Frode Haltli uroppfører konsert for akkordeon og orkester i Singapore

Akkordeonisten Frode Haltli er solist med Singapore Symphony Orchestra i urfremførelsen av Joyce Bee Tuan Kohs akkordeon-konsert «Diverging Plates» lørdag 27. september. Dirigent er finnen Okko Kamu og konserten finner sted i Esplanade Concert Hall i Singapore.

Konserten får europeisk premiére i Stavanger torsdag 9. oktober. Også da er Frode Haltli solist, og Susanna Mälkki dirigerer Stavanger Symfoniorkester.

Komponisten Joyce Bee Tuan Koh er opprinnelig fra Singapore, men bosatt i Paris. «Diverging Plates» har en klassisk form med sine tre hovedsatser og en gjennomgående virtuos solist-stemme. Hele verket spilles i ett og varer i en drøy halvtime.

Frode Haltli mottok tidligere iår Spellemannprisen for sin første solo-CD Looking on Darkness (ECM New Series) og har tidligere iår turnert med trioen POING i Japan, med Dr L. Subramaniam i India og i tillegg hatt solokonserter i Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Italia, Estland og de nordiske landene.

Singapore Symfoniorkester gjør et poeng i sin pressemelding om konserten av at akkordeon er et uvanlig instrument i symfonisk sammenheng. – Mange vil synes at akkordeon er et utradisjonelt instrument å spille, skriver orkesteret. – Men slik er det ikke for Frode Haltli. – Da jeg var seks år ønsket jeg meg to ting til jul, et akkordeon eller en skrivemaskin, forteller Haltli. – Jeg er ikke sikker på hvorfor jeg ville ha akkurat de to tingene, men jeg er glad for at det var et akkordeon jeg fikk!

Samarbeidet med Joyce har vært veldig interessant. Vi har møttes flere ganger i Paris hvor hun bor, sier Frode Haltli. Han har en hektisk konserthøst foran seg, blant annet spiller han i Maja S. K. Ratkjes og Siw Merethe Mikalsens nye opera No Title Performance and Sparkling Water under Ultima i Oslo, på Oslo World Music Festival og solokonserter i et titalls norske byer for organisasjonen Musikkens Venner.