kl. 13.00

1. oktober: Ultimafestivalen, Henze: Symfoni nr. 7, Lutoslawski: Klaverkonsert, solist: Leif Ove Andsnes. Oslo Konserthus, fredag 5. oktober, kl. 19.30.

29.oktober: Lutoslawski: «Cellokonsert», Brahms: Symfoni nr. 1, dirigent: Heinrich Schiff, solist: Christian Poltera, cello. Oslo Konserthus, torsdag 1. november, kl. 19.30.

26. november: Mahler: Symfoni nr. 2 – «Oppstandelsen, dirigent: Gilbert Kaplan, solist: Latonia Moore med Oslo Filharmoniske Kor. Oslo Konserthus, torsdag 29. og fredag 30. november, kl. 19.30.

Hjemmesidene til Musikkavdelingen ved Deichmanske Folkebibliotek finner du her. Sidene byr bl.a. på mange nyttige pekere til norske og internasjonale musikkressurser på nettet, samt søk i katalogbaser. I vinterhalvåret er Musikkavdelingen åpen mellom 10 – 19 alle hverdager, og fra 9 til 15 på lørdager. I utlånsavdelingen finner du over 10 000 bøker om musikkhistorie, inkludert biografier om komponister/musikere/artister og musikkteori, og ca. 25 000 noter innen opera, kirkemusikk, kammermusikk, sang, viser, pop/rock, folkemusikk og jazz, samt instruksjonshefter for enkeltinstrumenter og studiepartiturer. Det er også mulig å låne blant ca. 14 300 CD-plater innen klassisk, jazz, folkemusikk, pop/rock og viser, samt rundt 650 musikkvideoer – innkludert operaer, musikaler, konserter (klassisk, jazz, pop/rock) og opplæringsvideoer.

Til bruk i avdelingen finner du bl.a. referanse- og oppslagsverk i musikk, 60 musikktidsskrifter og aviser, en stor utklippsamling og en referansesamling på ca. 12 000 LP’er – med både klassisk, jazz og viser. Noe av dette materialet er nokså nedslitt nedslitt, men inneholder unike innspillinger som er vanskelig å finne andre steder. Musikkavdelingen står også ellers for en rekke gode tilbud, deriblant datasøk blant musikkfiler på nettet, samt muligheter for fjernlån, der man leverer både musikklitteratur og noter til andre bibliotek i landet.

